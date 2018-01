On vous le dit tout de suite, on ne va pas vous parler du glacier Perito Moreno ou Upsala mais bien des vendeurs de glace. En effet, alors que nous sommes en plein été, rien de mieux au monde que de déguster une glace pour se rafraîchir. Ne craignez rien, vous trouverez des glaciers un peu partout dans la capitale surtout si vous vous trouvez dans les quartiers de Palermo et de Recoleta. Ceci étant trouver LE bon glacier n’est pas toujours chose facile. On va vous faciliter votre choix avec cet article !

Divers choix de parfums pour les glaces – Pixabay

Lucciano’s Tout droit venu de Mar del Plata, l’expansion connue par Lucciano’s à Buenos Aires est exceptionnelle et on comprend vraiment pourquoi ! En effet ses produits de qualité (chocolat de Belgique, Ferrero rocher d’Italie…) font de ces glaces artisanales un véritable délice. De même la forme très particulière des glaces à l’eau rendent à ce glacier un charme bien particulier.

Où ? Globalement à Palermo, Recoleta, Microcentro et San Telmo.

Scannapieco Récemment élue par le National Geographic comme parmi les meilleurs glaciers au monde, vous ne serez pas surpris de découvrir souvent une queue importante dans ce glacier situé à Colegiales. C’est d’ailleurs le National Geographic qui avait récemment élu Jujuy comme la deuxième meilleure région au monde où aller. Il se distingue par la saveur de ses fruits secs comme les amandes, les pistaches et les noisettes.

Où ? Avenida Álvarez Thomas 10 (Colegiales), Buenos Aires

Alchemy Situé en plein coeur de Palermo, vous apprécierez tout particulièrement les glaces alcoolisées de ce glacier. A noter que le vendredi et le samedi, ce glacier ferme exceptionnellement à 3h du matin. Qui a envie d’une glace alcoolisée à la sortie d’un bar ?

Où ? Humboldt 1923 (Palermo), Buenos Aires

El Vesuvio Pas forcément le glacier le plus connu étant donné sa localisation à Microcentro et le fait qu’il ne se spécialise pas seulement dans les glaces. Ceci étant vous serez surpris par l’important choix des parfums et des types de chocolat. Attention toutefois il arrive assez souvent que certains parfums ne soient plus disponibles à partir d’une certaine heure.

Où ? Avenida Corrientes 1181 (Microcentro), Buenos Aires.

Rapa Nui C’est un incontournable de Buenos Aires et pour beaucoup de porteños c’est un de leur glacier préféré. Les différentes saveurs sont nombreuses avec par exemple la fameuse glace au chocolat de Patagonie ou encore la glace au chocolat fourrée aux framboises. Les glaces y sont toutes artisanales, et les différents magasins Rapanui sont dans des lieux très branchés et reposant, parfait lors des grosses chaleurs d’été ! Le vrai coup de cœur de Trip Advisor également.

Où ? A Retiro, Recoleta et Palermo

La Abuela Goye Importante chaîne de Buenos Aires, vous tomberez par terre en goûtant les saveurs fruités des glaces proposées. Le choix n’est pas aussi important que dans d’autres glaciers mais vous trouverez votre bonheur j’en suis sûr. La particularité de ce glacier est que tous les points de vente se trouvent à Microcentro ou Puerto Madero.

Où ? Puerto Madero et Microcentro.

Heladeria Tino Ce n’est pas si simple de trouver une glace qui évoque cette fameuse gorgée alcoolisée de Cabsha. Après une longue investigation, Tino est sans aucun doute le glacier qui offre ce souvenir avec sa glace au dulce de leche, parfumée au rhum et au chocolat.

Où ? Avenida Díaz Vélez 4520 (Caballito), Buenos Aires

Cadore Ce glacier originaire d’Italie est installé sur la célèbre avenue Corrientes depuis 1957 et il y règne toujours de par la qualité de ses produits. Ils vous proposent également de nombreux desserts, mais un poil trop gourmands !

Où ? Avenida Corrientes 1695 (Microcentro), Buenos Aires

Persicco Les goûts qui se rattachent aux saveurs du vin, de la bière ou de toute autres boissons d’apéritif ne sont généralement pas les plus demandés. Néanmoins, la glace Bellini de chez Persicco, qui ressemble parfaitement au cocktail à base de champagne et de pêche, sera certainement bientôt un grand classique.

Où ? Dans le quartier Caballito, Recoleta et Palermo.