C’est avec tristesse que nous écrivons aujourd’hui le dernier articles de 2017 avant le dernier agenda culturel de 2017 qui sera publié demain. Ainsi nous avons décidé de vous faire revivre les articles que vous avez les plus lus pendant cette année 2017 ! Que ce soient des articles de la vie quotidienne, des articles historiques, des articles sur des activités à faire ou encore sur la culture argentine, on vous montre tout ! Donc n’hésitez pas à cliquer sur les titres des articles pour les (re)découvrir !

Articles les plus lus – FlickR

C’est bel et bien l’article le plus lu de cette année 2017 ! A noter que vous pouvez désormais consulter un article sur le coût de la vie plus récent qui date de mi-Novembre 2017 : Coût de la vie en Argentine Novembre 2017.



Un article très pratique si vous prenez plusieurs fois l’avion et que vous voulez aller jusqu’à votre hôtel sans encombres.

Idéal pour réapprendre les bases de l’espagnol…et de l’Argentin !

On sait maintenant comment vous occupez vos week-end…

Représentant la classe moyenne argentine, le personnage Mafalda vous fascinera. N’hésitez pas à cliquer sur l’article pour en savoir plus !

Cela peut être très pratique si vous souhaitez faire des économies pour vos nuitées à Buenos Aires !

Découvrez les caractéristiques du 2ème plus grand pays d’Amérique du Sud !

Plongez dans cet article pour connaitre où il est possible de faire de la plongée en Argentine !

Pour passer un très agréable week-end loin du tumulte de la capitale.

Pour clôturer ce top, vous pouvez découvrir la liste des différents trains en Argentine !

