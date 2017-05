Aujourd’hui toute l’équipe Equinoxe vous propose un circuit de 3 jours pour les plus baroudeurs! Les aventuriers, auront la chance de découvrir le Cerro Champaquí. Armés de chaussures de marche, de sac à dos et de sa bouteille d’eau, préparez-vous à en prendre plein la vue ! Vous vous préparez en effet à gravir le mont le plus haut de la région de Córdoba ! Nous vous proposons une excursion sportive de 3 jours pour les amoureux du trekking !

La région du Cerro Champaquí

Le Cerro Champaquí ? Quel nom bizarre me direz-vous ! Ce nom lui a été donné par les indigènes pour son cours d’eau qui ruisselle depuis le mont. Cela signifie en indigène « eau sur la tête« . Le Cerro Champaquí, avec ses 2790 mètres d’altitude, est la montagne la plus haute de la province de Córdoba. Cette montagne est située entre la Sierra de Comechingones et la Sierra de Achala. Elle est aussi à côté de la Réserve Hydrique « Pampa de Achala » C’est d’ailleurs ce qui fait sa principale caractéristique. C’est en effet dans ces montagnes que naissent les principales sources des fleuves de la région. Ces montagnes se prêtent donc aux activités de nature, et principalement au trekking !

Excursion trekking – Wikipedia

Jour 1

Départ au choix de Córdoba ou de Villa General Belgrano pour arriver à Villa Alpina, au pied des Sierras Grandes. Objectif du premier jour, arriver au refuge au pied de la rivière Tabaquillos ! Pour cela, on laisse les véhicules à Villa Alpina, on chausse ses chaussures, enfile son sac à dos, et c’est partit pour le trekking ! Vous sillonnerez des chemins en zigzag, au milieu d’une forêt de pin pour pouvoir ensuite profiter de magnifiques vues sur la région. En effet à la sortie de la forêt, vous aurez la chance de pouvoir contempler un magnifique panorama sur la vallée de Calamuchita.

Vous continuerez ensuite votre périple jusqu’au ruisseau Las Socabonas pour faire une pause déjeuner et souffler un peu ! Après avoir digéré, on remet les chaussures pour grimper jusqu’à la montagne Lechiguanas. D’ici, vous pourrez apercevoir votre refuge, où l’on vous attendra pour dîner, et où vous pourrez profiter d’une douche relaxante !

Jour 2

Le grand jour ! C’est en effet le deuxième jour que vous allez faire l’ascension du mont le plus haut de la région ! Préparez-vous pour grimper en haut du Cerro Champaquí et ses 2790 mètres d’altitude ! Départ tôt le matin pour pouvoir déjeuner tout en haut. Pour cela vous passerez par la cascade, la grotte de los Cuarenta et par le canyon ! En arrivant tout en haut, vous pourrez enfin ouvrir grand les yeux et profiter de la magnifique vue sur toute la région. La descente, se fera par un autre chemin, où vous aurez la possibilité de visiter l’école de montagne Florentino Ameghino. Le retour au refuge se fera dans la soirée, pour un dîner et un repos bien mérité !

Sculpture en haut du Cerro Champaquí – Wikipedia

Jour 3

Après un copieux petit-déjeuner, vous reprendrez le chemin du retour par le même chemin qu’à l’aller, en direction de Villa Alpina. Vous vous arrêterez à l’estancia Moisés López pour déguster un asado de cordero afin de bien terminer ces 3 jours de trekking ! Après ce déjeuner typique, vous redescendrez jusqu’à Villa Alpina où se termine cette aventure. Le retour sur Córdoba sera dans la soirée.

Vous êtes motivés pour partir à l’aventure sur le Cerro Champaquí ?Alors contactez l’agence Equinoxe, spécialiste de l’Argentine qui vous propose les meilleurs circuits adaptés à vos besoins !

