Tissus, lainages, artisanat local, la région de Salta vous offre une belle occasion de faire le plein de cadeaux. Objets originaux et ultra-typiques du Nord de l’Argentine, ce sont les bras chargés de merveilles que vous reviendrez au bercail. Vous laisserez presque à vos proches un sentiment de « on s’y croirait presque ». Nous vous donnons donc les bonnes adresses pour faire votre shopping mais pas seulement. Aussi pour acheter intelligent et bon pour la planète! Des boutiques « commerce équitable » qui vous garantissent une qualité unique et vous donne la possibilité de participer à l’économie locale!

Le Chemin des Artisans de Seclantás

Plus typique vous ne trouverez pas! Avec ses airs de bout de monde, le petit village de Seclantás situé entre Cachi et Cafayate vaut le détour! Il est en effet plein d’artisans qui privilégient exclusivement le « fait main », on vous laisse imaginer la mine d’or que c’est! L’accès au « Chemin des Artisans » n’est pas bien indiqué, demandez de l’aide ou scrutez les panneaux indiquant « el camino de los artesanos ». Vous trouverez donc un chemin de terre où se succèdent de petites maisonnettes, lieux de vie et de commerce des locaux de Seclantás. Vous pourrez y dégoter de tout, des ponchos aux couvertures en passant par les écharpes et les étoles.

À savoir. C’est dans ce petit village que vit l’un des artisans les plus connus du pays. Il s’agit de Alfonso “El Tero” Guzmán confectionneur de ponchos depuis tout petit, il connait toutes les techniques ancestrales. C’est lui qui a offert au pape Jean Paul II un poncho lors de sa visite à Salta. Il a bien évidemment fait de même pour le pape argentin Francisco !

Marché aux artisans de Salta

Si vous passez par la « linda Salta » profitez-en pour remplir votre valise d’objets artisanaux et vêtements de gauchos. Loin du « fait main » évitez les magasins du centre-ville qui pour la majorité vendent des produits issus de l’industrie et souvent pas de la région ! Allez plutôt du côté du « Mercado Artesanal » situé au bout de l’Avenue San Martin où l’authenticité est le mot d’ordre des artisans exposant! Ce marché aux artisans fonctionne depuis 1968 dans une ancienne maison coloniale très typique. Dans ce marché, les produits ont un certificat d’authenticité qui garantit la qualité et l’origine artisanale.

Le marché artisanal – Wikipedia

Arte Alternativo

À Tafi del Valle vous serez surpris de voir que sur l’avenue principale se collent les unes aux autres des dizaines de boutiques . Vous serez vite attiré par ses stands haut en couleur et par le grand choix qu’ils proposent! Mais comment dissocier le bon du mauvais? Nous on vous conseille une valeur sûre: la boutique « Arte Alternativo ». À votre arrivée dans la boutique vous pourrez penser que les objets présentés proviennent d’une production industrielle tant ils arborent des designs modernes. Détrompez-vous ici on utilise en effet seulement des techniques à la main inspirées de l’ancien temps.

Photo – Source : Bertrand Mahé

La Casa de Tejedor

La « Casa de Tejedor » située sur la route entre Salta et Cafayate est une association locale à but non-lucratif dont l’objectif est de perpétuer la technique du tissage à la main. Les bénéfices de ces belles pièces en vente sont en effet retournés à l’association. Belle initiative à soutenir! À savoir. La confection d’un vrai poncho salteño demande entre 15 et 20 jours de travail s’il est fait à la main. De ce fait, chaque artisan produit environ 20 ponchos à l’année. Le prix d’un poncho fait main est d’environ 2400 pesos.

