Contrairement au Palais de l’Elysée qui n’est ouvert qu’une seule fois dans l’année lors des journées du Patrimoine, la Casa Rosada est bien plus accessible à visiter. Siège du gouvernement argentin, il vous surprendra par sa beauté architecturale éclectique et ses sublimes patios qui rappellent ceux d’Andalousie.

La Casa Rosada – Flavien Cousin

Comment visiter la Casa Rosada ?

La Casa Rosada se situe au 50 Rue Balcarce dans le quartier Microcentro. Il n’est cependant pas possible de se rendre directement à la porte de la Casa Rosada pour la visiter. Il faut obligatoirement réserver auparavant pour pouvoir y entrer. Les réservations se font seulement 15 jours maximum en avance par internet en cliquant ici. Tout est entièrement gratuit !

Il est possible de la visiter tous les samedis et tous les dimanches toutes les tranches de 15 minutes de 10h à 17h. A noter qu’il existe des visites guidées en Anglais à 12h30 et 14h30 le Samedi et le Dimanche et en Portugais à 13h et à 14h45. Sinon la visite est en espagnole. La visite guidée dure environ 45 minutes.

Chose importante, vous devez absolument montrer votre justificatif de réservation une fois la réservation faite sur Internet. De même vous devez présenter une pièce d’identité valide par personne. Enfin, il vous est demandé d’arriver un minimum de 20 minutes avant l’horaire choisi. A noter que si vous vous rendez avant l’heure il vous sera possible d’intégrer un groupe ayant un horaire plus tôt.

Attention la Casa Rosada se réserve le droit de modifier ou d’annuler les visites. Les horaires mentionnés dans cet article sont susceptibles de changer !

La Plaza Mayo où siège la Casa Rosada – Flavien Cousin

Qu’allez-vous découvrir dans la Casa Rosada ?

Vous serez surement surpris de découvrir que la visite de la Casa Rosada inclut presque toutes les pièces les plus importantes ! Seul le bureau et le balcon présidentiel n’est pas accessible au public. Ceci étant, vous découvrirez tout le reste ! Vous commencerez votre visite dans l’imposant hall d’’entrée où commencent les visites. Ensuite vous monterez l’escalier des journalistes. Baptisé comme cela car il mène à la salle de Presse où le Président Argentin se rend pour annoncer au peuple certaines décisions importantes.

Dans le même secteur vous découvrirez la galerie des idoles populaires de l’Argentine. Tous ceux qui ont fait la gloire de l’Argentine ! La partie la plus importante de la visite est le patio des Palmiers qui tient son nom de ses arbres qui ornent le patio. A noter qu’il reste un seul palmier qui date de la construction du bâtiment, les autres ayant été plantés après.

Continuez votre visite en découvrant la salle des scientifiques, une importante salle de réunion de la Casa Rosada mais aussi les anciens quartiers pour le Vice-président argentin, l’incroyable ascenseur présidentiel, l’escalier Français nom donné en l’honneur d’un tableau offert par le gouvernement français pour rendre hommage à Saint-Martin mort en France en 1850 ou encore l’incroyable salon Blanco où se tiennent des réceptions et des cérémonies particulières (passation de pouvoir par exemple).

En bref vous ne vous ennuierez pas dans cette visite et si vous voulez en découvrir plus, n’hésitez pas à vous rendre au Museo de la Casa de Gobierno, situé en dessous de la Casa Rosada pour découvrir l’histoire et les objets ayant appartenu aux présidents argentins ! Des expositions culturelles peuvent y avoir lieu.

