Nous y sommes la coupe du monde de football 2018 a commencé ce 14 juin. En effet, la coupe du monde est l’un des événements sportifs le plus attendu et le plus populaire. Si vous êtes en Argentine lors de ce moment, vous allez découvrir une ambiance tout simplement exceptionnelle. Cependant vous vous demandez où aller voir un match de la France et se retrouver entre compatriotes ? Argentine-info vous propose aujourd’hui 8 bars où aller soutenir les bleus lors de cette coupe du monde.

Locos por el futblol

Comme son nom l’indique c’est le bar où se retrouvent tous les fans de football. Situé dans le charmant quartier de La Recoleta ce bar est l’endroit parfait pour regarder un match de foot. En effet le bar possède un écran digne d’une salle de cinéma. Vous pourrez voir votre équipe sur un immense écran grâce au projecteur principal. De plus, il y a également trois petits autres espaces dans le bar qui vous permettront de voir les matchs un peu moins importants. Alors on y va, on commande une bière et on soutient son équipe dans une ambiance digne d’un stade de foot.

Où ? Avenida General Las Heras 2101

Le merval

Vous voulez voir un match de la France comme si vous étiez dans votre bar préféré en France ? Alors ne cherchez plus, le Merval c’est LE bar français de Buenos Aires. En plus d’être le plus cocorico des bars porteño celui-ci propose un type de tarification particulière. En effet le prix des boissons varie comme celui de la bourse. On s’explique: plus une boisson est consommée au cours de la soirée plus le prix augmente. Du coup c’est le moment d’essayer de nouveaux cocktails.

Où ? Viamonte 852, Buenos Aires

Chicken bro

En plein dans le fameux quartier Palermo Soho, ce bar-restaurant vous ouvrira ses portes pour venir soutenir votre équipe préférée. Ce petit bar se transforme lors des matchs en un véritable stade de foot. De plus vous pourrez lors du match déguster une délicieuse cuisine. La spécialité comme vous vous en doutez est le poulet. Alors si vous êtes fan de foot et de poulet, nous avons trouvé l’endroit parfait pour vous. Et n’hésitez pas à demander un joli chapeau de poulet pour soutenir votre équipe.

Où ? Thames 1795, esquina costa-rica.

La puerta Roja

Situé dans le joli quartier de San Telmo à deux pas de l’immense avenida 9 de julio, vous trouverez La puerta Roja. Durant la coupe du monde ce bar vous propose de venir entre amis voir les matchs de foot. En plus d’une ambiance conviviale et festive, vous pourrez déguster leurs différents plats ou partager une belle assiette de tapas. Petit plus tous les jours de 12h à 22h vous pourrez profiter de l’Happy Hour. Alors si vous vivez à San Telmo ou ailleurs rendez-vous à la Puerta Roja !

Où ? Chacabuco 733, San Telmo

Lo del francés bistrot

Dans le quartier de San Telmo vous pourrez trouver un joli petit bistrot typiquement Français où vous pourrez regarder les matchs des bleus entre Français. De plus à savoir que ce bar – restaurant vous servira une délicieuse cuisine internationale avec la French- touch qui fait la différence. N’hésitez pas à venir maquillé et habillé en bleu blanc rouge ici personne ne vous regardera de travers.

Où ? Av. San Juan 500 esquina Bolívar San Telmo

El cuarito

Si vous voulez assister à un match dans une ambiance 100% portègne, alors direction el Cuarito. A peine passé le seuil du bar, vous serez dans l’ambiance. Ce bar aux couleurs du drapeau Argentin vous proposera également lors du match de manger les « meilleures pizzas » de Buenos Aires. En effet d’après nos sources vous pourrez y manger des empanadas, de délicieuses Fugazetta et les meilleurs pizzas de la capitale. Alors amateur de foot et pizza ce lieu est fait pour vous.

Où ? Talcahuano 937, Buenos Aires

La cigale

Au cœur de Microcentro vous pourrez voir les matchs et profiter de la bonne musique jusqu’à tard dans la soirée. Ce bar est tenu par un Argentin et un Français. D’ailleurs sur la carte on retrouve une touche française, ce qui ne nous déplaît pas. En effet, vous pourrez soutenir votre équipe tout en dégustant le fameux pastis ou si vous préférez manger une bonne assiette de fromage français. Gastronomie et football quoi de mieux.

Où ? 25 de Mayo 597, Buenos Aires

La chopperia

Venez voir votre équipe sur un écran géant dans un des bars les plus cools de la capitale. En effet bienvenue dans un des bars les plus branchés de Buenos Aires. Gros plus, les prix ne sont pas astronomiques et vous avez un large choix de bières artisanales. Mais ce n’est pas tout un large choix de nourriture vous y attend papas fritas, chori maison et sandwichs provoleta. N’attendez plus, foncez !

Où ? Gurruchaga 1711, Palermo

