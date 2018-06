Faire du cheval est presque incontournable en Arge ntine. En effet, les fameux cavaliers gaucho et les estancias sont des mythes nationaux. Argentine-Info vous recommande fortement de vivre cette expérience 100% argentine et vous donne de bonnes adresses où pratiquer l’équitation ! Du Nord au Sud, ce sport peut se pratiquer partout en Argentine et permet de découvrir les vastes étendues argentines autrement, à son propre rythme.

Depuis Salta – Estancia Finca Valentina

Au départ des alentours de Salta vous pourrez réaliser une balade à cheval d’une journée dans un paysage unique et typique du Nord-ouest argentin. En effet vous partirez pour une balade à cheval inoubliable au départ de Corralito. Durant cette balade vous vous baladerez au cœur de la montagne et plus précisément au centre du fameux Cerro El Zorrito. De plus vous pourrez admirer ses montagnes au couleurs rouge et oranger. Cette magnifique balade se terminera par le typique asado argentin (barbecue) et une dégustation de vin de la région de Cayate.

Depuis Bariloche – Estancia Peuma Hue

L’estancia Peuma Hue repose sur les relations avec la nature et les échanges humains. À 25 km de Bariloche, l’estancia est située sur un terrain de 210 hectares. Plus précisément dans le parc national Nahuel Huapi. Depuis 10 ans, Evelyn Hoter tient cette estancia. Ici, tout est imaginé autour de la nature et des échanges humains. Cette estancia est reconnue internationalement pour l’écotourisme qu’elle propose. Composé de 2 grandes cabanes et d’une résidence centrale au milieu de rivières, cascades, forêts et montagnes, le lieu est enchanteur …

Vous pourrez donc réaliser différentes balades au départ de cette magnifique estancia. En fonction de votre niveau votre guide saura vous choisir le bon circuit. Ainsi que la monture adaptée à votre niveau.

Depuis El Calafate – Estancia Nibepo Aike

Si vous le souhaitez vous pouvez réaliser l’une des plus belles balades à cheval au monde. Effectivement vous pourrez déambuler dans l’une des plus belles régions d’Argentine. Plus précisément dans les alentours de Calafate qui accueille le fameux Parc national des glaciers. Plusieurs options s’offrent à vous pour réaliser votre balade à cheval. Cependant nous vous conseillons vraiment celle proposée par l’Estancia Nibepo Aike. En effet l’Estancia Nibepo Aike a su conserver toute l’essence des vieilles estancias de Patagonie. Anciennement dédiée à la production bovine, cette charmante propriété de plus de 12 000 hectares qui s’étend jusqu’à la frontière avec le Chili a conservé une petite bergerie, transformée aujourd’hui en un prestigieux cabanon. Sa proximité avec El Calafate, Punta Bandera et le Glacier Perito Moreno fait de Nibepo Aike un lieu idéal pour visiter la Patagonie !

Si vous avez envie d’une longue balade alors vous êtes au bon endroit. Durant 5 jours, les cavaliers feront partie de votre paysage ! Traversée de fleuves, de petites vallées, de pacages, vues sur les Glaciers Escondidos, ceux plus au Sud du Parc National; Gorra, Frías, Dickson. Entrez dans l’aire protégée du Parc National des Glaciers. Vue sur les Piedras Errátias géantes et sur le Lago Frías! Cette activité comprend une nuit à l’estancia, et trois à l’extérieur (charmant refuge de montagne). Jusqu’à 6h de cheval par jour. Vous avez également la possibilité de faire des balades à cheval à la demi-journée ou en journée compléte.

Depuis Tres lagos (environ de Calafate) – Estancia Rio Condor

Au large de la côte du Lago San Martín, bordée de fleuves et de bois de lenga, vous trouverez cette estancia typique. Elle compte plus de 35km de côtes de lac et une superficie de 13000 hectares. Ses champs et ses collines hébergent une grande avifaune autochtone, permettant aux chanceux la fascinante observation du vol du Condor. L’estancia El Cóndor fait partie de ces lieux auxquels on reste attaché ! Grande bâtisse d’architecture purement patagonne et rustique , faite de bois de peuplier et de tôle ondulée, l’estancia est un lieu de rencontre. De plus c’est l’endroit idéal pour réaliser de longues balades à cheval de quelques heures ou d’une journée, dans un décor très reposant et naturel.

Depuis Pampa Linda

Depuis Pampa Linda, dans les alentours de Bariloche et Cerro Tronador, de nombreuses balades à cheval sont possibles. Vous avez la possibilité de réaliser une balade d’une demi-journée ou une journée complète. La zone est splendide et les paysages grandioses. Lors de cette balade vous pourrez admirer le sublime Volcan Tronador qui est le principal acteur de la beauté de ce paysage. De plus vous pourrez observer les nombreuses lagunes et montagnes présentes sur votre chemin.

Les balades les plus intéressantes à réaliser dans le secteur de Pampa Linda sont : Glaciar Alerce, Refugio Meilin, Paso de las Nubes, Laguna Ilon, Garganta del Diablo, Glaciar Castaño Overa, Saltillo de las Nalcas… A vous de choisir l’itinéraire de cette expérience unique.

