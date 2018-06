Vous êtes indécis vous ne savez pas si vous avez plus une envie de salé ou de sucré ? Alors le brunch est fait pour vous. En effet le brunch est un mélange parfait entre le petit déjeuner et le déjeuner. Vous pourrez aussi bien déguster de délicieux toasts sucrés accompagnés de confiture, de pâte à tartiner ou bien du fameux dulce de leche. Mais si vous préférez vous pourrez déguster des œufs brouillés ou des bagels au saumon fumé par exemple, ceci est la magie du brunch. Aujourd’hui l’équipe de Argentine-info vous a concocté une sélection des meilleurs brunchs de la capitale à consommer sans modération.

UN BRUNCH CHEZ MÖOI

Vous pourrez retrouver ce délicieux restaurant dans trois endroits différents de la ville. Effectivement vous trouvez cette enseigne de qualité dans les quartiers de Begrano, El Rosedal et Recoleta. Ce sont des restaurants parfait pour aller savourer un délicieux brunch le week-end. Vous pourrez déguster votre brunch dans une atmosphère calme et paisible. De plus l’endroit est très bien décoré et très lumineux. Vous y dégusterez de délicieuses pâtisseries, ainsi que différents types de toasts. N’hésitez plus et foncez.

Où ? Belgrano : Cuba 1985 – El Rosedal : Libertador 3883 – Recoleta : Larrea 1541

UN BRUNCH AU CAFÉ CRESPÍN

Proche de la bruyante Avenue Corrientes, vous tomberez sur ce café comme par magie… Très lumineux, aux couleurs acidulées, vous aurez vue sur la cuisine ouverte et les étagères de douceurs. Vous pourrez déguster ces douceurs dans un cadre plus qu’ agréable. La spécialité ici est la pâtisserie américaine et cela vaut vraiment de détour. Pour ce brunch deux options s’offrent à vous. Le brunch « classic » parfait pour une personne et le brunch « star » à partager avec sa moitié ou un ami. Lors de ce brunch vous pourrez savourer un délicieux café, pas de panique si vous n’aimez pas cette boisson chaude vous pouvez choisir un thé. Et pour la dégustation vous aurez le choix entre des toasts français accompagnés de fruits rouges, d’ œufs brouillés, de saumon fumé ou de bacon, ou bien l’une de leurs délicieuses pâtisseries. Nous vous conseillons de tester leur brownie au chocolat.

Où ? Vera 699, Villa Crespo

UN BRUNCH CHEZ OUI-OUI

Chez Oui-Oui, vous vous sentirez tout de suite à l’aise. Parfait endroit pour bruncher entre amis, dans une ambiance décontractée et colorée ! On vous recommande vivement leurs pâtisseries faites maison. Vous pourrez partager des plateaux de fromages, des brioches traditionnelles, du pâté de campagne, des crêpes salées ou encore du saumon fumé. Simple et efficace ! Oui-oui vous offre une sélection de plats sucrés et salés qui se mélangent parfaitement. Saumon, œufs brouillés, crêpes … Vous pourrez y retrouver tous les Délicieux classiques pour un brunch des plus parfaits dans le célèbre quartier de Palermo Hollywood .

Où ? Avenida Nicaragua 6068, Palermo

UN BRUNCH À HIERBABUENA

Proche du parc Lezama dans le mythique quartier de San Telmo se trouve le restaurant Hierbabuena. Ce joli petit restaurant propose une cuisine végétarienne, biologique et diététique. Le chef sait comment combiner différentes saveurs afin de vous faire découvrir des mélanges que vous n’auriez jamais osé faire auparavant. De plus c’est un endroit idéal pour venir bruncher lors des week-ends. Vous pourrez venir y déguster un délicieux yaourt fait maison avec son coulis réalisé avec des fruits de saison. De plus le gros point fort est sa grande variété de jus de fruits pressés maison, nous vous les conseillons vraiment ils sont exquis.

Où ? Av. Caseros 454, San Telmo, Buenos Aires

UN BRUNCH CHEZ COCU

Pour ce brunch on s’adresse à vous, amis français. Si vous êtes en manque des pâtisseries made in France alors n’hésitez plus une seconde ce brunch est fait pour vous. En effet cette jolie boulangerie Française vous prépare un délicieux brunch avec la touche française un délice pour les papilles. Au menu du brunch : pains au chocolat, croissants, pains grillés et le must du must, une petite confiture maison. Cependant si vous préférez le salé pas de panique un délicieux sandwich au saumon fumé vous attend. Pour accompagner ce brunch savoureux vous aurez le choix entre une boisson chaude, un jus de fruit ou une limonade. C’est l’une des meilleures façons de commencer le week-end !

Où ? Malabia 1510 – Palermo

UN BRUNCH AU CAFÉ ADORADO

Dans le calme quartier de Palermo Hollywood , nous avons découvert le petit café Adorado. Ici vous aurez le choix entre de nombreuses pâtisseries maison en passant par le mythique brownie aux muffins. Lors de votre brunch dans ce joli café merveilleusement bien décoré nous vous conseillons de tester leurs crêpes au Dulce de leche accompagnées de fruits frais coupés pour y apporter un peu de légèreté . Ou bien essayez leurs alfajores au Dulce de leche ou celui au Nutella, oui oui au Nutella. Et bien sûr, vous accompagnerez ce délicieux brunch avec leurs jus de fruits de saisons 100% naturels.

Où ? Honduras 5999 – Palermo Hollywood

UN BRUNCH AU PAIN QUOTIDIEN

Le pain quotidien est une chaîne de restauration Belge. Alors pas de préjugé malgré tout les produits sont d’une qualité exceptionnelle et frais, et ils sont très centré respect des traditions et bio. La spécialité ici c’est les gaufres et ça tombe bien par ce qu’ on adore ça. Lors de l’heure du brunch vous pourrez déguster cette spécialité sous toutes ses formes salées ou sucrées. Cependant le pain quotidien c’est plus que ça. En effet vous pourrez partager ici avec vos amis un brunch plus traditionnel avec des croissants, pains servis avec des confitures bio, miel et Dulce de leche. Que demander de plus ? Petite mention spéciale pour le menu qu’ils proposent à l’heure du thé, un régal !

Où ? Vicente López 2050 / Av. Alicia Moreau de Justo 246 / Armenia 1641 / Posadas 1402 / Jerónimo Salguero 3075 / Paraguay 4979 / Av. Santa Fe 3253 / Av. del Libertador 2413 / Mariscal Antonio José de Sucre 2151

