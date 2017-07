El Chaltén, situé au coeur de la réserve naturelle du parc National Los Glaciares. dans la province de Santa Cruz, à 220 kilomètres de El Calafate, est la capitale nationale du Trekking. Depuis le centre du village, le randonneur peut accéder à de très nombreux sentiers menant vers de nombreuses directions, pour se rendre au milieu des glaciers, des fleuves, des lacs et des forêts. Certains chemins sont très accessibles et peuvent être parcourus en une journée, tandis que d’autres, plus difficiles à cause de la glace, nécessitent plusieurs jours de marche. Néanmoins, les paysages absolument grandioses récompensent les plus courageux !

Les circuits de trekking les plus connus sont Laguna Torre ( par la vallée du fleuve Fitz Roy), Campamento Poincenot (le chemin remonte sur le fleuve El Chorrillo) et Laguna de los Tres ( au pied du Fitz Roy). Les sommets Fitz Roy et Cerro Torre possèdent respectivement une altitude de 3.376 mètres et de 3.128 mètres, représentant un défi pour les fanatiques d’escalade les plus expérimentés. Dans le cas du mont Fitz Roy, les difficultés résultent de sa hauteur et des contraintes de l’altitude, le Mont Cerro Torre n’est pas plus facile à escalader car il s’agit d’un immense mur de glace quasi vertical. La meilleure époque pour les trekkings dans la région est entre octobre et mars.

Idée de circuit trekking à El Chaltén :

Jour 1: Buenos Aires- El Calafate

Vol de Buenos Aires à El Calafate, puis nuit dans un hôtel (voir notre sélection d’hôtels à El Calafate)

Jour 2: El Calafate – El Chalten – Trekking libre

Après midi de trekking libre pour découvrir les montagnes de la région.

Exemples de trekkings dans la région (liste non exhaustive des options de trekking libre) :

– Mirador du Fitz Roy : 1h30 (aller) – 6km – 350m de dénivelé

– Laguna Capri : 1h45 (aller) – 7km – 350m de dénivelé

– Poincenot : 2h45 (aller) – 9,5km – 350m de dénivelé. Dernier point de vue sur le Fitz Roy avant la Laguna de los 3.

– Laguna de los Tres : 4h (aller) – 12km – 350m de dénivelé. Point de vue magnifique sur le Fitz Roy.

– Piedras Blancas : 3h30 (aller) – 12km – 450m de dénivelé. Jolie vue sur le glacier.

– Laguna Piedras Blancas : 4h (aller) – 350m de dénivelé

– Laguna Toro : Magnifique trek ! En revanche, il se fait sur 2 jours (prévoir dans ce cas une journée supplémentaire à El Chalten)

– Chorillo del Salto : 1h – 4km

– Los Cóndores : 45min – 1km – Joli point de vue

– Las Aguilas : 1h

Nuit à El Chalten (voir hôtels).

Jour 3: Trekking libre à El Chalten

Deuxième journée de trekking libre . Depuis El Chalten partent de nombreux parcours de trekking accessibles à tous. Beaucoup mènent à des bèlvédères naturels donnant sur El Chalten ou le Fitz Roy.

Attention aux conditions météorologiques, n’hésitez pas à vous renseigner sur place pour connaître la meilleure excursion du jour.

Nuit à El Chalten.

Jour 4: El Chalten – El Calafate

Transfert à El Calafate.

L’après midi vous partirez en 4*4 dans les hauteurs de Calafate. Traversant les paysages désertiques de la steppe de Patagonie et les terrains d’estancias gigantesques (50 000 ha), vous atteindrez le sommet (1100m) qui offre une vue panoramique sur la cordillère des Andes et les eaux turquoise du Lac Argentin. Nuit à El Calafate (voir hôtels).

Ce circuit vous a plu ? N’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’agence Equinoxe pour plus de détails sur l’itinéraire.

Pour une demande de devis sur mesure, contactez l’équipe Équinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine!

Cet article vous a plu ? A lire sur le même sujet :

>Excursion aux environs d’El Chalten en Patagonie : la Laguna del Desierto

>El Chaltén (Mont Fitz Roy)

>Quelques exemples d’excursions dans la région des Grands Glaciers de Patagonie