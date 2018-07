Nous avons visité pour vous l’un des monuments les plus emblématiques de la capitale porteña : Le Palacio Barolo. Si vous souhaitez voir l’une des plus belles vues de la capitale, nous vous conseillons cette visite. En effet situé sur la célèbre avenida de mayo le palacio Barolo vous offrira une vue imprenable sur le Congreso. De plus vous découvrirez son histoire et ses légendes au cours d’une visite guidée exceptionnelle.

Palacio Barolo vu de l’extérieur : Equinoxe – Marie Domat

Un peu d’histoire

La création

Le palacio Barolo est un magnifique bâtiment du XX ème siècle, situé sur la fameuse avenida de mayo à Buenos Aires. Sa création fut une réelle prouesse technique pour cette époque car il fut construit seulement en quatre ans. En effet il fut inauguré en 1923. Ce splendide bâtiment vit le jour à la demande de Louis Barolo un riche noble dans le domaine du textile. Ce fut l’architecte Italien Mario Palanti qui eut la responsabilité de sa construction.

Inspiré d’un chef d’oeuvre

Cet architecte s’est inspiré de la Divine Comédie de Dante pour sa construction. En effet le bâtiment mesure au total 100 mètres de hauteur ce qui représente les 100 chants présents dans le poème. Mais aussi les 22 étages du bâtiment sont répartis en 3 sections distinctes qui correspondent aux 3 livres : l’enfer, le purgatoire et le paradis. En effet le rez de chaussé correspond à l’enfer, d’ailleurs si vous êtes observateur vous pourrez remarquer différentes gargouilles représentant des esprits de l’enfer. Les 14 premiers étages quant à eux représentent le purgatoire, alors que les 9 hiérarchies du paradis sont représentées par les 8 derniers étages et le phare présent en haut du bâtiment.

Photo de la lumiére du phare : Equinoxe – Santa Mollicone

Le phare

Effectivement, un phare a été construit en haut de ce bâtiment. Celui-ci avait pour but de pouvoir communiquer avec un autre phare se situant à Montevideo en Uruguay qui fut érigé en 1928 au sommet du Palacio Salvo. Le phare du Palacio Barolo compte plus de 300.000 bougies ce qui était à l’époque l’unité de mesure cela équivaut si cela peut vous aider à 270.000 watts. Aujourd’hui le phare fonctionne toujours, mais seulement durant 30 minutes tous les soirs.

Un style unique

Ce bâtiment possède un style architectural unique et très particulier. En effet c’est un mélange de style entre l’art nouveau et d’éclectisme avec des pointes de style gotique. Quant à la coupole du bâtiment, elle est totalement inspirée et influencée par un style indien. Lors de votre visite vous pourrez remarquer une forte présence et ressemblance avec les vieux bâtiments européens de cette époque. De plus l’architecte a laissé une forte empreinte italienne dans son bâtiment. En effet dans tout le bâtiment vous retrouverez des touches rappelant son pays comme le marbre vert, rouge et blanc présent dans le palais qui représente ni plus ni moins les couleurs du drapeau national italien.

De 1923 à nos jours

Louis Barolo avait pour ambition de garder les trois premiers étages comme propriété personnelle et de louer ou vendre le reste des locaux. Malheureusement celui-ci meurt en 1923, l’année même de la fin de la construction de son palais. Par la suite cet établissement a connu deux propriétaires, avant d’appartenir aujourd’hui à plusieurs propriétaires et de former un ensemble de propriétés individuelles. Aujourd’hui cet édifice abrite de nombreux bureaux. Il n’y est pas possible d’y aménager des appartements car l’édifice n’a pas été construit dans cette optique.

Vue depuis le 22 ème étage : Equinoxe – Santa Mollicone

Quelques Anecdotes

La construction de cet édifice a demandé plus de 650.000 tonnes de béton armé, plus de 1,5 million de briques. Il faut savoir aussi que les 1.410 marches du palais sont en marbre véritable spécialement importé de Carrare en Italie pour la construction.

A l’époque une usine était entièrement dédiée à fournir l’énergie du bâtiment.

La statue présente dans le hall de l’édifice est une copie de l’original cette dernière a mystérieusement disparu lors du trajet entre l’Italie et l’Argentine.

Le Palacio Barolo fut classé en 1997 monument historique national.

A sa construction le palacio était le bâtiment le plus haut d’Amérique Latine. Il a été détrôné en 1935.

Les visites guidées

Si vous le souhaitez vous pourrez visiter et découvrir ce magnifique établissement. Lors d’une visite guidée, accompagnée d’un guide passionné vous découvrirez tous les secrets et endroits cachés de ce sublime palais. Plusieurs visites guidées vous seront proposées.

Intérieur et extérieur du Palacio : Equinoxe – Santa Mollicone

De jour

Vous pourrez le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi participer à une visite guidée d’une heure et demi environ. Plusieurs créneaux horaires vous sont proposés 10h, 12h, 14h, 16h 17h, 18h et 19h. Vous commencerez cette visite par l’impressionnant hall du palacio où vous découvrirez la statue et la signification importante de cet étage. Par la suite vous partirez en direction du dernier étage de la tour où vous aurez une vue imprenable sur les congreso. Puis vous prendrez un peu plus de hauteur en vous rendant à l’intérieur même du phare. Une expérience unique. La visite se clôture dans un bureau qui a su conserver à l’identique le charme des années 20. Effectivement à cet instant vous vous sentirez comme un homme/femme d’affaires lors de la construction du bâtiment. Petit plus, vous pourrez vous prendre en photo avec des chapeaux d’époque.

De nuit

Vous avez également la possibilité de visiter le Palacio barolo de nuit. Les « Extraordinary Night » du Palacio Barolo sont des visites nocturnes de l’édifice à partir de 20h. Ainsi vous en saurez plus sur l’histoire du Palais et les allégories de la Divine Comédie. Ces visites vous emmèneront jusqu’au phare pour admirer la magnifique vue sur la ville. Après la visite, vous accéderez à un cabinet des années 20 où vous pourrez déguster un verre de vin ainsi que quelques produits régionaux. De plus les lundis et mercredis vous pourrez profiter d’un show de tango. Tant dit que les jeudis vous pourrez assister à un concert de violon. Les vendredis et samedis des soirées spéciales vous attendent.

Informations pratiques

La durée de la visite est d’environ 1h30, les visites se font en espagnol et en anglais. Toutes les visites sont sur réservation (par mail ou par téléphone) et vous payez ensuite à l’entrée du Palacio Barolo. Possibilité de réserver des visites privées. A noter qu’il y a 6 étages à monter à pied, il n’y a malheureusement pas d’accès handicapé.

Où ? Avenida de Mayo 1370, Buenos Aires

Quand ? Du mardi au samedi de 9h à 22h

Plus d’infos : ici

Nous vous souhaitons une bonne visite !

