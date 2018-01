De manière générale, les spectacles, concerts et les événements sportifs ne manquent pas à Buenos Aires mais généralement ces activités sont payantes et il n’est pas envisageable de participer à toutes ces animations étant donné leurs coûts. C’est pourquoi nous avons décidé de vous présenter toutes les activités entièrement gratuites proposées par la ville de Buenos Aires qui ne vous endetteront pas d’un rond ! Il s’agit principalement d’activités sportives mais il y a également des choses proposées en lien avec la culture argentine (tango, tourisme, cours d’espagnol…). On vous fait le point ici !

Quartier de Boca à découvrir en visites guidées – Claire Peridy

Running BA

Envie de découvrir les plus beaux quartiers de la ville tout en pratiquant une activité sportive ? Running BA semble être fait pour vous. L’activité consiste à courir en groupe avec un coureur de la ville de Buenos Aires. Il existe plusieurs parcours possibles comme au quartier de Recoleta, Palermo, Centro ou Puerto Madero. Souvent le parcours est de 9 kms et commence à 9h du matin le samedi et le dimanche. Prévoir 2h de running car vous ferez plusieurs arrêts. Pour plus de renseignements cliquez ici.

Où et quand ? Certains samedis et dimanches dans les quartiers de Recoleta, Palermo, Centro et Puerto Madero.

Bici Tour BA

Qui a dit que le vélo était un sport individuel ? Figurez-vous que plus maintenant ! En effet désormais il est envisageable de faire du vélo avec quelqu’un. On ne parle pas d’un tandem puisque vous serez tout seul à pédaler. Mais de quoi s’agit-il donc ? Il s’agit d’un vélo avec une personne qui pédale à l’arrière et à l’avant un enfant de 25 à 50 kilos qui reste assis pendant que celui derrière fait tous les efforts ! Plus de renseignements en cliquant ici.

Où et quand ? Tous les samedis et dimanches à 10h et 11h30. Le tout se fait à Palermo.

Arte Urbano

Vous appréciez l’art mural et vous souhaitez en savoir plus sur cet art que l’on retrouve dans un très grand nombre de quartiers de Buenos Aires ? Cette activité Arte Urbano est officiellement faite pour vous. En effet, par petits groupes vous découvrirez les meilleurs rues des quartiers concernés par le street art. Le tour dure 90 minutes. Cliquez ici pour en savoir plus.

Où et quand ? Certains samedis à 10h du matin dans les quartiers de la Boca, Barracas, Palermo et Coghlan.

Street Art Palermo – Candice Barkatz

Visites guidées de la ville

Rares sont les villes dans le monde où il est possible de participer à des visites guidées entièrement gratuites mais c’est bien le cas de Buenos Aires, donc profitez-en ! Les visites guidées sont majoritairement en espagnol mais il y en a également en anglais. Vous en aurez toute la journée mais aussi la nuit (souvent à partir de 20h). Plus d’informations en cliquant ici.

Où et quand ? Dans les quartiers de Puerto Madero et certaines avenues à Microcentro et Palermo.

Bus touristique

Fréquemment, la ville de Buenos Aires propose des tours en bus gratuit, le plus souvent avec un thème. A l’heure où nous rédigeons cet article, il était proposé un tour en bus qui retrace la vie de l’actuel pape François. Le trajet commence dans le quartier Nuñez, quartier qui a marqué son enfance. Plus d’informations en cliquant ici.

Où et quand ? Le samedi et dimanche à 9h et 15h. Quartier Nuñez jusqu’à Plaza de Mayo.

Clases de Tango

Ce n’est certainement pas avec un seul cours d’un heure que vous deviendrez un pro de tango, ceci étant il est toujours intéressant d’apprendre les bases d’une nouvelle danse ! Il est assez rare de trouver des cours gratuits de Tango avec un professeur donc profitez-en ! Plus d’informations en cliquant ici.

Où et quand ? Au centre culturel Recoleta, Junín 1930, Buenos Aires. A des dates très variables.

Cours d’español



Vous êtes en Argentine mais vous avez encore du mal à parler l’espagnol ? La ville de Buenos Aires a vraiment pensé à tout une nouvelle fois et bien entendu gratuitement. Dans un groupe de maximum 25 personnes vous pourrez améliorer votre niveau d’espagnol grâce à la présence d’un professeur. Peu importe votre niveau, le cours sera adapté à votre niveau. Durée 1h. Pour plus d’infos cliquez ici.

Où et quand ? A Microcentro. Tous les lundi à 11h30 du matin.

En plus de tout cela sachez qu’il y a d’autres activités gratuites proposées en plus de celles de la ville de Buenos Aires comme la visite de musées, édifices importants ou encore concert. A noter que toutes les informations sont susceptibles de changer. Ainsi nous vous conseillons très fortement de vous rendre sur le site de la ville de Buenos Aires en cliquant ici pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Amusez-vous bien !

