[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Bosque de Palermo – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Balade | Bici tour : 6 sentidos de Palermo

Profitez du quartier le plus grand de Buenos Aires, le quartier de Palermo avec le transport le plus adapté pour la zone : le vélo ! La proposition est donc de faire le tour du Parque Tres de Febrero à vélo, El Rosedal, El Campo Argentino de Polo et l’hippodrome de Palermo. Vous traverserez d’importantes avenues du quartier. L’Ecoparque ainsi que le Jardin Japonais feront partie de la visite !

Où et quand ? Lundi, mercredi et vendredi à 12h45 et 14h45, Mardi et jeudi à 9h45 et 12h45, Samedi, dimanche et jours feriés à 9h45, 12h45 et 14h45, Avenida Sarmiento et Avenida Figueroa Alcorta, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Balade | Rock por las calles

Ce circuit retrace et raconte les bandes mythiques de l’histoire du rock argentin comme Sui Generis ou encore Los Abuelos de la Nada. La fin de la visite rend hommage aux femmes qui ont marqué l’époque du rock argentin.

Où et quand ? Dimanche 16 juillet à 16h, Avenida Leandro N.Alem et Sarmiento, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

[EXPOSITIONS]

Mafalda – Source: Flickr par Ana Asuero

Expo| Mafalda

L’Alliance Française présente « Vacaciones de Mafalda », une exposition pour les grands et les petits. Venez ainsi profiter des dessins animés de Mafalda et de ses attachants compagnons !

Où et quand ? Jusqu’au 26 août du lundi au vendredi, Galeria Centro Palermo, Billinghurst 1926, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Expo| Diane Airbus

Le MALBA présente une sélection d’œuvres de l’artiste qui dépeint le plus cruel de la société. Cette artiste est connue pour ses portraits de personnes les plus marginalisées de la société : travestis, nudistes… Diane Airbus défie ainsi les conventions !

Où et quand ? Du 13 juillet au 9 octobre, MALBA, Avenida Figueroa Alcorta 3415, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Expo| Bristol

Buenos Aires Fine Arts réunit 2 artistes Marina Christe, plasticienne et Julián Rovagnati, photographe. À travers différents moyens, l’objectif est de représenter la plage de la côte atlantique. C’est donc avec un œil de Pop Art ou Pop Latino que ces artistes peignent et photographient un monde plein d’images, de couleurs et de gestes.

Où et quand ? Jusqu’au 31 juillet, Buenos Aires Fine Arts, Cuba 1930, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

[FERIAS ET FESTIVALS]

Feria de Mataderos – Source : Flickr par Gobierno de la ciudad

Feria | Feria de Mataderos

Comme tous les dimanches, rendez-vous à la fête de l’artisanat et des traditions populaires en Argentine ! Cette feria a pour but de faire connaître les racines argentines à travers le folklore et l’artisanat. Ainsi, vous aurez accès à une multitude d’ateliers, discussions, expositions et dégustations de nourriture régionale comme par exemple les fameuses empanadas, grillades et pâtisseries. Envie d’une petite danse? Rejoignez donc le groupe de danseurs et montrez tous vos talents !

Où et quand ? Dimanche 18 juin de 11h à 19h, Mercado Nacional de Hacienda, Av. Lisandro De La Torre Y Av. De Los Corrales

Combien ? Gratuit

Feria | Le marché

La feria de cuisine française revient pour une nouvelle édition. En plein Recoleta, cette feria va recréer un vrai petit espace français avec des chefs de Lucullus (association de gastronomie française) ainsi que leurs invités ! Parmi les spécialités françaises les plus connues, vous trouverez des crêpes, fondues, macarons, croissants et bœuf bourguignon… Il y aura aussi des espaces pour les producteurs et les produits importés tels que le camembert ou encore de la moutarde et des confitures.

Où et quand ? Samedi 15 et dimanche 16 juillet de 12h à 18h, Plaza Francia (Av. Del Libertador y Dr. Luis Agote), Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

[CONCERTS ET SOIRÉES]

Bomba del tiempo – Source : Flickr par Ministerio de la Cultura

Soirée | La Bomba del tiempo

Cette édition spéciale apporte un peu d’ambiance dans la ville de Buenos Aires au rythme des percussions et de la musique. Depuis 11 ans cette bande de percussionnistes a déjà partagé ce spectacle avec 5 millions de personnes. De plus, l’improvisation et la nouveauté rendent ce spectacle intéressant. Ce spectacle est fait pour vous car la bande improvise sur scène selon l’énergie de l’audience. Chaque show est donc unique !

Où et quand ? Tous les lundis de 19h à 22h, Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, Buenos Aires

Combien ? A partir de 135 ARS

Concert| La Grande

Avec Santiago Vázquez et sa bande ainsi que des djs : Villa Diamante & Pato Smink et enfin des invités surprises, ce concert va vous faire danser ! La Grande est une bande de Buenos Aires qui fait de la musique très rythmée et improvisée et qui fait danser les habitants du quartier de Chacarita tous les mardis.

Où et quand ? Jusqu’au 19 décembre, le mardi à 20h, Santos Dumont 4040, Buenos Aires

Combien ? À partir de 100 ARS

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Peter Pan – Source : Flickr par Ministerio de Cultura

Théâtre | Peter Pan

Peter Pan est un personnage crée par l’auteur écossais J.M. Barrie. La pièce recrée le fantastique pays imaginaire, un lieu où tout est parfait et où vivent indiens, sirènes et pirates menés par le capitaine Crochet. Peter Pan commande la bande des Enfants Perdus, des enfants tombés de leurs landaus qui atterrissent au pays imaginaires s’ils ne sont pas réclamés au bout de 7 jours. Un classique à découvrir de nouveau !

Où et quand ? Jusqu’au 21 juillet, Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857, Buenos Aires

Combien ? A partir de 142 ARS

Théâtre | Prohibido no reirse

Une pièce de théâtre où 3 personnes souffrant de TOC (Troubles Obsessionnels du comportement) viennent vous raconter avec un humour hilarant leurs problèmes !

Où et quand ? Le mardi et vendredi jusqu’au 19 février 2021, The Cavern Club, av. Corrientes 1662, Buenos Aires

Combien ? A partir de 120 ARS

