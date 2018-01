Encore une fois c’est un week-end riche en sorties qui s’annonce ! Il y a tellement d’activités différentes qu’on s’y perd avec tous les spectacles, visites, concerts ou encore balades au programme. C’est pourquoi, nous avons décidé comme chaque semaine de vous simplifier la vie en vous présentant ce qui a retenu notre attention pour ce week-end et la semaine prochaine !

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]





Bibliothèque nationale – Commons Wikipédia

Visite | La bibliothèque nationale de Buenos Aires

Fondée par Mariano Moreno en 1810 quelques années avant la déclaration d’indépendance de l’Argentine, la bibliothèque nationale est un bâtiment historique de la capitale. De nos jours, la bibliothèque regorge de milliers d’ouvrages. Parmi ces ouvrages certains ont une ancienneté exceptionnelle et attire ainsi un certain nombre de curieux de l’histoire de l’Argentine.

Où et quand ? De 7h à minuit la semaine et de 12h à 19h le week-end. Jusqu’au 31 Décembre 2018. A la bibliothèque nationale (Recoleta), Agüero 2502, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

Visite | Visite de Palermo en Vélo

Venez participer à un petit tour en vélo de 1h15 dans le quartier de Palermo ! Vous découvrirez le Planétarium, le terrain de Polo, l’Hippodrome, ses parcs et toutes ses rues connues pour le Street Art. A noter que tout le matériel est fourni (casque, vélo, trousse à pharmacie). Prévoir juste une bouteille d’eau et de bonnes chaussures ! Pour réserver cliquez ici.

Où et quand ? A 12h45 ou 14h45 tous les jours. A 9h45, 12h45 et 14h45 le samedi et seulement 9h45 le dimanche

Combien ? Entrée libre et gratuite

Balade | Réserve écologique Puerto Madero

Besoin de fraîcheur et de fuir le tumulte de la capitale ? Rien de mieux pour vous de faire une longue balade à Puerto Madero à la Réserve écologique pour se détendre et apercevoir le Rio de la Plata. Pour les amoureux de la nature c’est un véritable paradis avec plus de 300 espèces d’oiseaux, plus de 500 espèces de plantes ou encore 350 hectares de promenade.

Où et quand ? Tous les jours de 8h à 18h (horaire d’hiver), 19h (horaire d’été). Fermé le lundi. A Puerto Madero. De nombreuses entrées différentes

Combien ? Entrée libre et gratuite

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Museo Arte Moderno – Soles digital

Exposition | Ides Kihlen : Todo el siglo es carnaval

Il s’agit d’une exposition bien originale que l’artiste Ides Kihlen propose ici. Cette artiste, qui fêtera ses 100 ans le 10 Juillet prochain, continue à vivre de sa passion. En effet lors de cette exposition elle combine formes abstraites avec un répertoire personnel de formes géométriques, chiffres et notes de musiques. Difficile à comprendre ? je vous laisse découvrir par vous même aux horaires d’ouverture de l’exposition.

Où et quand ? Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (San Telmo), avenida San Juan 350, Buenos Aires. Tous les jours de 11h à 19h (20h le vendredi et samedi), fermé le lundi. Exposition du 19 Décembre jusqu’au 31 Mars

Combien ? Entrée à partir de 30 ARS

Exposition | Cómo atrapar el universo en una telaraña | Tomás Saraceno

Il s’agit d’une exposition bien atypique qui semble peu à peu tisser sa toile à Buenos Aires. Et je ne crois pas si bien dire puisqu’il s’agit d’une exposition qui met en avant la passion de l’artiste Tomás Saraceno pour les araignées. Ainsi il mélange habilement toiles d’araignées et œuvres d’art. Les contrastes sont parfois saisissants. Pour se faire, le musée a laissé prospérer des araignées de l’espèce Parawixia pendant 6 mois dans la salle d’exposition et désormais la salle est couverte de nombreuses différentes toiles de taille différente.

Où et quand ? Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (San Telmo), avenida San Juan 350, Buenos Aires. Du mardi au Dimanche de 11h à 19h.

Combien ? Entrée à partir de 20 ARS. Le mardi gratuit.

[FERIAS ET FESTIVALS]

Pink Floyd – FlickR

FERIA | MERCADO SABE LA TIERRA

« Sabe la Tierra » est une ONG qui essaie de promouvoir une consommation alimentaire durable. Ainsi lors de ce marché, la campagne se rapproche de la ville et ce sont les producteurs et agriculteurs eux-mêmes qui seront derrière chacun de leurs postes. En plus de revenir en 2018, il revient encore plus fort ! En effet, pour sa première édition le Mercado Sabe la Tierra sera également présent le mois de janvier et février à la plaza Amigos de Florida.

Où et quand ? Paseo Enrique Santos Discépolo 1800 (Balvanera) tous les mercredis de 10h à 16h ou Plaza Noruega (Begrano) les samedis de 10h à 17h et désormais de 19h à 23h les vendredis à la Plaza Amigos de Florida, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

FESTIVAL | Lo mejor de Pink Floyd

Vous êtes fan de ce groupe britannique emblématique de ce groupe de rock progressif formé en 1965 ? Ou vous souhaitez juste en connaître plus de ce groupe qui fut un des plus influent de l’histoire de la musique ? Dans ces cas là, nous vous invitons fortement à vous rendre à la Ciudad Cultural Konex pour découvrir ou redécouvrir toutes les chansons qui ont fait la gloire de ce groupe comme The Great Gig in the sky, Another Brick in the wall…

Où et quand ? A la Ciudad Cultural Konex (Almagro), Sarmiento 3131, Buenos Aires. Ce dimanche à 20h.

Combien ? A partir de 450ARS. Pour réserver cliquez ici.

[CONCERTS, SOIRÉES ET ACTIVITÉS]

La plage à Buenos Aires – Source : FlickR

Concert | Ciclo de concierto de centro Rossi



Qui dit nouvelle année, dit aussi de nouveaux concerts mensuels. Justement à partir du 18 janvier, le musée Larreta présentera un nouveau concert mensuel. En effet vous pourrez découvrir par exemple Jazz 4 pour le premier concert de l’année. Les amoureux de jazz en seront comblés ! Pour le mois de Février ce sera au tour des amoureux de Blues d’être au 7ème ciel ! En Mars ce sera le tango qui sera mis à l’honneur ! Le concert a toujours lieu le 3ème jeudi du mois.

Où et quand ? Ce jeudi 18 janvier 2018 à 18h30 au musée Larreta (Belgrano), Juramento 2291, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Activité | Buenos Aires Playa

Vous avez du mal à résister aux chaleur suffocantes et vous souhaitez vous sentir en vacances même si vous habitez dans une ville active de presque 15 millions d’habitants ? Nous avons la solution pour vous ! Depuis sa première édition en 2009 ce projet est un véritable succès ! Je parle bien évidemment de la plage à Buenos Aires ! Même si elle est bien entendue artificielle vous pourrez profiter d’un grand nombre de choses avec des terrains de foot, des douches, des parasols, des terrains de volley ou encore des structures gonflables pour les plus petits. De nombreux spectacles auront lieu également.

Où et quand ? Au Parque Indoamericano Castañares Avenida y Escalada Avenida (villa Soldati), Buenos Aires. Du 10 janvier au 28 février.

Combien ? Souvent gratuit

Activité | Activités d’été au jardin japonais

De nombreuses activités et expositions auront lieu à des intervalles différents au cours de ce mois de janvier au jardin japonais. Profitez-en car c’est gratuit, vous devez juste payer l’entrée du jardin. Vous pourrez par exemple assister à l’exposition permanente jusqu’au 31 Janvier sur la culture et la technologie japonaise. Pour le reste des activités elles se succèdent pendant tout le mois de janvier. Pour connaitre le programme complet cliquez ici.

Où et quand ? Au Jardin Japonais (Palermo), Avenida Casares 2966, Buenos Aires. Jusqu’au 31 Janvier.

Combien ? Prix très variable selon votre situation. Gratuit pour les argentins, retraités et moins de 12 ans et prix jusqu’à 120 ARS.

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Centre Culturel Recoleta – Source : Wikimédia Commons

Spectacle | Spectacles familiaux à l’amphithéâtre du Parc Centenario

Qui dit été à Buenos Aires, dit de nombreux spectacles et shows hors du commun. C’est le cas au Parc Centenario où vous pourrez retrouver divers shows et spectacles qui plairont à la fois aux petits comme aux grands. Donc profitez des grandes vacances pour faire des activités avec vos enfants ! Pour connaitre les dates des différents spectacles exceptionnels au Parc Centenario cliquez ici.

Où et quand ? Au parc Centenario (Villa Crespo), Avenida Lillo y Leopoldo Marechal, Buenos Aires. Du 5 Janvier au 28 Janvier

Combien ? Entrée libre et gratuite jusqu’à épuisement des places

Théâtre | Toc-Toc

Toc-toc est une pièce de théâtre écrite en 2005 par le français Laurent Baffie. Elle a depuis été jouée de nombreuses fois en France, Belgique ou encore au Canada. Mais c’est bien en Argentine que vous pourrez assister à cette pièce de théâtre qui sera, bien entendu, traduite du français. Donc si vous êtes plutôt pièce de théâtre pour fêter le nouvel an n’hésitez pas à voir cette pièce qui traite de la maladie des troubles obsessionnels compulsifs plus connus sous le nom de TOC. Une comédie bien originale et très drôle.

Où et quand ? Tous les jours sauf le lundi et le mardi à 20h30 jusqu’au Dimanche 21 Janvier. Au Multiteatro (Centro), Avenida 1283, Buenos Aires

Combien ? Entrée à partir de 450 ARS. Cliquez ici pour réserver

Bonne semaine à tous !

