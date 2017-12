On s’approche tout doucement de Noël et cela se voit ! Des décorations un peu partout, des Pères Noël qui se préparent pour le grand jour et encore plus d’activités spéciales pour fêter ce grand événement ! Et c’est donc pourquoi nous avons décidé de vous proposer encore plus d’idées de spectacles, visites, concerts ou encore balades pour ce week-end ! On se retrouve donc ce week-end et la semaine prochaine pour vivre des moments riches en sorties !

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]



Cimetière de la Recoleta- Commons Wikipédia

Visite | El Rosedal

Il s’agit d’un des lieux les plus mignon de Buenos Aires. On sait qu’en ville il est parfois difficile de trouver de la verdure, or à Buenos Aires on trouve un important nombre de parcs et d’espaces verts. L’un des plus sympathique est sans aucun doute le « El Rosedal ». La particularité de ce parc est qu’il compte un grand nombre de roses et d’infrastructures (un pont, un patio andalous, une fontaine de Majolique…). Ainsi, n’hésitez donc pas à vous rendre à El Rosedal pour vous reposer pendant ces 3 jours de week-end prolongé.

Où et quand ? Avenida Infanta Isabel (Palermo), Buenos Aires. Tous les jours sauf le lundi de 8h à 20h (dernière entrée à 19h)

Combien ? Entrée libre et gratuite

Visite | MUNTREF

On le sait, le rôle de l’immigration par le passé a été essentiel dans l’histoire de l’Argentine. Le musée MUNTREF expose justement bien l’empreinte du monde entier dans les valeurs et les attitudes des argentins de nos jours. Chaque pièce de ce musée vous fait découvrir une page de l’histoire de l’Argentine. A conseiller, si vous vous intéressez à l’histoire de ce pays !

Où et quand ? Avenida Antártida 1355 (Puerto Madero), Buenos Aires. Tous les jours de 11h à 19h, fermé le lundi.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Visite | Cimetière de la Recoleta

Pas d’événement particulier au Cimetière de la Recoleta mais il s’agit d’un incontournable de Buenos Aires ! Alors n’attendez plus et venez visiter ce cimetière mythique de la capitale. Il compte les tombes de nombreux personnages argentins illustres. Inauguré en 1822, il fut le premier cimetière public de la ville. Evidemment vous ne connaîtrez pas toutes les personnalités enterrées dans ce cimetière mais la plus célèbre tombe est sans aucun doute celle d’Eva Perón, la femme de Juan Domingo Perón, le premier président argentin.

Où et quand ? Cimetière de la Recoleta, Junín 1760, Buenos Aires. Tous les jours de 8h à 17h.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

El Rosedal à Palermo – Candice Barkatz

Musée | Visites guidées au Musée argentin de sciences naturelles

Il s’agit un des musée d’Amérique du Sud qui compte le plus de pièces en rapport avec les sciences naturelles. On trouve des pièces réservées aux mammifères, amphibiens, reptiles, arthropodes ou encore oiseaux. Il s’agit donc aussi d’une visite culturelle puisque vous découvrirez et observerez la nature, ses processus d’évolution et sa diversité.

Où et quand ? Au Musée argentin des sciences Naturelles (Villa Crespo), Ángel Gallardo 490, Buenos Aires. Tous les jours de 14h à 19h.

Combien ? A partir de 40 ARS.

Exposition | Escultura de los Deseos de Marta Minujín

Marta Minujín est une icône du Pop Art en Argentine et même désormais dans le monde. Elle présentera une sculpture exceptionnelle à Buenos Aires entre le 15 et le 22 Décembre ! Il s’agit d’une sculpture gonflable, fluo et brillante de 15 mètres de haut et qui invite à présager une belle nouvelle année. Pourquoi cela ? Car à côté de la structure se trouve des micros dans lesquels vous pouvez souhaiter vos meilleurs vœux ! Vos paroles sont traduites en temps réel en mélodie et en chanson !

Où et quand ? Du 15 au 23 Décembre de 11h à 20h à la Place Perú (Palermo), croisement des rues Salguero et Figueroa Alcorta, Buenos Aires.

Combien ? Entrée gratuite et libre

[FERIAS ET FESTIVALS]

La maté- Source : Commons Wikipédia

Feria | Parque Navideño

Vous l’avez sûrement remarqué, on commence de plus en plus à ressentir l’esprit de Noël dans les rues de Buenos Aires ! Et que cela fait du bien ! A pile 10 jours de Noël les animations ne vont cesser d’augmenter. C’est le cas avec cet événement très connu ici : Le Parque Navideño ! Au programme, vous pourrez assister à des shows musicaux, participer à la loterie, gagnez des jeux, faire une photo avec le Père Noël etc… A noter que le défilé de Noël a lieu ce dimanche de 17h à 19h avec pas moins de 350 artistes attendus !

Où et quand ? Jusqu’au 24 Décembre. Du lundi au vendredi de 15h à 20h. Et le week-end de 10h à 20h. Plaza Intendente Seeber (Palermo), Av. Del Libertador y Av. Sarmiento, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

Festival | Festival deporte

A maintenant moins d’un an des Jeux Olympiques 2018 de la jeunesse, il est temps de s’entraîner et d’être prêt pour le jour J ! Donc venez profitez d’une journée exceptionnelle pour pratiquer différents sports tels que du judo, de la boxe, de la course… Bref, des sports olympiques !

Où et quand ? Au Parque Indoamericano, Castañares Av. y Escalada Av (Villa Soldati), Buenos Aires. Ce samedi 16 Décembre de 12h à 18h.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Feria | Feria de San Telmo

Chaque dimanche on compte presque 10 000 curieux qui se rendent à ce marché historique dans le quartier bohème de San Telmo. Profitez donc de cet événement exceptionnel pour dénicher la perle rare parmi les 250 stands. C’est l’occasion aussi pour vous de siroter un maté au coin d’une rue pour profiter de l’ambiance des groupes de musiques qui animent le marché. Un grand classique de San Telmo !

Où et quand ? Principalement Rue Defensa et la place Dorrego de San Telmo, Buenos Aires – Tous les dimanche de 10h à 18h.

Combien ? Activité gratuite.

Feria | Le marché de Stella Artois

La saison de Polo étant terminé il n’en reste pas moins que l’animation sur le Campo argentino de Polo s’annonce pour le moins animé ! En effet le 14 et le 15 Décembre prochain à partir de 17h vous pourrez venir faire vos achats de Noël lors de ce petit marché. Le tout avec une Stella Artois à la main !

Où et quand ? Au Campo Argentino de Polo (Palermo), Arévalo 3065, Buenos Aires. Ce Vendredi 15 Décembre à partir de 17h et ce Samedi 16 Décembre à partir de 17h également.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

[CONCERTS, SOIRÉES ET ACTIVITÉS]

Oeste Beer Festival – Source : FlickR

Soirée | Oeste Beer Festival

La noche de las Birrerias vous manque ? Pas de soucis, venez participer à l’Oeste Beer Festival entre le 15 et le 17 Décembre. Lors de cet événement vous pourrez assister à une fanfare, manger dans les différents Food Trucks, assister à des shows musicaux et bien sûr boire des bières artisanales (8 bières différentes !).

Où et quand ? Au Chill OUT ambient bar (Villa Tesei), Colectora Norte Acceso Oeste 7565, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Concert | Isenbeck Rock N’ Chop

C’est votre toute dernière chance d’assister à un concert de ce festival aujourd’hui ! Vous aviez trois dates différentes pour y aller. Le premier concert avait lieu le 10 Décembre avec Eruca Sativa, ensuite le 12 Décembre avec Cadena Perpetua et enfin ce soir Guasones ! Ca va décoiffer, croyez-moi !

Où et quand ? A l’Estadio Obras Sanitarias (Nunñez), Avenida Libertador 7395, Buenos Aires. Ce soir à l’Estadio Obras Sanitarias à partir de 19h.

Combien ? A partir de 400ARS. Cliquez ici pour réserver

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Centre Culturel Recoleta – Source : Wikimédia Commons

Théâtre | Gracioso

Leandro Igounet arrive à la Cavern Club pour vous faire vivre une heure d’humour explosive avec son nouveau show « Gracioso ». Appartenant au groupe JA, qu’il a formé il y a 9 ans, il apparaît régulièrement dans des shows télévisés et a participé au Festival Ciudad Emergente. En bref une bonne dose de rire en perspective !

Où et quand ? A The Cavern Club (Microcentro), Avenida Corrientes 1660, Buenos Aires. Tous les Samedis à 22h30 jusqu’au 30 Décembre.

Combien ? Entrée à partir de 99 ARS. Cliquez ici.

Spectacle | Hard to be God

Oui, il est difficile d’être Dieu ! A travers cette performance créée par le Portugais John Romao, le metteur en scène a pour but de montrer (attention ça se complique) le fonctionnement des techniques de disparition du corps comme camouflage ou simple dissimulation. Il s’agit ainsi d’une oeuvre engagée qui fait vraiment beaucoup réfléchir.

Où et quand ? Ce Vendredi 15 Décembre à partir de 20h30 au centre culturel de Recoleta au Junín 1930, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Bonne semaine à tous !

