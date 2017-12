Encore une fois c’est un week-end riche en sorties qui s’annonce ! Il y a tellement d’activités différentes qu’on s’y perd avec tous les spectacles, visites, concerts ou encore balades au programme. C’est pourquoi, nous avons décidé comme chaque semaine de vous simplifier la vie en vous présentant ce qui a retenu notre attention pour ce week-end et la semaine prochaine !

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]



Ateneo Gran Splendid – FlickR

Visite | Mini Marché en el Festival Francoz

Dans le cadre de la deuxième édition du Festival Francoz organisé par les étudiants du lycée français, venez profiter d’un petit marché où se tiendra de nombreux chefs cuisiniers français. Un très bon moyen pour retrouver les saveurs gastronomiques de chez nous ! Oui, je sais que vous rêvez de pains, viennoiseries, macarons, éclairs, croques-monsieurs, quiches… Tout cela sera au marché ! De même les étudiants du lycée ont prévu de nombreuses animations ! En effet, vous pourrez assister à des shows de musique, théâtre ou encore de danse.

Où et quand ? Ce Samedi 2 Décembre de 11h à 18h au Lycée français Jean Mermoz (Belgrano), Ramsay 2131, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

Visite guidée | El Zanjón de granados

Vous savez probablement que le quartier de San Telmo est un des quartiers les plus typique de la ville. Mais saviez-vous qu’il existait un tunnel situé en-dessous du quartier ? Découvert par hasard il y a 30 ans, vous connaîtrez toute l’histoire de ce tunnel historique qui a eu de nombreuses fonctions différentes pendant les 5 siècles qu’il a traversé. Par ailleurs, il y a des visites guidées prévues à certaines heures en anglais ou en espagnol. Afin d’avoir plus d’informations pour savoir quand sont les visites guidées, cliquez ici.

Où et quand ? Tous les jours de la semaine de 12h à 15h jusqu’au 31 Décembre. Le dimanche de 11h à 17h30. A defensa 755 (San Telmo), Buenos Aires.

Combien ? Entrée à partir de 150 ARS le dimanche et 200 ARS la semaine. Pour réserver cliquez ici.

Visite | Cimetière de la Recoleta

Pas d’événement particulier au Cimetière de la Recoleta mais il s’agit d’un incontournable de Buenos Aires ! Alors n’attendez plus et venez visiter ce cimetière mythique de la capitale. Il compte les tombes de nombreux personnages argentins illustres. Inauguré en 1822, il fut le premier cimetière public de la ville. Evidemment vous ne connaîtrez pas toutes les personnalités enterrées dans ce cimetière mais la plus célèbre tombe est sans aucun doute celle d’Eva Perón, la femme de Juan Domingo Perón, le premier président argentin.

Où et quand ? Cimetière de la Recoleta, Junín 1760, Buenos Aires. Tous les jours de 8h à 17h.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée Saavedro – Source : Flickr

Musée | Exposition « Buenos Aires a vista de pájaro » au Museo Saavedro

On le sait, les relations entre Français et Argentins sont très importantes. En effet on sait que beaucoup de parcs, bâtiments, traditions ont été inspirés par la France. Figurez-vous qu’encore une fois il y a encore un Français qui se cache dans cette histoire. Son nom ? Jean Dulin (1839-1919). Il s’agit du dessinateur qui, il y a 100 ans, a réalisé de nombreuses toiles sur Buenos Aires. Les particularités de ces œuvres sont qu’elles représentent Buenos Aires en vue aérienne.

Où et quand ? Au Museo Saavedro (Villa Urquiza), Av. Crisólogo Larralde 6309, Buenos Aires. Inauguration ce samedi 2 Décembre à 12h. Ouvert du mardi au Vendredi de 9h à 16h. Du Samedi au Dimanche de 10h à 20h.

Combien ? Entrée gratuite le Mardi et le Vendredi. Entrée à partir de 5 ARS les autres jours.

Exposition | México Moderno Vanguardia y revolución

Le MALBA présente une exposition en l’honneur du Mexique. En effet vous retrouverez pas moins 170 pièces emblématiques de l’art mexicain. On retrouve par exemple des œuvres des très connus Frida Kahlo ainsi que Diego Rivera. Ces œuvres ont pour la majorité été réalisées pendant la révolution mexicaine (entre 1910 et 1915).

Où et quand ? Tous les jours (sauf le mardi) du 12h à 20h (21h le mercredi). Au MALBA (Palermo), Avenida Pres. Figueroa Alcorta 3415, Buenos Aires.

Combien ? Entrée à partir de 100 ARS.

Musée | MUNTREF : centro de arte contemporáneo

On le sait, Buenos Aires est l’exemple typique de la diversité culturelle. Cette exposition met justement en avant cette disparité au travers d’œuvres venant du monde entier. En effet vous trouverez des pièces venant de musées d’Israël, France, Colombie, Madagascar…. Autant dire que vous allez voyager à travers le monde avec ce musée !

Où et quand ? Visite guidée tous les jours (à 18h) sauf le lundi jusqu’au 15 Décembre. Rendez-vous au MUNTREF (Retiro), Av. Antártida Argentina 1355, Buenos Aires.

Combien ? Entrée gratuite. Afin de réserver, cliquez ici.

[FERIAS ET FESTIVALS]

La maté- Source : Commons Wikipédia

Festivals | Festival de No Ficción

Le Festival de No Ficción est un festival qui célèbre pendant 3 jours la lecture, le journalisme narratif et tout ce qui touche à la littérature non fictive. L’Argentine est particulièrement connue pour ces types de littérature avec Sarmiento, Mansilla, Roberto Arlt, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, María Moreno y Leila Guerriero. Venez donc vous initier à ce genre littéraire pendant ces 3 jours exceptionnels.

Où et quand ? Le Vendredi 30 Novembre, le Samedi 1er Décembre et Dimanche 2 Décembre à partir de 17h (18h pour le samedi) au Centre Culturel Kirchner (Centro), Sarmiento 151, Buenos Aires.

Combien ? Entrée gratuite.

Festivals | FoodFest

En plus du Matear (voir événement d’en dessous), vous pourrez profiter d’un autre événement culinaire festif ce samedi et dimanche à la Rural. En effet de nombreux Food Trucks et stands de boissons (bières, vins et cocktails) n’attendent que vous ! De plus, de nombreux spectacles musicaux auront lieu pendant ce festival. Manger tout en se divertissant c’est le leitmotiv de ce festival !

Où et quand ? Ce samedi 2 Décembre (13h à minuit) et dimanche 3 Décembre (de 13h à 22h) à la Rural (Recoleta), Avenida Sarmiento 2704, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Feria | Matear 2017

Vous êtes en Argentine et vous vous êtes déjà imprégné des coutumes et traditions locales ? Mais est que vous avez l’habitude de prendre du maté ? Si c’est le cas et que vous vous posez des questions par rapport à la conception et aux secrets de cette infusion je vous invite fortement à vous rendre à cet événement. En effet, vous découvrirez par exemple le maté sous toutes ses « formes » (yerba traditionnel, maté cuit et soluble, avec un bâton…). Un très bon moyen pour se cultiver sur les secrets de cette boisson à base de plante.

Où et quand ? Ce Samedi 2 et 3 Décembre à la Rural (Recoleta), Avenida Sarmiento 2704, Buenos Aires. De 11h à 20h.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

[CONCERTS, SOIRÉES ET ACTIVITÉS]

Match de polo- Source : Bertrand Mahé

Activité | Polo match

Le mois de Novembre et Décembre c’est la période du polo! Vous le savez c’est un des sports très réputé en Argentine. Donc si vous voulez assister à un match de polo dans votre vie c’est maintenant ou jamais car c’est la grande finale ce samedi 2 Décembre. Une expérience vraiment unique et difficile à renouveler. Profitez-en donc !

Où et quand ? Au Campo Argentino de Polo (Avenida del Libertador 3902, Buenos Aires). Ce samedi 2 Décembre à 16h30.

Combien ? Entrée à partir de 135 ARS. Pour réserver cliquez ici.

Activité | Más vale volando

Dans le cadre de la semaine contre le trafic illégal d’animaux sauvages, la cinquième édition de « Más vale volando » fait son grand retour. L’événement est organisé par Aves Argentina en collaboration avec l’Agence de protection environnementale qui cherche à sensibiliser sur les menaces qui planent sur les animaux en voie de disparition. Ainsi pour l’occasion de nombreuses activités sont prévues. Au programme, conférences sur le trafic illégal d’animaux sauvages, une sortie prévue par le Club d’observation des oiseaux (le COA) ou encore des activités sportives et de coloriage !

Où et quand ? Ce dimanche 26 Novembre 2017 entre 14h et 19h au Parc Centenario (Almagro), Avenida Díaz Vélez C1414, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Concert | Maluma en Argentina

Vous le connaissez sûrement ou du moins je suis certain que vous avez déjà entendu une de ses chansons. Chanteur colombien de seulement 23 ans, Maluma fait un passage à Buenos Aires dans le cadre de sa tournée internationale ! Lieu de concert relativement inhabituel puisqu’il aura lieu à l’hippodrome de Palermo.

Où et quand ? A l’Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4635, Buenos Aires. Le vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 Décembre à 21h.

Combien ? Entrée à partir de 1348 ARS. Afin de réserver, cliquez ici.

Concert | Llega Ciudad del Rock

Ce week-end c’est Rock N Roll à Buenos Aires ! En effet le samedi et le dimanche prochain ce sont les meilleurs groupes de Rock qui vont vous faire vibrer comme jamais ! Vous aurez la chance d’assister à 14 groupes différents sur les 2 jours de concerts ! En bref, ca va décoiffer !

Où et quand ? Ce samedi 2 et dimanche 3 Décembre de 13h45 à 21h. Au Parc Indoamericano (Villa Soldati), Av. Castañares et Av.Escalada, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite. Pour s’enregistrer cliquez ici

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Teatro Colón – Source : Wikimédia Commons

Théâtre | I.D.I.O.T.A

Vous connaissez peut-être la comédie catalane IDIOTA ? Et bien figurez-vous que le célèbre cinéaste, acteur et présentateur télé de 49 ans, Luís Machín, a décidé de créer une pièce de théâtre reprenant cette célèbre comédie catalane. Un pari osé qui sera sous le feu des projecteurs jusqu’au 3 Décembre. Autrement, cette comédie montre ce que l’homme est prêt à faire pour de l’argent.

Où et quand ? Au théâtre Picadero (Centro), Enrique Santos Discepolo 1857, Buenos Aires. Tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 3 Décembre compris.

Combien ? Entrée à partir de 350 ARS.

Cine | En busca de l´Endurance – Tras las huellas de Shackleton »

L’alliance Française de Buenos Aires propose une projection ce lundi 4 Décembre dans ses locaux. Il s’agit de “En busca de l´Endurance – Tras las huellas de Shackleton », un film de Luc Hardy. Ce film raconte l’histoire de 9 aventuriers en voyage en Antarctique. Ils vont sur les traces de l’explorateur Ernest Shackleton. Ces explorateurs devront faire preuve de courage pour faire face aux difficiles conditions climatiques de la région.

Où et quand ? Ce lundi 4 Décembre à 19h. A l’Alliance française (Palermo), Av. Cordoba 946, Buenos Aires.

Combien ? Entrée gratuite. Pour s’enregistrer cliquez ici.

Bonne semaine à tous !

VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE? A LIRE SUR LE MÊME SUJET