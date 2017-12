Nous sommes à maintenant 3 petits jours de Noël ! Des décorations un peu partout, des Pères Noël qui se préparent pour le grand jour et encore plus d’activités spéciales pour fêter ce grand événement ! Et quoi de mieux que de fêter Noël lors d’un week-end prolongé ? On se retrouve donc ce week-end et la semaine prochaine pour vivre des moments riches en sorties !

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]



Le Père Noël – FlickR

Visite | Visite de Palermo en Vélo

Venez participer à un petit tour en vélo de 1h15 dans le quartier de Palermo ! Vous découvrirez le Planétarium, le terrain de Polo, l’Hippodrome, ses parcs et toutes ses rues connues pour le Street Art. A noter que tout le matériel est fourni (casque, vélo, trousse à pharmacie). Prévoir juste une bouteille d’eau et de bonnes chaussures ! Pour réserver cliquez ici.

Où et quand ? A 12h45 ou 14h45 tous les jours. A 9h45, 12h45 et 14h45 le samedi et seulement 9h45 le dimanche.

Combien ? Entrée libre et gratuite

Visite | Découvrir Recoleta

Chaque semaine, de nombreuses visites des quartiers de Buenos Aires sont proposées gratuitement. C’est l’occasion pour vous de découvrir un nouveau quartier tout en y apprenant ses plus grands secrets. Ce jeudi 28 Décembre c’est au tour de Recoleta de dévoiler tous ses secrets ! Vous découvrirez le centre historique du quartier, ses monuments, ses sculptures ou encore son très célèbre cimetière. Pour réserver cliquez ici.

Où et quand ? Dans le quartier de Recoleta, ce jeudi 28 Décembre à 17h.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Visite | Teatro San Martín

Construit en 1908 sous l’initiative du député Alfredo Palacios, vous serez surpris de la beauté architecturale offerte par ce théâtre. Pour en profiter rien de mieux que d’assister à une exposition au même moment. Par chance vous pourrez même profiter de 2 expositions ! La première exposition met en avant 20 sublimes clichés pris du théâtre par la communauté Instagram. La seconde exposition montre 30 différents éléments du théâtre à l’aire de croquis, dessins, photos..

Où et quand ? Hall central du 1er étage du théâtre Saint-Martin (centro), Avenida Corrientes 1530, Buenos Aires. Du 15 Décembre au 5 Mars.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

El Rosedal à Palermo – Candice Barkatz

Musée | Visites guidées au Musée argentin de sciences naturelles

Il s’agit d’un des musées d’Amérique du Sud qui compte le plus de pièces en rapport avec les sciences naturelles. On trouve des pièces réservées aux mammifères, amphibiens, reptiles, arthropodes ou encore oiseaux. Il s’agit donc aussi d’une visite culturelle puisque vous découvrirez et observerez la nature, ses processus d’évolution et sa diversité.

Où et quand ? Au Musée argentin des sciences Naturelles (Villa Crespo), Ángel Gallardo 490, Buenos Aires. Tous les jours de 14h à 19h.

Combien ? A partir de 40 ARS.

Exposition | Escultura de los Deseos de Marta Minujín

Marta Minujín est une icône du Pop Art en Argentine et même désormais dans le monde. Elle présentera une sculpture exceptionnelle à Buenos Aires entre le 15 et le 22 Décembre ! Il s’agit d’une sculpture gonflable, fluo et brillante de 15 mètres de haut et qui invite à présager une belle nouvelle année. Pourquoi cela ? Car à côté de la structure se trouve des micros dans lesquels vous pouvez souhaiter vos meilleurs vœux ! Vos paroles sont traduites en temps réel en mélodie et en chanson !

Où et quand ? Jusque ce samedi 23 Décembre de 11h à 20h à la Place Perú (Palermo), croisement des rues Salguero et Figueroa Alcorta, Buenos Aires.

Combien ? Entrée gratuite et libre

[FERIAS ET FESTIVALS]

La maté- Source : Commons Wikipédia

Feria | Parque Navideño

Vous l’avez sûrement remarqué, on commence de plus en plus à ressentir l’esprit de Noël dans les rues de Buenos Aires ! Et que cela fait du bien ! A pile 10 jours de Noël les animations ne vont cesser d’augmenter. C’est le cas avec cet événement très connu ici : Le Parque Navideño ! Au programme, vous pourrez assister à des shows musicaux, participer à la loterie, gagnez des jeux, faire une photo avec le Père Noël etc… A noter que le défilé de Noël a lieu ce dimanche de 17h à 19h avec pas moins de 350 artistes attendus !

Où et quand ? Jusqu’au 24 Décembre. Du lundi au vendredi de 15h à 20h. Et le week-end de 10h à 20h. Plaza Intendente Seeber (Palermo), Av. Del Libertador y Av. Sarmiento, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

Festival | Jam Session – Jazz en vivo

Si le quartier de San Telmo est principalement connu pour le tango il n’en reste pas moins animé dans d’autres domaines ! Par exemple vous aurez la chance d’assister à des incroyables shows de jazz pendant cette soirée inoubliable de « Jazz en vivo ». Venez donc découvrir un superbe spectacle de plusieurs artistes de jazz ! En plus c’est gratuit !

Où et quand ? Au Bar Zäkrev (San Telmo), Estados Unidos 523, Buenos Aires. Tous les vendredis à 22h30.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Feria | Feria El Mercat

Vous n’avez pas encore trouvé d’idées de cadeaux pour Noël. Ne vous inquiétez pas la Feria el Mercat est là pour vous aider ! La particularité de cette feria est qu’elle réunit à la fois de l’art, de la gastronomie, de la musique ou encore des conceptions originales. En effet, vous assisterez à la fois à un spectacle (beaucoup d’articles seront présents), vous dégusterez de la bonne nourriture (des foodtruck de glaces, jus naturels…) et pourrez faire des achats malins (plus de 100 marques seront présentes).

Où et quand ? A la Ciudad Cultural Konex (Balvanera), Sarmiento 3131, Buenos Aires. Le vendredi 22 et le samedi 23 de 15h à 22h.

Combien ? Entrée à partir de 40 ARS.

[CONCERTS, SOIRÉES ET ACTIVITÉS]

La salle du Groove – Source : FlickR

Soirée | La Noche del Tango

Comme chaque année vous trouverez des shows exceptionnels de tango pendant les fêtes de Noël ! En général il s’agit de show de tango dans lesquels vous pourrez savourer un repas, profiter du spectacle et parfois même s’essayer à quelques pas de danse. Ce sera pour vous l’occasion de vous imprégner totalement avec la culture argentine. Les lieux pour admirer du tango le soir de Noël sont l’Esquina Carlos Gardel, El Viejo Almacén, Madero Tango, Señor Tango, Piazzolla Tango et le Café de los Angelitos.

Où et quand ? Le Dimanche 24 Décembre au soir. Dans divers restaurants de Buenos Aires.

Combien ? Compter au moins 1000 ARS par personnes.

Soirée | Nonpalidece & La Delio Valdez

Si vous souhaitez profiter d’une soirée animée pour fêter les derniers jours de l’année 2017 avec divers groupes de musiques c’est ici que cela se passe. Au programme vous aurez la chance d’écouter Nonpalidece et La Delio Valdez, deux groupes argentins connus. Ces deux groupes qui ont depuis quelques jours l’habitude de se produire un peu partout dans la capitale voire dans d’autres villes argentines.

Où et quand ? Au Groove (Palermo), Santa Fé 4389, Buenos Aires. Du Vendredi 22 Décembre 23h00 au Dimanche 24 Décembre à 7h00

Combien ? A partir de 335 ARS. Cliquez ici pour réserver

Concert | Gala Lírica

Les spectacles musicaux ne manquent décidément pas à Buenos Aires ! Retrouvez les 3 tenors Enrique Folger, Iván Gancedo y Gustavo López Manzitti ensemble pour une soirée riche en musique! Ainsi la ‘Banda Sinfónica’ s’apprête à finir cette année de galas lyriques de la plus belle des manières !

Où et quand ? A l’Amphithéâtre Parque del Centenario (Villa Crespo), Leopoldo Marechal 832, Buenos Aires. Ce Vendredi 29 Décembre à 20h.

Combien ? A partir de 400ARS. Cliquez ici pour réserver

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Centre Culturel Recoleta – Source : Wikimédia Commons

Ballet | El Cascanueces de Tchaikovsky

Pour clôturer la trilogie Tchaikovsky, vous découvrirez désormais un des ballets les plus célèbres au monde au théâtre Colón ! Casse-noisette ! Ballet crée par le Russe Tchaikovsky à la fin du XIXème siècle, il s’agit d’un ballet inséparable des fêtes de Noël. Pourquoi ? Car l’histoire de ce ballet se passe pendant les fêtes de Noël où une jeune fille nommée Clara reçoit de son oncle un casse-noisette qui se transformera avec la magie de Noël, un prince.

A noter qu’une diffusion en plein air sur l’écran géant du Colón sera prévue. La transmission en plein air sera programmée uniquement le samedi à partir de 20h. A noter que c’est entièrement gratuit.

Où et quand ? Au théâtre Colón (centro), Cerrito 628, Buenos Aires. Le 23, 26, 27, 28, 29 et 30 Décembre à 20h.

Combien ? Entrée à partir de 99 ARS. Cliquez ici.

Spectacle | La Orchesta de Tango au Parc Navideño

Vous n’avez toujours pas assisté à un concert de Tango depuis que vous êtes à Buenos Aires ? C’est l’occasion ou jamais pour vous ! En effet ce soir se tient un sublime concert de tango avec comme maesros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci. Plusieurs classiques de leur répertoire seront chantés au cours de cette exceptionnelle soirée. N’attendez plus et rendez vous ce soir à cet orchestre.

Où et quand ? Ce Vendredi 22 Décembre à partir de 21h à l’amphithéâtre Parque Centenario, Avenido Lillo 59 et Leopoldo Marechal, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Bonne semaine à tous !

