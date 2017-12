Encore une fois c’est un week-end riche en sorties qui s’annonce ! Il y a tellement d’activités différentes qu’on s’y perd avec tous les spectacles, visites, concerts ou encore balades au programme. C’est pourquoi, nous avons décidé comme chaque semaine de vous simplifier la vie en vous présentant ce qui a retenu notre attention pour ce week-end et la semaine prochaine !

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]



Ateneo Gran Splendid – FlickR

Visite | Visite guidée du Musée Franciscano, le premier couvent de la ville de Buenos Aires

Découvrez donc un monument historique de la capitale : le musée Franciscano qui était autrefois un important couvent de Buenos Aires. Et pas n’importe quel couvent puisque c’est tout simplement le plus ancien couvent d’Argentine ! De plus vous verrez dans ce musée beaucoup de mobilier colonial et d’importants objets de collection comme la plus ancienne horloge de la ville par exemple. Visites guidées toutes les heures !

Où et quand ? Tous les jours de la semaine de 11h à 17h (dernière visite guidée à 16h). Au Musée Franciscano (Microcentro), Adolfo Alsina 380, Buenos Aires.

Combien ? Entrée à partir de 15 ARS.

Visite guidée | El Zanjón de granados

Vous savez probablement que le quartier de San Telmo est un des quartiers les plus typique de la ville. Mais saviez-vous qu’il existait un tunnel situé en dessous du quartier ? Découvert par hasard il y a 30 ans, vous connaîtrez toute l’histoire de ce tunnel historique qui a eu de nombreuses fonctions différentes pendant les 5 siècles qu’il a traversé. Par ailleurs, il y a des visites guidées prévues à certaines heures en anglais ou en espagnol. Afin d’avoir plus d’informations pour savoir quand sont les visites guidées, cliquez ici.

Où et quand ? Tous les jours de la semaine de 12h à 15h jusqu’au 31 Décembre. Le dimanche de 11h à 17h30. A defensa 755 (San Telmo), Buenos Aires.

Combien ? Entrée à partir de 150 ARS le dimanche et 200 ARS la semaine. Pour réserver cliquez ici.

Visite | Ateneo Grand Splendid

Avant un théâtre, Ateneo Grand Splendid est désormais une immense librairie où vous pourrez retrouver des livres de toutes les époques. La particularité de cette-ci est qu’elle a conservé toute l’architecture de l’ancien théâtre. Un très bon moyen de se cultiver dans un sublime lieu de la capitale.

Où et quand ? Ateneo Grand Splendid (Recoleta), Avenida Santa Fé 1860, Buenos Aires. Du lundi au Jeudi de 9h à 22h. Vendredi et samedi de 9h à 23h59. Le dimanche de 12h à 22h.

Combien ? Entrée gratuite.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée Patrimoine historique – Source : Wikipédia Commons

Musée | Musée Patrimoine historique

Anciennement un dépôt d’eau potable à la fin du XIXème siècle, il est aujourd’hui un des édifices le plus beau de la ville. Ce bâtiment a été l’oeuvre d’architectes anglais, belges, suisses et norvégiens. Ainsi ce Palais constitue un exemple exceptionnel de l’architecture éclectique. Il est possible de le visiter de 9h à 13h en semaine et franchement vous ne le regretterez pas.

Où et quand ? Musée Patrimoine historique (Balvanera), Riobamba 750, Buenos Aires. De 9h à 13h en semaine jusque fin Décembre.

Combien ? Entrée gratuite.

Exposition | México Moderno Vanguardia y revolución

Le MALBA présente une exposition en l’honneur du Mexique. En effet vous retrouverez pas moins 170 pièces emblématiques de l’art mexicain. On retrouve par exemple des œuvres des très connus Frida Kahlo ainsi que Diego Rivera. Ces œuvres ont pour la majorité été réalisées pendant la révolution mexicaine (entre 1910 et 1915).

Où et quand ? Tous les jours (sauf le mardi) du 12h à 20h (21h le mercredi). Au MALBA (Palermo), Avenida Pres. Figueroa Alcorta 3415, Buenos Aires.

Combien ? Entrée à partir de 100 ARS.

Musée | MUNTREF : centro de arte contemporáneo

On le sait, Buenos Aires est l’exemple typique de la diversité culturelle. Cette exposition met justement en avant cette disparité au travers d’œuvres venant du monde entier. En effet vous trouverez de pièces venant de musées d’Israël, France, Colombie, Madagascar…. Autant dire que vous allez voyager à travers le monde avec ce musée !

Où et quand ? Visite guidée tous les jours (à 18h) sauf le lundi jusqu’au 15 Décembre. Rendez-vous au MUNTREF (Retiro), Av. Antártida Argentina 1355, Buenos Aires.

Combien ? Entrée gratuite. Afin de réserver, cliquez ici.

[FERIAS ET FESTIVALS]

Festival de musique électronique- Source : PxHere

Festivals | Festival de No Ficción

Le Festival de No Ficción est un festival qui célèbre pendant 3 jours la lecture, le journalisme narratif et tout ce qui touche à la littérature non fictive. L’Argentine est particulièrement connue pour ces types de littérature avec Sarmiento, Mansilla, Roberto Arlt, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, María Moreno y Leila Guerriero. Venez donc vous initier à ce genre littéraire pendant ces 3 jours exceptionnels.

Où et quand ? Le Vendredi 30 Novembre, le Samedi 1er Décembre et Dimanche 2 Décembre à partir de 17h (18h pour le samedi) au Centre Culturel Kirchner (Centro), Sarmiento 151, Buenos Aires.

Combien ? Entrée gratuite.

Festivals | Sónar Buenos Aires 2017

El Sónar est un festival de musique électronique qui permet de faire connaitre des nouveaux noms de la scène électronique. En effet on retrouvera pas moins de 23 artistes pendant toute la journée. Si un artiste ne vous plait pas vous pouvez facilement changer de scène. Comme tout festival vous trouvez plusieurs scènes, il y en aura 3 pour ce festival.

Où et quand ? Au Tecnópolis (Villa Martelli), San Juan Bautista de La Salle 4365, Buenos Aires. Ce dimanche 26 Novembre 2017 à partir de 15h20. Pour réserver cliquez ici.

Combien ? Entrée à partir de 880 ARS.

Feria | La Noche de la Gastronomía

C’est une très grande mode à Buenos Aires d’organiser des soirées en rapport avec un thème. En effet, après la nuit des glaces le mardi 22 Novembre et la nuit des bières qui tombe le 9 Décembre vous aurez aussi la chance d’assister à la nuit de la Gastronomie pour sa toute première édition ! Pour cela les porteños ont sélectionné les 10 meilleurs bars, les 10 meilleurs restaurants de Milanesa, les 10 meilleurs restaurants de burgers ou encore les 10 meilleurs cafés notables de la capitale que vous pourrez tester. Ainsi, vous pourrez profiter d’importantes promotions pour l’occasion. De même vous aurez la chance d’assister à des spectacles et shows musicaux gratuits. Pour voir le programme cliquez ici.

Où et quand ? A de nombreux lieux différents de la ville. Cliquez ici pour plus d’informations. Ce samedi 25 Novembre de 20h à minuit.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

[CONCERTS, SOIRÉES ET ACTIVITÉS]

Match de polo- Source : Bertrand Mahé

Activité | Polo match

Le mois de Novembre et Décembre c’est la période du polo! Vous le savez c’est un des sports très réputé en Argentine. Donc si vous voulez assister à un match de polo dans votre vie c’est maintenant ou jamais ! Ainsi, vous pourrez par exemple assister à des matchs ce samedi pour les demis finales avant la grande finale le 2 Décembre. Une expérience vraiment unique et difficile à renouveler. Profitez-en donc !

Où et quand ? Au Campo Argentino de Polo (Avenida del Libertador 3902, Buenos Aires). 2 matchs le samedi et 2 matchs le dimanche.

Combien ? Entrée à partir de 135 ARS. Pour réserver cliquez ici.

Activité | Más vale volando

Dans le cadre de la semaine contre le trafic illégal d’animaux sauvages, la cinquième édition de « Más vale volando » fait son grand retour. L’événement est organisé par Aves Argentina en collaboration avec l’Agence de protection environnementale qui cherche à sensibiliser sur les menaces qui planent sur les animaux en voie de disparition. Ainsi pour l’occasion de nombreuses activités sont prévues. Au programme, conférences sur le trafic illégal d’animaux sauvages, une sortie prévue par le Club d’observation des oiseaux (le COA) ou encore des activités sportives et de coloriage !

Où et quand ? Ce dimanche 26 Novembre 2017 entre 14h et 19h au Parc Centenario (Almagro), Avenida Díaz Vélez C1414, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Concert | Bruno Mars en Argentina

La réputation de Bruno Mars n’est plus à faire tellement ses musiques et ses passages dans les festivals sont un véritable succès. Né d’un père portoricain et d’une mère philippine, Bruno Mars naît à Hawai. Rapidement ses parents comprennent qu’il est passionné par la musique. Depuis, il fera dansé le monde entier ! En effet sa musique entraînante, son énergie débordante et ses fameux pas de danses rendent ses concerts magiques et vous envoie sur la planète Mars ! En bref, un concert qui s’annonce incroyable !

Où et quand ? Ce samedi 25 Novembre à 16h. A l’estadio único de la Plata (avenida 25, 1900 La Plata).

Combien ? Entrée à partir de 1440 ARS. Afin de réserver, cliquez ici.

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Teatro Colón – Source : Wikimédia Commons

Théâtre | I.D.I.O.T.A

Vous connaissez peut-être la comédie catalane IDIOTA ? Et bien figurez vous que le célèbre cinéaste, acteur et présentateur télé de 49 ans, Luís Machín, a décidé de créer une pièce de théâtre reprenant cette célèbre comédie catalane. Un pari osé qui sera sous le feu des projecteurs jusqu’au 3 Décembre. Autrement, cette comédie montre ce que l’homme est prêt à faire pour de l’argent.

Où et quand ? Au théâtre Picadero (Centro), Enrique Santos Discepolo 1857, Buenos Aires. Tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 3 Décembre compris.

Combien ? Entrée à partir de 350 ARS.

Spectacle | Vendimia en BA

A l’origine Vendimia est une fête traditionnelle et populaire qui vient de Mendoza. Elle célèbre la transformation du raisin en vin en mettant en avant le courage des vignerons qui font ce travail malgré parfois des conditions climatiques difficiles et des pressions politiques et économiques fortes dans le passé. Au programme de cette fête, vous pouvez profiter d’un petit show d’artistes qui viennent de la Province de Mendoza. Plusieurs spectacles ensuite vont se succéder dont celui intitulé « El vino del encuentro ».

Où et quand ? Ce vendredi et samedi 24 et 25 Novembre de 20h à minuit à l’Anfiteatro del Parque Centenario (Almagro), calle Lillo y Leopoldo Marechal, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Bonne semaine à tous !

