Profitez des vacances scolaires pour sortir et vous amuser car c’est un nouveau week-end riche en sorties qui vous attend ! Découvrez toutes les nombreuses activités qui sont au programme dans la capitale à partir de ce soir jusqu’au vendredi de la semaine prochaine ! Voilà l’agenda culturel de ce week-end et de la semaine prochaine !

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]





La tour de Retiro – Flore Guegand

Visite | Quartier Retiro

Votre connaissance de ce quartier s’arrête sûrement à la gare routière et ferroviaire qui se trouve effectivement dans ce quartier au nord de la capitale. Toutefois vous serez surpris d’apprendre qu’il y a de nombreuses choses à connaitre sur ce quartier peu connu. C’est pour cela que la ville de Buenos Aires vous propose de visiter ce quartier ce mardi 30 janvier à 17h00. La visite de Retiro est faite par un guide en espagnol.

Où et quand ? Ce mardi 30 janvier à 17h00. En réservant ici, vous connaîtrez le point de rendez-vous.

Combien ? Entrée libre et gratuite

Visite | Arte Urbano

Vous appréciez l’art murale et vous souhaitez en savoir plus sur cet art que l’on retrouve dans un très grand nombre de quartiers de Buenos Aires ? Cette activité Arte Urbano est officiellement faite pour vous. En effet, par petits groupes vous découvrirez les meilleurs rues des quartiers concernés par le street art. Le tour dure 90 minutes. Cliquez ici pour en savoir plus et réserver.

Où et quand ? Certains samedis à 10h du matin dans les quartiers de la Boca, Barracas, Palermo et Coghlan.

Combien ? Entrée gratuite

Balade | Galería Güemes

Se promener dans les rues de Buenos Aires est toujours agréable. La ville ne possède pas seulement des rues très fréquentées mais aussi un patrimoine architectural très hétérogène. Buenos Aires a tant de choses à offrir que chaque promenade est une découverte ou redécouverte des trésors cachés : la Galería Güemes en fait partie. Construite vers 1915, ce fut un des premiers gratte-ciel de Buenos Aires. A l’époque, les habitants étaient séduits par la variété des activités qu’offrait ce lieu de 87 mètres de hauteur. Théâtre, restaurant, appartement ainsi qu’une vue à 360 degrés de toute la ville : les possibilités sont nombreuses dans cette galerie.

Où et quand ? Lundi à vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 15h. Fermé les jours fériés et le dimanche. Galería Güemes (microcentro), Florida 165 et San Martín 170, Buenos Aires.

Combien ? Entrée gratuite.

Balade | Tranvía Histórico

Le tram à Buenos Aires a cessé de fonctionner en 1961 mais il est toujours possible de monter à bord du dernier actif de la ville. Le tram historique (tranvía histórico) vous amène pour un trajet de 2km. Accompagné d’un guide, vous serez replongé dans l´histoire du tram de la ville de Buenos Aires grâce aux petites histoires et anecdotes. En plein cœur du quartier Caballito, vous aurez l’occasion de découvrir le quartier anglais d’une autre manière. Les rues pavées et la tranquillité qui règne sauront vous faire passer un moment agréable.

Où et quand ? De mars à novembre : samedi et jours fériés de 16h à 19h30 – dimanche de 10 h à 13h et de 16h à 19h30. De décembre à février : samedi et jours fériés de 17h à 20h30 – dimanche de 10h à 13h et de 17h à 20h30. Lieu de rendez-vous : croisement entre la rue Emilio Mitre & José Bonifacio, Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Collection Playmobil – Wikimédia Commons

Exposition | Museo del Cine

A tous les passionnés de cinéma ! Le musée du cinéma a ré-ouvert ses portes et propose une nouvelle exposition permanente. Le musée vous offre une découverte du cinéma argentin de sa création jusqu’à nos jours. Pour la première fois, l’exposition comprendra des projections qui illustreront le cinéma argentin ainsi que des objets ayant servis à créer des chefs d’œuvre argentins. Caméra, affiches… autant d’objets qui sauront ravir les cinéphiles !

Où et quand ? Lundi à mercredi de 11h à 18h – Samedi, dimanche et jours fériés de 10hà 19h. Au Museo del Cine Pablo C.Ducrós Hicken (La Boca), Agustín R. Caffarena 51, Buenos Aires

Combien ? Entrée 20 ARS et gratuit le mercredi. Tarifs réduits pour les retraités, étudiants, enfants de moins de 12 ans et personnes à mobilité réduite

Exposition | Collection de playmobil

Au Museo de la Ciudad, Juan Dethloff presente sa grande collection de Playmobil qui compte environ 2500 figurines. Il existe de nombreux collectionneurs : les timbres, les figurines… mais aussi les Playmobil. Vous pouvez retrouver une collection entière de ces figurines qui nous ont accompagnées tout au long de notre enfance. N’hésitez donc pas à vous rendre dans ce musée pour découvrir cette incroyable collection qui ravivera des souvenirs d’enfance.

Où et quand ? Jusqu’au 11 février, tous les jours de 11h à 18h. Museo de la Ciudad (Monserrat), Sala 1°Piso Altos de « La Estrella », Defensa 219, Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

[FERIAS ET FESTIVALS]

Quartier Balvanera- Wikimédia Commons

FERIA | Buenos Aires market at night

Vous aimez manger sainement et participer à une activité de nuit ? Ce marché nocturne est fait pour vous. En plein cœur du quartier Villa Urquiza, vous pourrez acheter des produits bons et sains. Vous retrouverez pas moins de 60 producteurs qui viennent de toute l’Argentine dans ce marché nocturne qui est divisé en 2 parties. Une partie où vous pourrez acheter des produits de base (pain, fromage, farine…) et l’autre avec des plats plus élaborés avec de la cuisine internationale. C’est vous qui choisissez puisque des tables seront mises à votre disposition : idéal pour passer un agréable moment tout en dégustant les produits achetés. Les enfants trouveront également leur bonheur grâce aux différents spectacles et activités proposés. Découvrez toutes les informations dont vous avez besoin ici.

Où et quand ? Ce vendredi 26 et ce samedi 27 janvier de 18h à minuit. A la Plaza Echeverria (Villa Urquiza), Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

FESTIVAL | Harry Potter Book night en Saturnalia Fan Store

Si vous êtes fan des livres de JK Rowling sur Harry Potter vous ne serez pas déçu de cet événement ! En effet, dans le cadre de cet événement Harry Potter, vous aurez la chance de plonger dans l’univers Harry Potter en participant à des activités thématiques en rapport avec les livres, un petit spectacle ou encore des réductions pour pouvoir se procurer des accessoires en rapport avec la saga ! ‘Wingardium Leviosa’ !

Où et quand ? Au Saturnalia Fan, Araoz 408 (Almagro), Buenos Aires. Ce jeudi 1er févier à 17h.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Feria | Feria de Antigüe des de San Telmo.

Le marché des antiquités de San Telmo, aussi connu sous le nom de « Mercado de Pulgas » (marché aux puces) est connu grâce à ses produits d’antiquités. Cependant, le marché de San Telmo possède une histoire différente des autres. José María Peña, le créateur du marché avait besoin de 30 marchands pour que le marché soit autorisé. Il décida donc de publier une publicité dans les journaux « Vous voulez vendre vos objets d’antiquité ? Faites le sur une place ». C’est ainsi que le marché a vu le jour. C’est aujourd’hui un symbole du quartier ainsi qu’un lieu pour découvrir des orchestres de tango.

Où et quand ? Dimanche de 10h à 17h. San Telmo, Defensa y Humberto 1, Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

[CONCERTS, SOIRÉES ET ACTIVITÉS]

La plage à Buenos Aires – Source : FlickR

Soirée | Amor por el Hip-Hop



Si vous aimez les soirées animées où vous pouvez danser au rythme de la musique, vous serez comblé par ce rendez-vous à Recoleta. Vous aurez la chance d’avoir plusieurs DJ, différents groupes de musique de Hip-Hop ou encore un show de Soul & Gospel Hip Hop rien que pour vous. Si vous voulez commencer votre soirée de la meilleure des façons, vous savez où cela se passe !

Où et quand ? Au Centro Cultural Recoleta, Junin 1930, Buenos Aires. Ce samedi 27 janvier de 17h à 20h

Combien ? Entrée libre et gratuite

Activité | Buenos Aires Playa

Vous avez du mal à résister aux chaleur suffocantes et vous souhaitez vous sentir en vacances même si vous habitez dans une ville active de presque 15 millions d’habitants ? Nous avons la solution pour vous ! Depuis sa première édition en 2009 ce projet est un véritable succès ! Je parle bien évidemment de la plage à Buenos Aires ! Même si elle est bien entendue artificielle vous pourrez profiter d’un grand nombre de choses avec des terrains de foot, des douches, des parasols, des terrains de volley ou encore des structures gonflables pour les plus petits. De nombreux spectacles auront lieu également.

Où et quand ? Au Parque Indoamericano Castañares Avenida y Escalada Avenida (villa Soldati), Buenos Aires. Du 10 janvier au 28 février

Combien ? Gratuit

Concert | Percussions africaines

Quand on vous dit qu’en Argentine on trouve des cultures de tous les pays ce n’est pas pour rien. En effet ce samedi vous pourrez écouter de la musique africaine en plein cœur de Buenos Aires. La particularité de ce show est que vous pourrez avoir des cours de percussions africaines. Pour participer à cet événement aucun instrument ou expérience musicale n’est attendue. Venez comme vous êtes ! Pour plus d’informations cliquez ici !

Où et quand ? A Mario Bravo 614, Abasto, Buenos Aires. De 16h à 17h30 tous les samedi jusqu’au 24 février

Combien ? Prix très variable selon votre situation. Gratuit pour les argentins, retraités et moins de 12 ans et prix jusqu’à 120 ARS

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Groupe de jazz argentin – Source : Flickr

Spectacle | Estrellas en tu barrio llega a Villa Crespo

Estrellas en tu barrio est le cycle musical qui regroupe les artistes émergents argentins en une seule et même soirée ! Pour cela vous aurez la chance de découvrir les nouveaux talents argentins comme Néstor Fabian, Palito Ortega, César Isella…Si un des chanteurs ne vous plait pas, n’hésitez pas à vous rendre sur la deuxième scène ! Le programme complet ici.

Où et quand ? Villa Crespo (Av. Corrientes, entre Av. Juan B. Justo et Scalabrini Ortiz, Comuna 15), ce samedi 27 janvier à partir de 17h

Combien ? Entrée libre et gratuite

Cinéma | Jazz at the movies

Jazz at the movies est un spectacle audiovisuel qui a pour but de recréer des bandes sons des musiques de film, connus sous un air de jazz. Par exemple vous pourrez redécouvrir les musiques des films Casablanca, Pal Joey ou encore un américain à Paris. Si vous aimez le Jazz cela vaut vraiment le détour !

Où et quand ? Au Bebop Club (San Telmo), Moreno 364, Buenos Aires à 21h ce dimanche 28 janvier

Combien ? A partir de 150 ARS. Pour acheter vos places cliquez ici

Bonne semaine à tous !

VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE ? A LIRE SUR LE MÊME SUJET