Et oui, c’est bel et bien le dernier Agenda culturel de l’année et le dernier article de 2017. Pour célébrer cela nous avons décidé de vous exposer les activités les plus cotés de l’année 2017 (titres en rouge) que vous pourrez encore faire dès la première semaine de janvier 2018. A cela nous avons aussi rajouté les immanquables de cette fin d’année et du début de l’année 2018.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]





Palermo – Candice Barkatz

Visite | Teatro San Martín

Construit en 1908 sous l’initiative du député Alfredo Palacios, vous serez surpris de la beauté architecturale offerte par ce théâtre. Pour en profiter rien de mieux que d’assister à une exposition au même moment. Par chance vous pourrez même profiter de 2 expositions ! La première exposition met en avant 20 sublimes clichés pris du théâtre par la communauté Instagram. La seconde exposition montre 30 différents éléments du théâtre à l’aire de croquis, dessins, photos..

Où et quand ? Hall central du 1er étage du théâtre Saint-Martin (centro), Avenida Corrientes 1530, Buenos Aires. Du 15 Décembre au 5 Mars

Combien ? Entrée libre et gratuite

Visite | Visite de Palermo en Vélo

Venez participer à un petit tour en vélo de 1h15 dans le quartier de Palermo ! Vous découvrirez le Planétarium, le terrain de Polo, l’Hippodrome, ses parcs et toutes ses rues connues pour le Street Art. A noter que tout le matériel est fourni (casque, vélo, trousse à pharmacie). Prévoir juste une bouteille d’eau et de bonnes chaussures ! Pour réserver cliquez ici.

Où et quand ? A 12h45 ou 14h45 tous les jours. A 9h45, 12h45 et 14h45 le samedi et seulement 9h45 le dimanche

Combien ? Entrée libre et gratuite

Balade | Buenos Aires desde el río

Une manière de découvrir la ville différemment ! La visite guidée ne se fait pas à pied mais à la rame ! Durant 1h partez sur le fleuve et découvrez Puerto Madero, l’emblématique port de la ville de Buenos Aires. L’occasion d’admirer le Puente de la Mujer, le vieux port et les différents édifices emblématiques de la zone !

Où et quand ? Mercredis et Dimanches à 10h15 et à 11h45 à Yacht Club Puerto Madero, Pierina Dealessi et Victoria Ocampo, Dique 4, Buenos Aires

Combien ? Gratuit. S’inscrire avant ici

Visite | Visiter la casa Rosada

Visitez l’un des édifices les plus emblématiques de la capitale, le siège du pouvoir exécutif argentin et découvrez les richesses de ce bâtiment au cœur de la vie politique du pays. Vous serez surpris de remarquer qu’il est envisageable de visiter presque l’intégralité du palais présidentiel. Seul le bureau présidentiel et le balcon ne se visitent pas.

Où ? Balcarce 50, Montserrat, Buenos Aires

Quand ? Les samedis et dimanches de 10h à 18h – Pensez à réserver sur casarosada.gob.ar et n’oubliez pas de vous présenter avec DNI ou passeport et la preuve de réservation (imprimée ou sur mobile). Entièrement gratuit

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Museo Arte Moderno – Soles digital

EXPOSITION | IDES KIHLEN : TODO EL SIGLO ES CARNAVAL

Il s’agit d’un des musées d’Amérique du Sud qui compte le plus de pièces en rapport avec les sciences naturelles. On trouve des pièces réservées aux mammifères, amphibiens, reptiles, arthropodes ou encore oiseaux. Il s’agit donc aussi d’une visite culturelle puisque vous découvrirez et observerez la nature, ses processus d’évolution et sa diversité.

Où et quand ? Au Musée argentin des sciences Naturelles (Villa Crespo), Ángel Gallardo 490, Buenos Aires. Tous les jours de 14h à 19h

Combien ? A partir de 40 ARS

Exposition | Ides Kihlen : Todo el siglo es carnaval

Il s’agit d’une exposition bien originale que l’artiste Ides Kihlen propose ici. Cette artiste, qui fêtera ses 100 ans le 10 Juillet prochain, continue à vivre de sa passion. En effet lors de cette exposition elle combine formes abstraites avec un répertoire personnel de formes géométriques, chiffres et notes de musiques. Difficile à comprendre ? je vous laisse découvrir par vous même aux horaires d’ouverture de l’exposition.

Où et quand ? Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (San Telmo), avenida San Juan 350, Buenos Aires. Tous les jours de 11h à 19h (20h le vendredi et samedi), fermé le lundi. Exposition du 19 Décembre jusqu’au 31 Mars

Combien ? Entrée à partir de 30 ARS

Musée | Musée patrimoine historique

Anciennement un dépôt d’eau potable à la fin du XIXème siècle, il est aujourd’hui un des édifices les plus beaux de la ville. Ce bâtiment a été l’oeuvre d’architectes anglais, belges, suisses et norvégiens. Ainsi ce Palais constitue un exemple exceptionnel de l’architecture éclectique. Il est possible de le visiter de 9h à 13h en semaine et franchement vous ne le regretterez pas.

Où et quand ? Musée Patrimoine historique (Balvanera), Riobamba 750, Buenos Aires. De 9h à 13h en semaine jusque fin Décembre

Combien ? Entrée gratuite

[FERIAS ET FESTIVALS]

La maté- Source : Commons Wikipédia

FERIA | FERIA DE SAN TELMO

Cela fait maintenant 47 ans que cette féria existe, et rassurez vous et sera encore présente l’année prochaine. Chaque dimanche on compte presque 10 000 curieux qui se rendent à ce marché historique dans le quartier bohème de San Telmo. Profitez donc de cet événement exceptionnel pour dénicher la perle rare parmi les 250 stands. C’est l’occasion aussi pour vous de siroter un maté au coin d’une rue pour profiter de l’ambiance des groupes de musiques qui animent le marché. Un grand classique de San Telmo !

Où et quand ? Principalement Rue Defensa et la place Dorrego de San Telmo, Buenos Aires – Tous les dimanche de 10h à 18h

Combien ? Activité gratuite

FERIA | FERIA DE MATADEROS

Comme tous les dimanches, rendez vous à la fête de l’artisanat et des traditions populaires en Argentine ! Cette feria a pour but de faire connaître les racines argentines à travers le folklore et l’artisanat. Ainsi, vous aurez accès à une multitude d’ateliers, discussions, expositions et dégustations de nourriture régionale comme par exemple les fameuses empanadas, grillades et pâtisseries. Envie d’une petite danse ? Rejoignez donc le groupe de danseurs et montrez tous vos talents !

Où et quand ? Tous les dimanches de 11h à 19h, Mercado Nacional de Hacienda, Av. Lisandro De La Torre Y Av. De Los Corrales

Combien ? Gratuit

MERCADO | MERCADO SABE LA TIERRA

« Sabe la Tierra » est une ONG qui essaie de promouvoir une consommation alimentaire durable. Ainsi lors de ce marché, la campagne se rapproche de la ville et ce sont les producteurs et agriculteurs eux-mêmes qui seront derrière chacun de leurs postes. En plus de revenir en 2018, il revient encore plus fort ! En effet, pour sa première édition le Mercado Sabe la Tierra sera également présent le mois de janvier et février à la plaza Amigos de Florida.

Où et quand ? Paseo Enrique Santos Discépolo 1800 (Balvanera) tous les mercredis de 10h à 16h ou Plaza Noruega (Begrano) les samedis de 10h à 17h et désormais de 19h à 23h les vendredis à la Plaza Amigos de Florida, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

[CONCERTS, SOIRÉES ET ACTIVITÉS]

La salle du Groove – Source : FlickR

Soirée | La Noche del Tango

Comme chaque année vous trouverez des shows exceptionnels de tango pendant les fêtes de Noël ! En général il s’agit de shows de tango dans lesquels vous pourrez savourer un repas, profiter du spectacle et parfois même s’essayer à quelques pas de danse. Ce sera pour vous l’occasion de vous imprégner totalement avec la culture argentine. Les lieux pour admirer du tango le soir de Noël sont l’Esquina Carlos Gardel, Madero Tango, Señor Tango, Piazzolla Tango et le Café de los Angelitos.

Où et quand ? Le Dimanche 24 Décembre au soir. Dans divers restaurants de Buenos Aires

Combien ? Compter au moins 1000 ARS par personnes

Soirée | Fêtes pour le réveillon

C’est la toute dernière soirée de l’année 2017 (ou la première de 2018, tout dépend comment on voit les choses), et cela à le mérite d’être fêtée. Et à Buenos Aires on ne manque pas de lieux pour célébrer cette incroyable année 2018 ! On a un petit récapitulatif des lieux où sortir pour ce réveillon ! Donc cliquer ici pour savoir où passer cette soirée tellement attendue !

Où et quand ? A différents lieux de la ville. Ce dimanche 31 Décembre à partir de 21h (tout dépend du lieu)

Combien ? Souvent gratuit

Concert | Gala Lírica

Les spectacles musicaux ne manquent décidément pas à Buenos Aires ! Retrouvez les 3 tenors Enrique Folger, Iván Gancedo y Gustavo López Manzitti ensemble pour une soirée riche en musique ! Ainsi la ‘Banda Sinfónica’ s’apprête à finir cette année de galas lyriques de la plus belle des manières !

Où et quand ? A l’Amphithéâtre Parque del Centenario (Villa Crespo), Leopoldo Marechal 832, Buenos Aires. Ce Vendredi 29 Décembre à 20h.

Combien ? A partir de 400ARS. Cliquez ici pour réserver

Concert | Bomba del Tiempo

Vous aimiez le groupe Bomba del Tiempo en 2017, sachez qu’il revient dès 2018 ! Depuis 11 ans cette bande de percussionnistes a déjà partagé ce spectacle avec 5 millions de personnes. De plus, l’improvisation et la nouveauté rendent ce spectacle vraiment intéressant. Ce spectacle est fait pour vous car la bande improvise sur scène selon l’énergie de l’audience. Chaque show est donc unique !

Vous avez passé une incroyable soirée du Nouvel An et vous souhaitez la poursuivre dès le 1er Janvier ? Figurez vous donc qu’avec Bomba del Tiempo ce sera possible dès le lundi 1er Janvier !

Où et quand ? Tous les lundis de 19h à 22h, Ciudad Cultural Konex (San Nicolás), Sarmiento 3131, Buenos Aires

Combien ? A partir de 135ARS.

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Centre Culturel Recoleta – Source : Wikimédia Commons

Ballet | El Cascanueces de Tchaikovsky

Pour clôturer la trilogie Tchaikovsky, vous découvrirez désormais un des ballets les plus célèbres au monde au théâtre Colón ! Casse-noisette ! Ballet crée par le Russe Tchaikovsky à la fin du XIXème siècle, il s’agit d’un ballet inséparable des fêtes de Noël. Pourquoi ? Car l’histoire de ce ballet se passe pendant les fêtes de Noël où une jeune fille nommée Clara reçoit de son oncle un casse-noisette qui se transformera avec la magie de Noël, un prince.

Où et quand ? Au théâtre Colón (centro), Cerrito 628, Buenos Aires. Le 29 et 30 Décembre à 20h

Combien ? Entrée à partir de 99 ARS. Cliquez ici

Théâtre | Toc-Toc

Toc-toc est une pièce de théâtre écrite en 2005 par le français Laurent Baffie. Elle a depuis été jouée de nombreuses fois en France, Belgique ou encore au Canada. Mais c’est bien en Argentine que vous pourrez assister à cette pièce de théâtre qui sera, bien entendu, traduite du français. Donc si vous êtes plutôt pièce de théâtre pour fêter le nouvel an n’hésitez pas à voir cette pièce qui traite de la maladie des troubles obsessionnels compulsifs plus connus sous le nom de TOC. Une comédie bien originale et très drôle.

Où et quand ? Tous les jours sauf le lundi et le mardi à 20h30 jusqu’au Dimanche 21 Janvier. Au Multiteatro (Centro), Avenida 1283, Buenos Aires

Combien ? Entrée à partir de 450 ARS. Cliquez ici pour réserver

Théâtre | Stand up à Paseo de la Plaza

Vous aviez aimé leurs shows en 2017, ils reviennent en 2018 ! Des représentations exceptionnelles menés par des comédiens hors du commun qui sont réputés pour faire des one-man shows vraiment très bons. C’est une très bonne alternative théâtrale afin de déblayer de manière humoristique les sujets quotidiens de la société.

Où et quand ? Paseo la Plaza (Centro), Avenida Corrientes 1660, Buenos Aires. Tous les samedis à 23h30

Combien ? Entrée à partir de 99 ARS. Pour réserver cliquez ici

Bonne semaine à tous !

VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE ? A LIRE SUR LE MÊME SUJET