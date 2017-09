Vous ne savez pas encore ce que vous souhaitez faire ce week-end dans la capitale? C’est normal, et c’est pourquoi l’agenda culturel vous a proposé un petit cocktail d’idées pour passer un excellent week-end tout seul, entre amis ou en famille! Au programme, visites guidées, spectacles et autres ferias incontournables ! On se retrouve ce week-end !

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Puerto madero – Source : Wikipedia

Balade | Buenos Aires desde el río

Une manière de découvrir la ville différemment ! La visite guidée ne se fait pas à pied mais à la rame ! Ainsi pendant plus de 1h partez sur le fleuve et découvrez Puerto Madero, l’emblématique port de la ville de Buenos Aires. L’occasion d’admirer le Puente de la Mujer, le vieux port et les différents édifices emblématiques de la zone !

Où et quand ? Mercredis et Dimanches à 10h15 et à 11h45 à Yacht Club Puerto Madero, Pierina Dealessi et Victoria Ocampo, Dique 4, Buenos Aires

Combien ? Gratuit. S’inscrire avant ici

Visite en bus| Buenos Aires Misteriosa

Plongez au coeur de Buenos Aires pour découvrir tous les secrets dont regorge cette ville. En bus, un guide espagnol vous expliquera pendant presque 3h les événements tragiques qu’a connu la ville ainsi que l’histoire des quartiers centraux de la ville (Montserrat, San Nicolás, Retiro, Recoleta et Palermo). Après cette visite en bus, une chose est sûre, vous verrez la ville autrement. Cette visite guidée en bus est déconseillée au moins de 10 ans.

Où et quand ? Tous les samedi jusque fin Décembre à 20h30. Passage dans les quartiers de Montserrat, San Nicolás, Retiro, Recoleta et Palermo

Combien ? A partir de 205 ARS.

Visite | Muséo nacional de arto decorativo

Visite proposée par l’organisation des étudiants étrangers BAIS du musée national de l’art décoratif. Ce musée était une ancienne résidence du XXème siècle avec de nombreux meubles d’époque, peintures et sculptures. Entrée gratuite et ouverte à tous. Pensez juste à vous inscrire au préalable sur ce lien

Où ? Museo Nacional de Arte Decorativo (Palermo), Avenida del Libertador 1902, Buenos Aires.

Quand ? Ce mercredi 4 Octobre à 14h. Attention le rendez-vous à 14h est par contre à Casa BAIS (Ayacucho 1571, PB).

Visite | Hippodrome Argentino de Palermo

Allez à la découverte d’un des plus vieux monument de Buenos Aires qui reste témoin de la riche histoire de l’Argentine. Plongez au cœur dans l’hippodrome pour imaginer les mémorables courses de chevaux qui ont pu se dérouler depuis 1876, date de la mise en service de l’hippodrome. Attention il n’y a pas de guide prévu, il s’agit d’une visite libre.

Où et quand? Jusqu’au 30 Novembre. Hippodrome argentin (Palermo), Avenida del Libertador 4101, Buenos Aires.

Combien? Gratuit

[EXPOSITIONS]

Musée – Source : Wikipedia

Exposition | Bienal Internacional de Arte contemporáneo de America del Sur

Cette exposition se déroule dans 32 villes en même temps dans le monde et par chance également à Buenos Aires. Il s’agit d’une exposition d’art contemporaine se déroulant dans plusieurs lieux emblématiques de la ville (et du pays). Le thème de l’exposition est libre du moment que cela se réfère à l’art moderne. L’exposition se déroule sur plusieurs semaines mais cela commence dès ce vendredi 22 Septembre à 19h30 au 1545 San Martin dans la ville de San Miguel de Tucumán.

Où et quand ? Jusqu’au Vendredi 3 Décembre 2017, dans différents lieux de Buenos Aires et d’Argentine.

Combien ? Très variable.

Exposition | Liliana Maresca

Dans les années 80 et 90, Liliana Maresca était une figure emblématique dans les arts visuels. Dans ses oeuvres elle n’hésitait pas à critiquer les problèmes de la société. Elle a par exemple combattu la dictature à sa manière, par ses oeuvres. On la considère donc toujours de nos jours comme une importante figure engagée. Cette exposition retrace sa vie et ses oeuvres.

Où et quand ? Jusqu’au Dimanche 5 Novembre 2017 au Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (San Telmo), Avenida San Juan 350, Buenos Aires.

Combien ? Gratuit

[FERIAS ET FESTIVALS]

Recoleta – Source : Wikipedia

Feria | Plaza Francia

En plein coeur de Recoleta, entouré d’arbres et de verdure, se tient depuis plus de 30 ans la Feria des artisans. Ces artisans intègrent à leurs travaux l’identité des peuples anciens ce qui donne un charme tout particulier à leurs produits. Vous allez pouvoir flâner entre ces échopes, discuter avec les artisans, en apprendre plus sur leurs produits … Bref, un moment de détente et de promenade que nous vous recommandons !

Où et quand ? Entre l’avenue Pueyrredon et l’avenue El Libertador – Tous les week-ends de 11h à 20h

Combien ? Activité gratuite

Feria | Feria de San Telmo

Chaque dimanche plus de 10 000 curieux se rendent à ce marché historique dans le quartier bohème de San Telmo. Profitez de ce marché pour trouver la perle rare parmi les 250 stands. C’est l’occasion aussi pour vous de siroter un maté au coin d’une pour profiter de l’ambiance des groupes de musiques qui animent les rues.

Où et quand ? Aux abords de la place Dorrego de San Telmo, Buenos Aires – Tous les dimanche de 10h à 18h

Combien ? Activité gratuite

Festival | FIBA

A partir du 5 Octobre, nous aurons la chance d’assister au 11eme Festival international de Buenos Aires. Au programme vous pourrez assister au meilleur de la scène théâtrale contemporaine. Vous pourrez assister à plus de 65 spectacles. Vous pourrez aussi participer à votre manière avec des séminaires, des ateliers spéciaux, des conférences de grands artistes du théâtre, de la danse ou encore de la musique.

Où et quand ? Endroits très variable. Le Festival a lieu du Jeudi 5 Octobre au Samedi 21 Octobre. Voir le programme complet ici. Par exemple le Jeudi 5 Octobre, vous pourrez vous rendre soit au Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530) ou Teatro Colón (Cerrito 628).

Combien ? De 90ARS à 220ARS

Feria | Feria del libro de Merlo

Sur une superficie de plus de 1500 mètres carrés et avec plus de 80 exposants, cette foire aux livres ravira les férus de littérature. En effet pendant 10 jours vous aurez la chance de pouvoir acheter tout type de livres. De même, en vous rendant à cette foire vous aurez la chance de rencontrer des figures importantes de la littérature comme Felipe Pigna ou encore Alejandro Vaccaro, président de la société argentine des écrivains et biographe de Borges. Ceci étant, attention, cette foire a lieu très loin du centre de Buenos Aires.

Où et quand ? Jusqu’au 8 Octobre. Predio El Tejadito, Avenida Constitución 152, Merlo, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

[CONCERTS ET SOIRÉES]

Drake – Wikimédia Commons

Concert |Lindsey Stirling

Cette artiste a révolutionné le monde de la musique électronique à travers son violon. Elle revient en Argentine au Teatro Opera avec son talent et sa volonté afin de vous faire découvrir ses succès !

Où et quand ? Tous les jours jusqu’au 20 octobre à 21h, Teatro Opera, Avenida Corrientes 860, Buenos Aires

Combien ? A partir de 690 ARS

Concert | Drakefest

Venez ce vendredi à un spectacle en l’honneur du rappeur Drake. Une grande soirée, 3 Djs et beaucoup de shows visuels qui vous plongeront dans les succès de Drake. Pensez à venir très tôt si vous ne voulez pas faire le queue trop longtemps.

Où et quand? Ce vendredi 30 Septembre à partir de 19h, Blvckroom (Palermo), Avenida Marcelino Freyre, Buenos Aires.

Combien ? A partir de 225 ARS

Soirées |Mate Club

Le but du Mate Club est de faire des rencontres tout en améliorant ses compétences linguistiques. Les argentins et hispanophones doivent parler anglais alors que les non hispanophones doivent parler de préférence espagnol voire anglais. Il y a des rencontres plusieurs fois par semaine dans des lieux différents de la ville. Bien que le public soit principalement des jeunes entre 20 et 28 ans, les adultes sont également conviés au Mate Club.

Où et quand? Cela peut changer mais il y a très souvent des rencontres les mardi de 6h à 8h30 à Uruguay 862 (Centro), Buenos Aires, Argentina. Et les jeudi et samedi de 6h à 8h30 à Guatemala 4516 (Palermo), Buenos Aires, Argentina

Combien? A partir de 100ARS

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Teatro Colón – Wikimédia Commons

Spectacle | La Bomba del tiempo

Cette édition spéciale apporte un peu d’ambiance dans la ville de Buenos Aires au rythme des percussions et de la musique. Depuis 11 ans cette bande de percussionnistes a déjà partagé ce spectacle avec 5 millions de personnes. De plus, l’improvisation et la nouveauté rendent ce spectacle intéressant. Ce spectacle est fait pour vous car la bande improvise sur scène selon l’énergie de l’audience. Chaque show est donc unique !

Où et quand ? Tous les lundis de 19h à 22h, Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, Buenos Aires

Combien ? À partir de 135 ARS

Spectacle | La bella durmiente del bosque

Pour les amoureux de ballets, vous allez être servis pour les prochaines semaines. En effet le prestigieux théâtre Colón s’apprête à recevoir des très grands noms des opéras classiques. Vous aurez par exemple la chance de voir une des principales danseuses étoiles du Royal Ballet de Londres, Marianela Núñez.

Où et quand ? Jusqu’au 7 Octobre (à 20h sauf le dimanche 1er octobre à 17h), Teatro Colón, 1171 Tucumán, Buenos Aires

Combien ? A partir de $80

Théâtre | Gustavo Santaolalla

Connu pour avoir réalisé les musiques des films Brokeback Mountain et Babel, Gustavo Santaolalla revient au théâtre Coliseo pour nous présenter son show musical unique « Desandando el Camino ». Remportant deux années consécutives l’oscar de la meilleur partition musicale, il est une icône de la musique.

Où et quand ? Le Samedi 30 Septembre à , Teatro Coliseo (Centro), Marcelo T de Alvear 1125, Buenos Aires

Combien ? A partir de $390

Bonne semaine à tous !

