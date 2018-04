Buenos Aires est une ville culturelle est il est impossible de s’ennuyer dans la capitale lors de son temps libre ! Vous ne connaissez pas les activités que propose la ville du tango ? Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 6 au 13 avril.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]



Teatro Colón – Bertrand Mahe

Visite | Monumento a Osvaldo Pugliese

Musicien, compositeur et figure emblématique du tango, l’âme de Osvaldo Pugliese est toujours présente dans le quartier de Villa Crespo. Le pianiste fait partie de l’identité du quartier de Villa Crespo. Que cela soit au conservatoire Odeón ou au café La Chancha, c’est dans ce quartier que l’artiste a passé la majeure partie de sa vie. En 2005, Pugliese a reçu sa propre sculpture entre les rues Corrientes et Scalabrini. Assis sur son piano, accompagné de ses fidèles musiciens, cette sculpture se trouve bien évidemment au cœur de Villa Crespo !

Où et quand ? Tous les jours durant toute la journée – Monumento a Osvaldo Pugliese – Entre Avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz, (Villa Crespo), Buenos Aires.

Combien ? Gratuit

Balade |La Fuente de las Nereidas

Venez découvrir la Fontaine de las Nereidas durant une promenade sur la Costanera Sur. Cette oeuvre, de la sculptrice argentine Lola Mora, représente la naissance de Vénus. Déclarée monument historique national, c’est un des monuments de la ville de Buenos Aires qu’il faut découvrir !

Où et quand ? Tous les jours de – Avenida Dr. Achával Rodríguez 1550 – Costanera Sur, (Puerto Madero) Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Visite guidée | Teatro Colón

Que diriez-vous de visiter le théâtre avec la meilleure acoustique du monde ? Le théâtre Colón possède de nombreux secrets ! Réaliser la visite guidée vous permettra de connaitre un petit bout de l’histoire de la culture argentine et mondiale.

Où et quand ? Tous les jours de 9h00 à 17h00 – Cerrito 628, (Recoleta) Buenos Aires

Combien ? A partir de 300 ARS

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Usina Del Arte – Wikimedia Commons

Musée | Museo Argentino de Magia

A seulement quelques pas de l’Avenida de Mayo, retrouvez le Musée Argentin de la Magie. Un lieu unique en Amérique Latine consacré à illusionnisme. Il y a plus de 25 ans, Martín Pacheco collectionnait des affiches de magiciens célèbres. Sa passion était tellement forte qu’il a été exposé au musée d’Art Décoratif de Buenos Aires. C’est ainsi que le Musée Argentin de la Magie à vu le jour.

Où et quand ? Du 17 mars au 17 mai – Lundi à vendredi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30 et samedi de 10h à 12h30 – Museo Argentino de la Magia Hipolito Yrigoyen 969, (Monserrat), Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

Exposition | Studio Harcourt: 100 mujeres

Depuis le 8 mars, retrouvez une exposition de portraits de femmes argentines, françaises et internationales dans le Studio Harcourt de l’Usina del Arte. Ne ratez pas cette exposition gratuite ! Organisée par l’Usina del Arte, l’Ambassade Française et l’Institut Francis d’Argentine, vous pourrez tellement retrouver des portraits de Brigitte Bardot ou bien Edith Piaf.

Où et quand ? Jusqu’au 22 avril – de mardi à jeudi de 14h à 19h et de vendredi à dimanche et jours fériés de 10h à 21h – Usina Del Arte, Agustín Caffarena 1 (La Boca), Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

Exposition | Reversible, Jalinski

Découvrez l’exposition Reversible : 22 dessins réalisés à l’encre à une échelle très petite. Les dessins peuvent être observés grâce à une loupe. L’artiste Jalinski, est un autodidacte qui travaille dans le domaine de l’illustration et de l’art.

Où et quand ? Jusqu’au 12 mai et de lundi à dimanche – Escalería – (Colegiales), Buenos Aires

Combien ? Gratuit

[FERIAS ET FESTIVALS]

Buenos Aires Market – Wikimedia Commons

FÉRIA | Buenos Aires Market en Villa del Parque

La feria consacrée aux aliments sains et gourmets continue son chemin à travers les quartiers de Buenos Aires. Retrouvez la feria ce weekend à la plaza Aristóbulo del Valle. Retrouvez les meilleurs food trucks de la ville et les producteurs de tout le pays. Vous pourrez également profiter de plusieurs activités pour toute la famille.

Où et quand ? Samedi 7 et 8 avril de 11h à 19h. Plaza Aristóbulo del Valle – Avenida Cuenca et Marcos Sastre, (Villa del Parque), Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

Feria | Al mercado, en estación

La rue de l’Usina del Arte se transforme en un marché où vous pourrez retrouver des produits frais de saisons. Venez découvrir de nombreux produits tout en sachant d’où ils proviennent. Retrouvez des produits bios récoltés récemment ainsi que des potagers. Vous aurez également l’occasion d’assister à des cours de cuisines.

Où et quand ? Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 20h. Calle Interna de la Usina del Arte – Caffarena 1, esquina Avenida Pedro de Mendoza, (La Boca), Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

FESTIVAL | Buenos Aires celebra Siria

Buenos Aires se prépare à célébrer les traditions et la culture de la Syrie. Découvrez une grande variété d’artisanat et de plats typiques de Syrie. Shawarma, falafel, hummus… il y en aura pour tous les goûts ! Vous aurez également l’opportunité de découvrir la langue arabe, la culture et les traditions de Syrie.

Où et quand ? Dimanche 8 avril de 12h à 19h. Avenida de Mayo et Bolivar, Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

[CONCERTS, SOIRÉES ET ACTIVITÉS]

Enrique Iglesias – Vuenos Airez

Soirée | Bar Esquina Homero Manzi

Inauguré en 1927, le bar Esquina Homero Manzi était le rendez-vous de grands musiciens tels que Osvaldo Pugliese, Julián Centeya, Cátulo Castillo ou Carmen Duval. Aujourd’hui, ce monument historique propose une grande offre gastronomique et des spectacles de tango.

Où et quand ? Lundi à dimanche de 8h à 1h – Avenida San Juan 3601, (Boedo), Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

Concert | Enrique Iglesias

Après 2 ans, Enrique Iglesias revient en Argentine. Le chanteur et producteur espagnol sera à l’Estadio Geba le 7 avril pour revivre tous ses succès. L’auteur des célèbres chansons Subeme la radio, Duele el corazón ou Bailando, enflamera la salle du GEBA pour vivre une soirée unique !

Où et quand ? 7 avril – GEBA – Marcelino Freyre 3831, (Palermo), Buenos Aires

Combien ? À partir de 850 ARS

Activités | Cursos y talleres gratuitos en el Saavedra

Théâtre, philosophie, littérature, cinéma, architecture : le Musée Historique Saavedra vous propose des ateliers pour découvrir de nouvelles activités. Vous pouvez retrouver toutes les activités ici.

Où et quand ? du 12 mars au 31 décembre. Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra – Avenida Crisólogo Larralde 6309 (Saavedra), Buenos Aires

Combien ? Gratuit

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Pop Corn – Pexels

Cinema | Festival Bafici

Le festival Bafici revient pour sa 20ème édition ! Le festival international du cinéma indépendant le plus important de la ville aura lieu du 11 au 22 avril. Vivez pendant 10 jours le meilleur du cinéma national et international avec des projections, des conférences et autres activités. Le festival Bafici est l’événement à ne pas louper pour les amoureux du cinéma d’auteur.

Où et quand ? du 11 au 22 avril. Découvrez les lieux et les projections ici

Combien ? A partir de 45 ARS

Spectacle | Club Silencio

Club Silencio est une expérience musicale sensorielle les yeux bandés. Vous aurez les yeux bandés et vivrez une expérience sensorielle, accompagnée par de la musique. Vivez une soirée différente et développez votre esprit ! Vous pouvez réserver ici.

Où et quand ? Tous les vendredi à 23h. Quartier de Palermo Buenos Aires.

Combien ? A partir de 250 ARS

Théâtre | Sugar

Joué pour la première fois à Broadway dans les années 70, Sugar sera joué au Teatro Lola Membrives. L’histoire se déroule à Chicago en 1929, durant la Prohibition aux Etats-Unis. Joe et Jerry, deux musiciens, sont obligés de quitter la ville après avoir été témoins d’une bagarre entre deux bandes. Pour ne pas être découverts, les deux musiciens se déguisent en femme.

Où et quand ? Jusqu’au 29 avril de jeudi à dimanche à 21h. Teatro Lola Membrives – avenida corrientes 1280 (Centro), Buenos Aires.

Combien ? A partir de 560 ARS

Bonne semaine à tous !

