Date de publication inhabituelle pour l’Agenda culturel puisque c’est de nouveau un week-end prolongé ! Un week-end prolongé qui commence dès ce soir ! Et qui dit long week-end dit encore plus d’activités ! Et c’est donc pourquoi nous avons décidé de vous proposer encore plus d’idées de spectacles, visites, concerts ou encore balades pour ce week-end ! On se retrouve donc ce vendredi, et ce samedi et ce dimanche pour un week-end et une semaine riches en sorties !

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]



Cimetière de la Recoleta- Commons Wikipédia

Visite | El Rosedal

Il s’agit d’un des lieux les plus mignon de Buenos Aires. On sait qu’en ville il est parfois difficile de trouver de la verdure, or à Buenos Aires on trouve un important nombre de parcs et d’espaces verts. L’un des plus sympathique est sans aucun doute le « El Rosedal ». La particularité de ce parc est qu’il compte un grand nombre de roses et d’infrastructures (un pont, un patio andalous, une fontaine de Majolique…). Ainsi, n’hésitez donc pas à vous rendre à El Rosedal pour vous reposer pendant ces 3 jours de week-end prolongé.

Où et quand ? Avenida Infanta Isabel (Palermo), Buenos Aires. Tous les jours sauf le lundi de 8h à 20h (dernière entrée à 19h)

Combien ? Entrée libre et gratuite

Visite guidée | El Zanjón de granados

Vous savez probablement que le quartier de San Telmo est un des quartiers les plus typique de la ville. Mais saviez-vous qu’il existait un tunnel situé en-dessous du quartier ? Découvert par hasard il y a 30 ans, vous connaîtrez toute l’histoire de ce tunnel historique qui a eu de nombreuses fonctions différentes pendant les 5 siècles qu’il a traversé. Par ailleurs, il y a des visites guidées prévues à certaines heures en anglais ou en espagnol. Afin d’avoir plus d’informations pour savoir quand sont les visites guidées, cliquez ici.

Où et quand ? Tous les jours de la semaine de 12h à 15h jusqu’au 31 Décembre. Le dimanche de 11h à 17h30. A defensa 755 (San Telmo), Buenos Aires.

Combien ? Entrée à partir de 150 ARS le dimanche et 200 ARS la semaine. Pour réserver cliquez ici.

Visite | Cimetière de la Recoleta

Pas d’événement particulier au Cimetière de la Recoleta mais il s’agit d’un incontournable de Buenos Aires ! Alors n’attendez plus et venez visiter ce cimetière mythique de la capitale. Il compte les tombes de nombreux personnages argentins illustres. Inauguré en 1822, il fut le premier cimetière public de la ville. Evidemment vous ne connaîtrez pas toutes les personnalités enterrées dans ce cimetière mais la plus célèbre tombe est sans aucun doute celle d’Eva Perón, la femme de Juan Domingo Perón, le premier président argentin.

Où et quand ? Cimetière de la Recoleta, Junín 1760, Buenos Aires. Tous les jours de 8h à 17h.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

El Rosedal à Palermo – Candice Barkatz

Musée | Exposition « Buenos Aires a vista de pájaro » au Museo Saavedro

On le sait, les relations entre Français et Argentins sont très importantes. En effet on sait que beaucoup de parcs, bâtiments, traditions ont été inspirés par la France. Figurez-vous qu’encore une fois il y a encore un Français qui se cache dans cette histoire. Son nom ? Jean Dulin (1839-1919). Il s’agit du dessinateur qui, il y a 100 ans, a réalisé de nombreuses toiles sur Buenos Aires. Les particularités de ces œuvres sont qu’elles représentent Buenos Aires en vue aérienne.

Où et quand ? Au Museo Saavedro (Villa Urquiza), Av. Crisólogo Larralde 6309, Buenos Aires. Ouvert du mardi au Vendredi de 9h à 16h. Du Samedi au Dimanche de 10h à 20h.

Combien ? Entrée gratuite le Mardi et le Vendredi. Entrée à partir de 5 ARS les autres jours.

Conférence | Albert Camus « el Absurdo y la muerte »

Vous connaissez sûrement Albert Camus, écrivain et philosophe français ? Ce samedi c’est l’occasion de discuter de ses œuvres, ses pensées et ses écrits. Ainsi dans le cadre d’une conférence vous pourrez entretenir une conversation philosophique avec les autres membres présents. Aucune connaissance particulière n’est exigée même si vous prendrez plus plaisir à parler si vous connaissez déjà Albert Camus.

Où et quand ? Ce samedi 8 Décembre à 21h au Kalima Cultural (Palermo), Benjamin Matienzo 2424, Buenos Aires.

Combien ? S’inscrire par avance ici

[FERIAS ET FESTIVALS]

La maté- Source : Commons Wikipédia

Feria | Feria Internacional de artesanías

Vous cherchez des idées cadeaux pour Noël, des souvenirs à rapporter de votre séjour ? Vous avez oublié d’acheter le fameux poncho salteño lors de votre séjour à Salta ? Profitez donc de cette feria, qui regroupe le meilleur de l’artisanat national et international pour trouver des pièces uniques et créatives.

Où et quand ? La Rural, entrée par Sarmiento 2704 (Palermo), Buenos Aires – du 5 au 10 Décembre.

Combien ? Entrée à partir de 100 ARS.

Festival | Joaquín Sabina

Joaquín Sabina est un auteur-compositeur et poète espagnol né en 1949. Il vous présentera ses meilleurs partitions à Buenos Aires où il tenait à se produire. C’est votre dernière chance pour le voir à Luna Park. En effet, Joaquín Sabina fera sa 10ème et dernière représentation ce Samedi 9 Décembre. Donc profitez-en !

Où et quand ? Au Luna Park (Microcentro), Av. Eduardo Madero 470, Buenos Aires. Ce Samedi 9 Décembre.

Combien ? Entrée à partir de 700 ARS. Cliquez ici pour réserver.

Feria | Feria de San Telmo

Chaque dimanche on compte presque 10 000 curieux qui se rendent à ce marché historique dans le quartier bohème de San Telmo. Profitez donc de cet événement exceptionnel pour dénicher la perle rare parmi les 250 stands. C’est l’occasion aussi pour vous de siroter un maté au coin d’une rue pour profiter de l’ambiance des groupes de musiques qui animent le marché. Un grand classique de San Telmo !

Où et quand ? Principalement Rue Defensa et la place Dorrego de San Telmo, Buenos Aires – Tous les dimanche de 10h à 18h.

Combien ? Activité gratuite.

[CONCERTS, SOIRÉES ET ACTIVITÉS]

Noche de las Birrerias – Source : FlickR

Activité | Noche de las Birrerias

Après la nuit des glaces, la nuit de la gastronomie et la nuit des musées c’est au tour de la nuit des bières ! Pour cette soirée, vous aurez d’importantes réductions pour les pintes à 52ARS ! Une bonne raison de sortir dans les bars ce samedi ! Attention vous devez absolument acheter de manière anticipée vos places sur le lien ici. Vous pouvez retrouver les bars partenaires de l’événement par zone sur le lien ici.

Où et quand ? Dans les bars partenaires en cliquant ici. Ce samedi 9 Décembre à partir de 19h jusqu’à 1h du matin

Combien ? Entrée gratuite dans les bars

Concert | Concert gratuit au théâtre Colón

Vous êtes étudiant et vous souhaitez visiter ce monument historique qu’est le théâtre Colón ? C’est l’occasion de faire cela ce Dimanche 10 Décembre ! Assistez à un concert gratuit dans cet incroyable théâtre que beaucoup considère comme le théâtre avec une des meilleurs acoustique au monde.

Où et quand ? Au Théâtre Colón (Microcentro), Cerrito 628, Buenos Aires. Ce dimanche 10 Décembre de 11h à 13h.

Combien ? Places à retirer à la billetterie à partir du Jeudi 7 Décembre. Entrée gratuite

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Teatro Colón – Source : Wikimédia Commons

Théâtre | Gracioso

Leandro Igounet arrive à la Cavern Club pour vous faire vivre une heure d’humour explosive avec son nouveau show « Gracioso ». Appartenant au groupe JA, qu’il a formé il y a 9 ans, il apparaît régulièrement dans des shows télévisés et a participé au Festival Ciudad Emergente. En bref une bonne dose de rire en perspective !

Où et quand ? A The Cavern Club (Microcentro), Avenida Corrientes 1660, Buenos Aires. Tous les Samedis à 22h30 jusqu’au 30 Décembre.

Combien ? Entrée à partir de 99 ARS. Cliquez ici.

Cine | El cabinete del doctor Caligari

Il s’agit d’un film vraiment essentiel dans l’histoire du cinéma car ce film allemand sorti en 1920 fut le premier film qui a initié le genre horrifique. Film muet et en noir en blanc, il a fortement inspiré les films d’horreurs. Ce fut le cas de Dracula sorti en 1931 ou encore Frankenstein sorti également en 1931. Donc venez déguisé et tremblez de peur devant ce film anthologique du cinéma !

Où et quand ? A Pasaje Dardo Rocha (La Plata), calle 50 entre 6 y 7, La Plata. Ce lundi 11 Décembre à 20h.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Bonne semaine à tous !

