Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 01 juin au 08 juin.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]



Quartier de la boca – Equinoxe

Balade | Street Art à la Boca

Découvrez le mythique quartier de la Boca sous un nouvel angle. Vous découvrirez l’histoire de ce quartier emblématique de la capitale argentine mais aussi les nombreux streets art qui ornent les murs de ce quartier. C’est une manière ludique et originale de découvrir le lieu dont tout le monde parle et rêve de visiter.

Où et quand ? Tous les jours – Caminito

Combien ? Entrée gratuite

Visite guidée| Planétarium de Buenos Aires

Profitez d’une visite guidée dans un bâtiment emblématique de la capitale, le planétarium de Buenos Aires. Vous y apprendrez son histoire, son architecture particulière et l’environnement dans lequel il se trouve. Patrimoine historique de la ville, le planétarium est un bâtiment unique, à la fois pour son histoire et son architecture et est une référence en matière de diffusion astronomique.

Où et quand ? Samedi et Dimanche à 12h30 – Planétarium Av. Sarmiento s/n, 1425 CABA

Combien ? Visite gratuite

Visite guidée | Casa Rosada

La Casa Rosada est si l’on peut dire l’Elysée d’Argentine. Elle est située au centre de la ville de Buenos Aires, dans le quartier Monserrat, face à la Plaza de Mayo et arbore une surprenante couleur rose, soulignée par les éclairages rose vif qui s’allument dès la tombée de la nuit. De par sa couleur et ce qu’il représente, il est l’un des édifices les plus emblématiques de la capitale. De plus il est possible de la visiter pour un moment riche en histoire. Réservez ici.

Où et quand ? Tous les week-end de 10h à 18h – Balcarce 50, 1064 Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Centro Cultural Kirchner – Wikimedia Commons

Musée| Centre culturel Kirchner

Le Centre Culturel Kirchner est un espace culturel qui fait parti du Patrimoine Historique National ! Vous pourrez y retrouver différentes expositions, pour tous les types de personnes et tranche d’age. Bonne visite à vous !

Où et quand ? De mercredi à dimanche de 13h à 20h – Centre Culturel Kirchner, Sarmiento 151 (Centro), Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

Musée| El Zanjón de Granados

Un des endroits les plus mystérieux de la Capitale. Ce musée appartient au patrimoine culturel de Buenos Aires comme œuvre de restauration architecturale la plus importante de la ville. Cette visite vous fera voyager des siècles auparavant dans les sous-sols de la ville. C’est une expérience très enrichissante !

Où et quand ? Du lundi au vendredi de 11 à 15 h / Dimanche de 11h à 17h30 – Defensa 755 , San Telmo

Combien ? Semaine : 180 ARS / Dimanche : 150 ARS

Exposition | Fotografía Argentina 1850-2010 : Contradicción y continuidad

Retrouvez à partir du 21 avril l’exposition « Fotografía Argentina 1850-2010 : contradicción y continuidad » à la Fondation PROA. Cette exposition retrace 160 ans de photographie argentine regroupée dans 170 travaux d’artistes argentins. Ne loupez pas cette exposition qui vous fera vivre presque 2 siècles de photographie !

Où et quand ? Du 21 avril au 9 juillet – de mardi à dimanche de 11h à 20h – Fundación PROA – avenida Pedro de Mendoza 1929, (La Boca), Buenos Aires

Combien ? A partir de 80 ARS

[FERIAS ET FESTIVALS]

Camion food truck – Pixabay

Feria | Food Fest BA

Food Fest BA est une Feria qui tourne autour des foodtrucks. Vous pourrez profiter d’un délicieuse journée entre amis ou en famille, totalement détendu, en profitant de la musique ambiante et d’une grande diversité de nourriture proposée dans les différents foodtrucks. Vivez une expérience différente en plein air, dans la jolie cours de la rural. Bon appétit à vous.

Où et quand ? Le 2 et 3 juin de 11h à 21h – Av. Sarmiento 2704.

Combien ? Entrée libre et gratuite

Feria | « Paseo el retiro» Costanera sur

Juste en face de la fameuse Reserva Ecológica Costanera Sur ainsi qu’à deux pas de Puerto Madero, se trouve la Feria Paseo el Retiro. Buena onda et ambiance familiale règnent en maître là-bas ! Danse, chants, antiquités, livres, objets de collection, décorations, choripán et autres… Tout est réuni pour passer un bon moment entre amis ou en famille.

Où et quand ? Samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 20h – Avenida Calabria, entre Dellepiane y Rosario Verá. Costanera Sur

Combien ? Entrée libre et gratuite

Feria | Feria de Recoleta

La Feria de Recoleta est connue pour son artisanat ! Ce grand marché propose de nombreux stands sur le parc et attire des milliers de visiteurs les fins de semaine ! Vous pourrez également assister à des spectacles de rues, des spectacles musicaux, du théâtre… Vous pouvez également en profiter pour visiter le Cimetière, le Centre Culturel ou le musée des Beaux Arts !

Où et quand ? Durant les weekend et les jours fériés de 11h à 20h. Plaza Francia – Avenida Pueyrredón y Avenida Del Libertador, (Recoleta), Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

[CONCERTS, SOIRÉES ET ACTIVITÉS]

Affiche festival de fado – Festival fado

Concert | Festival de fado

Le Festival du Fado est de retour à Buenos Aires et se tiendra au Centre Culturel Kirchner. Lors de ce festival auront lieu de nombreux concerts, des films et des conférences. Le festival se termine par la prestation de la fameuse chanteuse Katia Guerreiro. Plus d’informations sur le programme cliquez ici.

Où et quand ? Du 1 au · juin à partir de 20h – Centre culturel Kirchner , Bouchard 350

Combien ? Entrée libre et gratuite.

Soirée | Bailando por le mundo

Ce dimanche, nous vous invitons à la nouvelle édition de danse pour le monde de Recoleta. Fêtes, DJ et groupes musicaux composés d’artistes immigrés de différents pays. Ici vous pourrez danser sur différents types de musique et découvrir de nouvelles sonorités du rythme latino aux pistes électroniques.

Où et quand ? Dimanche 3 juin de 19h30 à 21h – Centro Cultural Recoleta, Junin 1930

Combien ? Entrée gratuite

Activités | Lecture et contes

L’Alliance Française de Buenos Aires, dans le quartier Microcentro, organise un atelier « Lecture de contes en français ». Flaubert, Supervielle, Vian, découvrez ou redécouvrez les meilleurs contes de ces auteurs !

Où et quand ? Les vendredi du 11 mai au 15 juin de 18h30 à 20h – Avenida Córdoba 946 , (Microcentro)

Combien ? À partir de 1100 ARS les 4 rencontres

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Affiche festival FINCA – Alliance Francaise

Cinema | Festival Internacional de cine ambiental

L’ Institut multimédia DerHumALC (IMD) annonce le retour du Festival Internacional de Cine Ambiental sous le théme « Agitemos las aguas » . Ce festival abordera le sujet de notre impact environnemental sur les eaux et les conséquences désastreuses.

Où et quand ? Du 30 mai au 6 juin – Av. Córdoba 946 (1054), C.A. Buenos Aires

Combien ? À partir de 20 ARS

Spectacle | Pulso

Pulso est une performance qui est la rencontre entre une danseuse ballerine et un directeur de cinéma. Entre les rythmes du cinéma et le mouvement de la danse, ce sont deux disciplines qui se croisent et qui se transforment en une nouvelle création ! Venez découvrir cet art nouveau !

Où et quand ? Tous les jeudi de juin. Centre culturel Recoleta – Junín 1930, (Recoleta), Buenos Aires.

Combien ? A partir de 160 ARS

Théâtre | Célebration des 110 ans du théatre Colon Cette année le célèbre théâtre colon fête ses 110 ans. Afin de célébrer comme il se doit le théâtre vous propose de découvrir ou redécouvrir l’oeuvre de Giuseppe Verdi, inaugurée en 1908. Où et quand ? Dimanche 3 de juin à 17h00 |Samedi 2 et mardi 5 de juin à 20 h | Teatro Colón (Cerrito 628)

Combien ? A partir de 150 ARS

Bonne semaine à tous !

