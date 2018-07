Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 06 juillet au 13 juillet.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]



Couché de soleil depuis Tigre – Equinoxe

BALADE | TIGRE

Tigre est une destination très appréciée. Et c’est bien normal car il y en a pour tous les goûts ! Vous pouvez aller au Puerto de Frutos pour acheter des souvenirs typiques, réaliser une navigation en bateau ou en catamaran sinon optez pour la visite du musée maritime ou d’art. Passez également un moment agréable en vous promenant sur le Paseo Victoria.

Où et quand ? Tous les jours – Tigre, province de Buenos Aires

Combien ? Gratuit

VISITE GUIDÉE | USINA DEL ARTE

Lors d’une visite guidée d’une heure découvrez l’un des bâtiments les plus historiques et emblématiques de la capitale : L’Usina del Arte. Vous pourrez durant une heure admirer les détails architecturaux, ainsi que les nombreuses moulures et chapiteaux. En effet cet endroit a su conserver son apparence d’origine de sa construction en 1990. Pour réserver c’est par ici !

Où et quand ? Le 6, 7, 9, 13 juillet . Créneau Horaire : 6 et 13 juillet : 16 ou 18 h. Le 7 et 8 juillet : 12, 13, 15 ou 17 h – Agustín R. Caffarena 1

Combien ? Visite gratuite

BALADE| PARQUE LOS ANDES

À seulement quelques pas du célèbre Cimetière de Chacarita, le Parque Los Andes est le lieu de rendez-vous des habitants du quartiers ! Que cela soit pour se reposer, vous promener en famille ou partager un maté entre amis… ce parc est l’endroit idéal pour passer un moment agréable ! De plus, profitez de sa feria durant le weekend et les jours fériés !

Où et quand ? Tous les jours – Jorge Newbery 4100, (Chacarita), Buenos Aires.

Combien ? Entrée gratuite

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Mondial 78 – Vuenosairez

EXPOSITION | TIREN PAPELITOS. Mundial 78

Une exposition aura lieu jusqu’au 20 aout au Parque Memorial. Celle ci a pour but de remémorer les 100 ans de la coupe du monde 78. Mais aussi de rappeler à tous la véritable histoire de ce moment historique du passé de l’Argentine.

Où et quand ? Tous les jours jusqu’au 20 Aout – Parque de la Memoria, avenida Rafael Obligado 6745

Combien ? Entrée libre et gratuite

MUSÉE | MUSÉE CARLOS GARDEL

Situé dans le quartier d’Abasto, berceau du tango, le Musée Carlos Gardel est un incontournable si vous voulez découvrir le lieu où vécut un des plus célèbres tangueros au monde ! En plus du musée qui rassemble des objets de l’artiste et montre son espace de vie, de nombreuses activités culturelles y sont régulièrement organisées !

Où et quand ? Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 11h00 à 18h00. Samedi, dimanche et jours fériés : 10h00 à 19h00. Fermé le mardi. – Avenida Jean Jaurés, 735

Combien ? A partir de 30 ARS – Gratuit le mercredi

EXPOSITION | LATINOAMERICA : VOLVER A FUTURO

L’exposition LatinoAmercia : volver a futuro expose le travail de plus de 70 artistes du continent des années 1950 à nos jours. Elle vise à retracer l’évolution de l’art au fur et à mesure des années ainsi qu’à exposer le travail de différents artistes latino-américains.

Où et quand ? du mardi au vendredi de 11h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h – Agustín R. Caffarena 49, (La Boca), Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

[FERIAS ET FESTIVALS]

Feria Caminos y sabores – Caminos y sabores

FERIA | CAMINOS Y SABORES

La Feria Caminos y Sabores est une feria gastronomique d’aliments régionaux, de tourisme et d’artisanat qui a eu lieu pour la première fois en 2005 et qui est devenue le marché de produits régionaux le plus important d’Amérique Latine. Et voila que cette feria revient : exposants et visiteurs préparez-vous pour ce grand événement !

Où et quand ? du 06 au 09 juillet de 12h à 21h – La Rural, Av. Sarmiento 2704, Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

FERIA | FERIA DE LA PLAZA SERANO

La Feria de Plaza Serano à Palermo Soho est très connue pour ses articles de mode ! Chaque semaine, la feria gagne de plus en plus d’adeptes ! C’est le lieu idéal pour acheter des vêtements et des accessoires !

Où et quand ? Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 20h – Jorge Luis Borges y Honduras, Plaza Serrano, (Palermo), Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

FERIA | FERIA DE MATADEROS

La Feria de Mataderos, située dans le quartier de Mataderos à l’ouest de Buenos Aires, est le lieu idéal pour découvrir les traditions et coutumes des gauchos. Ce marché attire chaque dimanche des milliers de personnes, locaux ou touristes. Nous vous le recommandons donc fortement si vous voulez rencontrer des gauchos d’un autre temps !

Où et quand ? Tous les dimanches de 11 à 19 h – Av. Lisandro de la Torre & Av. de los Corrales.

Combien ? Entrée libre et gratuite

[CONCERTS ET SORTIES ]

Niall Horan – Flickr

CONCERT | NIALL HORAN

Niall Horan , ancien membre du boys band One Direction, arrive en Argentine en juillet 2018, poursuivant sa tournée » Flicker Sessions World Tour 2018 « . La chanteuse country Maren Morris fera la première partie du concert ! Où et quand ? Vendredi 06 juillet à 20h – Stade Luna Park, Av. Eduardo Madero 470, C1106ACR CABA

Combien ? A partir de 1200 ARS. CONCERT | LA BOMBA DEL TIEMPO Situé dans le quartier Almagro, le centre culturel le Konex reçoit chaque lundi soir un groupe de 17 musiciens percussionnistes : La Bomba de Tiempo ! Dès 19h la calle Sarmiento prend un tout autre visage. En effet, les argentins et étrangers se mélangent et font la queue dans une ambiance détendue. Et tous semblent déjà impatients de pouvoir se défouler sur les percussions de la Bomba. Où et quand ? Tous les Lundis, ouverture à 19h jusqu’à 22h – Centre Culturel Konex, Sarmiento 3151

Combien ? A partir de 150 ARS

SORTIE | BUENOS AIRES MONDIAL El Parque Centenario et la Plaza San Martín se transforment en stades pour profiter de l’événement sportif le plus acclamé : la Coupe du Monde de football 2018. En compagnie de voisins, amis, collègues ou famille, vous pourrez voir tous les matchs de la Coupe du Monde sur l’écran Géant, libre et à l’extérieur. Où et quand ? Du 14 juin au 15 juillet – Plaza San Martín (Av. Santa Fe y Florida) y Parque Centenario (Av. Díaz Vélez)

Combien ? Entrée libre et gratuite

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Affiche Terrnal – Vuenosairez

THEATRE | TERRENAL Terrenal est la dernière création du dramaturge Mauricio Kartun . Il s’est inspiré du mythe biblique de Caïn et Abel pour en faire un pièce incroyable. Kartun met toujours en scène des œuvres ancrées dans un espace de temps , avec une poésie somptueuse et multiple , mais qui génèrent un dialogue inéluctable avec cette réalité qui nous presse tous les jours. Où et quand ? Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche à 20h – Teatro del Pueblo, Av. Roque Sáenz Peña 943

Combien ? A partir de 320 ARS SPECTACLE | COTIDIANO STAND UP 4 comédiens avec un seul objectif: vous faire quitter la salle avec un grand sourire sur le visage. Non seulement vous venez à un spectacle, mais vous pouvez également y dîner car le spectacle se passe dans la salle principale de The Cavern à Paseo la Plaza. Matías Acuña, Juani Contessotto, Juliana Stover et Santiago Badino sont les comédiens qui vous feront passer une bonne soirée. Où et quand ? Tous les vendredis jusqu’au 29 Mai 2020 à 23h30 – Paseo La Plaza, av. Corrientes 1660

Combien ? A partir de 100 ARS

CINEMA | RE LOCA Les chauffeurs de taxi, les voisins ennuyeux, les patrons dictatoriaux, les parents égoïstes, les belles-mères, les ex-partenaires, les maris fainéants … Tous ces gens qui vous rendent fou tous les jours. Et si vous pouviez les envoyer en enfer? Un événement inexplicable va permettre à Pilar de faire enfin ce que nous rêvons tous mais que nous n’avons pas le courage de faire. Bien sûr, se débarrasser de toutes ces choses qui nous dérangent ne va pas être aussi simple. (source : cinesargentinos). Quand ? A partir du 05 juillet

