Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 01 juin au 08 juin.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]



Hippodrome Palermo – Equinoxe

Visite guidée | Usina del Arte

Lors d’une visite guidée d’une heure découvrez l’un des bâtiments les plus historiques et emblématiques de la capitale : L’Usina del Arte. Vous pourrez durant une heure admirer les détails architecturaux, ainsi que les nombreuses moulures et chapiteaux. En effet cet endroit a su conserver son apparence d’origine de sa construction en 1990.

Où et quand ? Du vendredi au dimanche à 10h – Agustín R. Caffarena 1

Combien ? Visite gratuite

Visite guidée| Hippodrome de Palermo

Situé en plein cœur de Buenos Aires, L’Hippodrome de Palermo est un endroit à découvrir ! Vous pouvez venir voir de nombreux sports hippiques, des entraînements mais aussi des spectacles et des jeux. Il est possible de découvrir l’hippodrome de manière libre et gratuite ! Vivez donc une expérience différente en visitant ce lieu !

Où et quand ? Tous les jours à partir de 10h – Avenida del Libertador 4101, (Palermo) Buenos Aires

Combien ? Visite gratuite

Balade| Recoleta

Chic, branché, résidentiel mais surtout très riche d’activités culturelles, Recoleta est un haut lieu d’histoire et d’architecture à Buenos Aires. Monuments historiques, musées prestigieux, places majestueuses ainsi que son cimetière incontournable… Recoleta est certainement le quartier à ne pas manquer !

Où et quand ? Tous les jours – Quartier de Récoleta

Combien ? Entrée gratuite

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Penseur de Rode Buenos Aires – Goodfreephotos

Musée | Artes Visuales – El cultural

Durant 2018, El Cultural continue avec ses expositions d’arts visuels. El Cultural San Martín vous présente cette année 19 artistes. Donc n’hésitez pas à y faire un tour pour y découvrir les nombreuses expositions. Pour voir la programmation des exposition cliquez ici.

Où et quand ? Mardi à dimanche de 15h à 21h – Sarmiento 1551, (San Nicolas), Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

Exposition | Rodin – Centenario en Bella Artes

Qui ne connait pas la fameuse statue du Penseur réalisée par le sculpteur Augustin Rodin ? Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce mythique artiste français, sachez qu’il y a une exposition lui rendant hommage en l’honneur des 100 ans de sa mort.

Où et quand ? Mercredi 13 juin à 12 h / Samedi 9, 16, 23 et 30 juin à 15 h. – Av. Del Libertador 1473

Combien ? Entrée libre et gratuite

Exposition | La Biolaguna

Cette exposition vise à la mise en valeur du patrimoine naturel de l’Argentine. Mais aussi à ajouter un grain de sable à la prise de conscience de l’importance de la biodiversité et la valeur des ressources naturelles pour le développement, la santé et le bien-être émotionnel des êtres humains.

Où et quand ? Du 7 au 20 juin , du lundi au samedi de 10 à 21 h et dimanche de 12 à 21 h .- Viamonte 525, Buenos Aires (salle 22)

Combien ? A partir de 150 ARS

[FERIAS ET FESTIVALS]

Costanera sur – Equinoxe

Feria | Feria de Recoleta

La Feria de Recoleta est connue pour son artisanat ! Ce grand marché propose de nombreux stands sur le parc et attire des milliers de visiteurs les fins de semaine ! Vous pourrez également assister à des spectacles de rues, des spectacles musicaux, du théâtre… Vous pouvez également en profiter pour visiter le Cimetière, le Centre Culturel ou le musée des Beaux Arts !

Où et quand ? Durant les weekend et les jours fériés de 11h à 20h. Plaza Francia – Avenida Pueyrredón y Avenida Del Libertador, (Recoleta), Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

Feria | « Paseo el retiro» Costanera sur

Juste en face de la fameuse Reserva Ecológica Costanera Sur ainsi qu’à deux pas de Puerto Madero, se trouve la Feria Paseo el Retiro. Buena onda et ambiance familiale règnent en maître là-bas ! Danse, chants, antiquités, livres, objets de collection, décorations, choripán et autres… Tout est réuni pour passer un bon moment entre amis ou en famille.

Où et quand ? Samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 20h – Avenida Calabria, entre Dellepiane y Rosario Verá. Costanera Sur

Combien ? Entrée libre et gratuite

[CONCERTS, SOIRÉES ET ACTIVITÉS]

Café Los angelitos – Equinoxe

Soirée | A Ciegas Gourmet

Vivez une expérience unique avec A Ciegas Gourmet. En effet lors de cette soirée vous vivrez l’un des repas les plus atypiques de votre vie, dans l’obscurité la plus totale. De plus, lors de ce dîner, vous aurez un spectacle de musique live par un chanteur et un pianiste.

Où et quand ? Mardi au dimanche à 21h – Borges 1974

Combien ? A partir de 1200 ARS

Activités | Lecture et contes

L’Alliance Française de Buenos Aires, dans le quartier Microcentro, organise un atelier « Lecture de contes en français ». Flaubert, Supervielle, Vian, découvrez ou redécouvrez les meilleurs contes de ces auteurs !

Où et quand ? Les vendredi du 11 mai au 15 juin de 18h30 à 20h – Avenida Córdoba 946 , (Microcentro)

Combien ? À partir de 1100 ARS les 4 rencontres

Soirée | Café de los angelitos

Véritable institution de Buenos Aires, le Café de Los Angelitos accueille depuis plus de cent ans les personnalités les plus marquantes du monde artistique et politique ! Venez vivre une soirée des plus agréables où se mêlent gastronomie et tango, le tout dans un lieu magnifique

Où et quand ? Tous les jours – 20h diner 22h spectacle – Av. Rivadavia 2100 (esq. Rincón) Buenos Aires

Combien ? A partir de 120 USD.

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Affiche Fattoruso la pelicula – Sodre

Cinema | Fattoruso la pelicula

Pour la première fois à Buenos Aires est retransmis le documentaire Fattoruso, réalisé par Santiago Bednarik , qui raconte la carrière extraordinaire du musicien Uruguayen Hugo Fattoruso , depuis les travaux d’ avant – garde avec les Shakers à la musique roots de Rey Tambor, en passant OPA, l’ album de jazz avec le Trio Fattoruso, et la collaboration avec Milton Nascimento au Brésil, Djavan et Chico Buarque.

Où et quand ? Vendredi 15 juin à 20h – Sarmiento 151, Centre Culturel Néstor Kirchner

Combien ? Entrée libre et gratuite

Spectacle | Pulso

Pulso est une performance qui est la rencontre entre une danseuse ballerine et un directeur de cinéma. Entre les rythmes du cinéma et le mouvement de la danse, ce sont deux disciplines qui se croisent et qui se transforment en une nouvelle création ! Venez découvrir cet art nouveau !

Où et quand ? Tous les jeudis de juin. Centre culturel Recoleta – Junín 1930, (Recoleta), Buenos Aires.

Combien ? A partir de 160 ARS

Spectacle | Pasión de Tango Un show de tango incroyable, une troupe de danseurs vous fera voyager le temps de ce spectacle. De plus un vrai orchestre accompagne et rythme les pas de cette folle danse. Où et quand ? Lundi et Mercredi à 20h – Viamonte 525, Sala Auditorium Astor Piazzolla

Combien ? A partir de 400 ARS



Bonne semaine à tous !

