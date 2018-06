Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 15 juin au 22 juin.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]



Puerto madero de nuit – Equinoxe

Visite guidée | Puerto Madero de nuit

Lors d’une visite guidée de 90 minutes nous vous proposons cette semaine de découvrir le fameux quartier de Puerto Madero d’une autre façon. En effet cette visite se fera de nuit. Vous vous baladerez sur les rives de la rivière et découvrirez un paysage différent de celui de jour, découvrez la vie nocturne de l’un des plus beaux quartiers de la capitale. Réservez ici

Où et quand ? 22 juin à 20 h – Puerto Madero

Combien ? Visite gratuite

Balade| Recoleta

Chic, branché, résidentiel mais surtout très riche d’activités culturelles, Recoleta est un haut lieu d’histoire et d’architecture à Buenos Aires. Monuments historiques, musées prestigieux, places majestueuses ainsi que son cimetière incontournable… Recoleta est certainement le quartier à ne pas manquer !

Où et quand ? Tous les jours – Quartier de Récoleta

Combien ? Entrée gratuite

Visite guidée| Hippodrome de Palermo

Situé en plein cœur de Buenos Aires, L’Hippodrome de Palermo est un endroit à découvrir ! Vous pouvez venir voir de nombreux sports hippiques, des entraînements mais aussi des spectacles et des jeux. Il est possible de découvrir l’hippodrome de manière libre et gratuite ! Vivez donc une expérience différente en visitant ce lieu !

Où et quand ? Tous les jours à partir de 10h – Avenida del Libertador 4101, (Palermo) Buenos Aires

Combien ? Visite gratuite

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Museo Nacional Ferrovario – Equinoxe

Musée | Museo Nacional Ferrovario

Ce musée est consacré à l’histoire du train en Argentine. Une fois que vous aurez poussé la porte d’entrée vous entrerez dans le monde des cheminots. En plus de découvrir l’histoire de la première gare d’Argentine, certaines petites anecdotes rendront votre visite des plus agréables !

Où et quand ? Du lundi au vendredi de 9h30 à 17 h et du samedi au dimanche de 10h à 18h – Av. del Libertador 405, Buenos aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

Exposition | Rodin – Centenario en Bella Artes

Qui ne connaît pas la fameuse statue du Penseur réalisée par le sculpteur Augustin Rodin ? Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce mythique artiste français, sachez qu’il y a une exposition lui rendant hommage en l’honneur des 100 ans de sa mort.

Où et quand ? Mercredi 13 juin à 12 h / Samedi 9, 16, 23 et 30 juin à 15 h. – Av. Del Libertador 1473

Combien ? Entrée libre et gratuite

Exposition | Democracia en obra

Le centre culturel Kirchner accueille ce mois-ci une exposition des plus intéressantes. En effet il expose le travail de différents artistes argentins et internationaux. Cette exposition pousse à ouvrir un dialogue sur la démocratie d’aujourd’hui et ses implications dans la vie sociale et quotidienne.

Où et quand ? Du 19 juin au 1 juillet à 19h – Sarmiento 151, Centro Cultural Kirchner

Combien ? Entrée libre et gratuite

[FERIAS ET FESTIVALS]

Sabe la tierra – Organicamente

Feria | Mercado Sabe la Tierra

C’est parti pour une nouvelle édition du mercado Sabe la Tierra. C’est dans les quartiers Balvanera et Palermo que vous trouverez la feria. Ce marché de produits bios vous permettra d’acheter des produits sains. De plus, vous savez exactement d’où viennent les produits car c’est un achat producteurs-consommateurs. N’attendez plus et venez acheter vos fruits et légumes ici !

Où et quand ? Samedi 16 juin de 10h à 18h – Parque Las Heras (Coronel Díaz y French)

Combien ? Entrée libre et gratuite

Feria | Feria de Mataderos

La Feria de Mataderos, située dans le quartier de Mataderos à l’ouest de Buenos Aires, est le lieu idéal pour découvrir les traditions et coutumes des gauchos. Ce marché attire chaque dimanche des milliers de personnes, locaux ou touristes. Nous vous le recommandons donc fortement si vous voulez rencontrer des gauchos d’un autre temps !

Où et quand ? Tous les dimanches de 11 à 19 h – Av. Lisandro de la Torre & Av. de los Corrales.

Combien ? Entrée libre et gratuite

Feria | Feria de Recoleta

La Feria de Recoleta est connue pour son artisanat ! Ce grand marché propose de nombreux stands sur le parc et attire des milliers de visiteurs les fins de semaine ! Vous pourrez également assister à des spectacles de rue, des spectacles musicaux, du théâtre… Vous pouvez également en profiter pour visiter le Cimetière, le Centre Culturel ou le musée des Beaux Arts !

Où et quand ? Durant les weekend et les jours fériés de 11h à 20h. Plaza Francia – Avenida Pueyrredón y Avenida Del Libertador, (Recoleta), Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

[CONCERTS ET SOIRÉES ]

Rodrigo de la Serna et El Yotivenco – Vuenoz

Concert| Rodrigo de la Serna et El Yotivenco

Ce soir vivez un concert unique. Rodrigo de la Serna et El Yotivenco se produisent au Teatro Ópera , un spectacle avec plus de 20 musiciens sur scène qui se termine sur la rue Corrientes. Vous avez la possibilité d’acheter vos billets directement à la billetterie.

Où et quand ? Les vendredi 15 juin à 21 h – Avenida Corrientes 860

Combien ? À partir de 400 ARS

Soirée | Llena mi Alma de Cumbia

Ce week- end nous vous proposons de participer à une soirée que vous n’êtes pas prêt d’oublier. Participez au Llena mi Alma de Cumbia au Club Culturel Matienzo ,avec Sonora Porteña et Dj Pato Smink. Vous y découvrirez tout type de Cumbia.

Où et quand ? Samedi 16 juin à 23h 30 – Club Cultural Matienzo, Pringles 1249

Combien ? A partir de 120 ARS.

Soirée | A Ciegas Gourmet

Vivez une expérience unique avec A Ciegas Gourmet. En effet lors de cette soirée vous vivrez l’un des repas les plus atypiques de votre vie, dans l’obscurité la plus totale. De plus, lors de ce dîner, vous aurez un spectacle de musique live par un chanteur et un pianiste.

Où et quand ? Mardi au dimanche à 21h – Borges 1974

Combien ? A partir de 1200 ARS

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Affiche a 40 años del mundial 78 – Vuenoz

Cinema | A 40 años del mundial 78

Le Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti va projeter ce mois-ci un documentaire s’appelant « a 40 años del mundial 78 ». Ce documentaire a pour but d’ouvrir un espace de réflexion lors de cette nouvelle coupe du monde de football. Il est là pour montrer ce que l’événement sportif a causé dans le tissu social, politique de l’Argentine lors de la distraction civico-militaire pendant la dictature.

Où et quand ? Du samedi 16 juin au samedi 23 juin à 18h – Avenida Del Libertador 8151

Combien ? Entrée libre et gratuite

Thêatre | 4 unicas fuciones

La compagnie uruguayenne El Galpón vous présente au Teatro San Martín, un spectacle écrit par Wajdi Mouawad et réalisé par Aderbal Freire-Filho. Le spectacle tourne autour de trois histoires intimement liées.

Où et quand ?Du 13 au 16 juin de 20 à 22h – Théâtre San Martín , Avenida Corrientes 1530

Spectacle | Pasión de Tango

Un show de tango incroyable, une troupe de danseurs vous fera voyager le temps de ce spectacle. De plus un vrai orchestre accompagne et rythme les pas de cette folle danse.

Où et quand ? Lundi et Mercredi à 20h – Viamonte 525, Sala Auditorium Astor Piazzolla

Combien ? A partir de 400 ARS

Bonne semaine à tous !

