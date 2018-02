La fin de la semaine arrive à grand pas ! C’est pourquoi, comme chaque vendredi nous vous proposons des activités à réaliser ce week-end et la semaine prochaine ! Profitez des vacances scolaires ou du week end pour vous détendre et sortir de chez vous. Vous n’avez toujours rien de prévu ? Nous sommes là pour vous proposer l’agenda culturel du 2 au 9 février.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]





Floralis Genérica – Wikipedia Commons

Visite | El Zanjón de Granados

Buenos Aires est une ville remplie d’histoire ! Connaissez-vous tous les trésors cachés de cette ville ? Retour en 1985, où un petit ruisseau a été retrouvé sous une grande maison de San Telmo construite en 1830. Après des années de fouilles archéologiques, il est désormais possible de visiter ce lieu : El Zanjón de Granados. Le guide vous transportera dans le passé grâce à la visite de la maison et des tunnels. En effet, El Zanjón de Granados est un exemple de la préservation du patrimoine historique et archéologique de la ville.

Où et quand ? De lundi à vendredi (12h à 15h) et le dimanche (11h à 18h). El Zanjón de Granados Defensa 755 (San Telmo), Buenos Aires, Argentina

Combien ? A partir de 180 ARS de lundi à mardi et à partir de 150 ARS le dimanche

Balade | Gaudí à Buenos Aires

Quand vous vous baladez dans Buenos Aires, n’oubliez pas de lever les yeux ! Sinon, vous risqueriez de passer à côté de certaines merveilles de Buenos Aires. Entre 1903 et 1907, deux bâtiments ont été construits sur l’avenue Rivadavia. Mais qu’ont-ils de si particulier ? Construits par Eduardo Rodriguez Ortega, ces deux bâtiments proches l’un de l’autre sont inspirés du célèbre architecte Antoine Gaudi. Situé non loin du Congrès national, laissez-vous guider par l’architecture catalane !

Où et quand ? Tous les jours à midi. Rivadavia y Ayacucho Rivadavia Av. 2000 (Montserrat), Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

BALADE | FLORALIS GENÉRICA

Connaissez-vous cette étrange sculpture située à quelques mètres de l’imposant bâtiment de la faculté de droit de Buenos Aires ? Découvrez tous ses secrets et son mode de fonctionnement assez ingénieux de cette sculpture qui mesure 20 mètres de haut et qui pèse 18 tonnes. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette sculpture et vous promener dans les alentours, cliquez ici !

Où et quand ? La plaza de la Naciones Unidas (Recoleta), Avenida Presidente Figueroa Alcorta 2301, Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

La Boca – Candice Barkatz

Exposition | Le carnaval au Museo de Arte Popular et au Museo de la Historia del Traje

Le carnaval est surement l’une des fêtes les plus appréciées dans le monde entier ! Entre déguisements, défilés et autres divertissements, on a pas le temps de s’ennuyer. Le Museo de Arte Popular José Hernández et le Museo de la Historia del Traje se sont réunis pour vous proposer une exposition spéciale Carnaval ainsi que de nombreuses activités. Au programme : expositions de masques et déguisements provenant de Venise et d’Amérique Latine. De nombreuses autres activités seront proposées dans les deux musées.

Où et quand ? A partir du 6 février jusqu’au 15 avril – Museo de Arte Popular José Hernández, avenida del Libertador 2373 (Palermo) – Museo de la Historia del Traje, Chile 832 (Montserrat), Buenos Aires

Combien ? Gratuit

MUSEE | Musée du Cinéma Pablo Ducrós Hicken

Fondé en 1971 dans le quartier de la Boca, ce musée a pour but de préserver, rechercher et diffuser l’art cinématographique argentin. La plupart des objets ont été le don de ce passionné de cinéma Pablo Ducrós Hicken et ont également été financé par ce dernier. C’est d’ailleurs pour cela que le musée lui a donné son nom. Donc si vous voulez connaitre de nouvelles choses sur le cinéma n’hésitez pas à vous y rendre. Par ailleurs on trouve de très nombreuses expositions permanentes dans ce musée pendant toute l’année.

Où et quand ? Au musée du cinéma Pablo Ducrós Hicken (Boca), Agustín R Caffarena 51. Tous les jours de la semaine sauf le mardi de 11h à 18h. Le week-end de 10h à 19h

Combien ? Entrée libre et gratuite

[FERIAS ET FESTIVALS]

Teatro Colón – Wikimédia Commons

FESTIVAL | Festival Temporada Alta de Buenos Aires

Que diriez-vous d’assister à des spectacles du monde entier tout en restant à Buenos Aires ? La sixième édition du Festival Temporada Alta de Buenos Aires (TABA) aura lieu entre le 1er et le 11 février. Pour cette nouvelle édition, venez découvrir des spectacles provenant d’Espagne, Mexique, Péru, Uruguay, Chili, France, Brésil et Argentine. Pour connaître la programmation plus en détails et vous procurer des billets, veuillez-cliquer ici.

Où et quand ? Du 1er au 11 février. Timbre4, México 3554 (Almagro), Buenos Aires

Combien ? A partir de 280 ARS

FESTIVAL | Quatrième édition du Festival de la Musique

La quatrième édition du Festival de la Musique se poursuit en février du 1er au 18. Au programme : projection d’opéras, concerts et ballets retransmis sur écran géant à côté du théâtre Colon. Pour la quatrième année consécutive, le Festival de Musique propose 18 projections provenant des meilleurs projections du monde. Venez donc profiter de ce festival en plein air à la Plaza Vaticano !

Où et quand ? Du 1er au 18 février. Plaza Vaticano (San Nicolas), Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

FERIA | Buenos Aires market at night

Buenos Aires Market revient une nouvelle fois cette semaine avec son marché nocturne mais cette fois ci au Parque Rivadavia ! Ce marché proposant à la fois des aliments gourmets et sains va éveiller vos papilles. Il y en a pour tous les goûts ! En effet, ce sont plus de 1000 producteurs qui vous proposeront des produits de tous le pays : fromages, fruits, légumes etc. Sur place ou à emporter, c’est vous qui choisissez puisque des tables seront mises à votre disposition : idéal pour passer un agréable moment tout en dégustant les produits achetés. Les enfants trouveront également leur bonheur grâce aux différents spectacles et activités proposés.

Où et quand ? Ce vendredi 2 et ce samedi 3 février de 18h à minuit. Au Parque Rivadavia (Caballito), Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

[CONCERTS, SOIRÉES ET ACTIVITÉS]

La plage à Buenos Aires – Source : FlickR

Soirée | Carnaval Porteño



Qui dit février, dit Carnaval ! Cette fête que l’on attend tous ! Figurez-vous que l’attente ne va plus être bien longue puisque le carnaval commence le 3 février. Retrouvez les traditionnelles « murgas » et les spectacles en plein airs. Profitez en famille ou avec vos amis du traditionnel carnaval dans les différents quartiers de Buenos Aires. N’hésitez pas à faire un tour pour admirer les défilés de ce carnaval considéré comme un des plus importants du pays.

Où et quand ? A partir du 3 février de 19h à 2h. Rendez-vous ici pour connaître les endroits des défilés.

Combien ? Gratuit

Activité | Buenos Aires Playa

Vous avez du mal à résister aux chaleur suffocantes et vous souhaitez vous sentir en vacances même si vous habitez dans une ville active de presque 15 millions d’habitants ? Nous avons la solution pour vous ! Depuis sa première édition en 2009 ce projet est un véritable succès ! Je parle bien évidemment de la plage à Buenos Aires ! Même si elle est bien entendue artificielle vous pourrez profiter d’un grand nombre de choses avec des terrains de foot, des douches, des parasols, des terrains de volley ou encore des structures gonflables pour les plus petits. De nombreux spectacles auront lieu également.

Où et quand ? Au Parque Indoamericano Castañares Avenida y Escalada Avenida (villa Soldati), Buenos Aires. Du 10 janvier au 28 février

Combien ? Gratuit

SOIRÉE | BAR DE CAO

Le Bar de Cao est un bar asturien qui est désormais bien ancré dans les traditions porteños. Les cafés font parties de l’ADN de la culture de Buenos Aires. C’est en 1915 que la famille des actuels propriétaires est arrivée en Argentine pour créer ce bar dans le tout petit quartier de San Cristóbal. La particularité de ce dernier est qu’il propose une grande variété de spécialités d’Asturies. Donc si vous voulez être dans l’ambiance espagnole et passer un moment très animé, c’est là que cela se passe.

Où et quand ? Au Bar de Cao (San Cristóbal), Avenida Independencia 2400, Buenos Aires. Tous les jours à partir de 8h du matin jusqu’à 2h du matin environ

Combien ? Entrée libre et gratuite

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Centre culturel Recoleta – Wikipedia Commons

Cinéma | Amores de la pelicula

A l’occasion du festival Amor de Verano organisé pour les jeunes, le centre culturel de Recoleta projettera trois films sur le thème de l’amour. Durant 3 mercredi, venez célébrer l’amour et le cinéma romantique seul ou accompagné. C’est en plein air que vous aurez l’occasion de découvrir ou re-découvrir 3 classiques du cinéma romantique. Retrouvez la programmation ici.

Où et quand ? Le 31 janvier, le 14 et le 28 février. Centre culturel Recoleta (Recoleta), Junin 1930, Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

SPECTACLE | ESTRELLAS EN TU BARRIO LLEGA A RECOLETA

Peut-être aviez vous déjà assisté à ces nouvelles étoiles montantes le samedi de la semaine dernière à Villa Crespo. Cette fois, ils arrivent à Recoleta. Estrellas en tu barrio est le cycle musical qui regroupe les artistes émergents argentins en une seule et même soirée ! Pour cela vous aurez la chance de découvrir les nouveaux talents argentins comme Néstor Fabian, Palito Ortega, César Isella…Si un des chanteurs ne vous plait pas, n’hésitez pas à vous rendre sur la deuxième scène ! Le programme complet ici.

Où et quand ? Av. Santa Fe, entre Avenida Callao y Uriburu, Comuna 2. ce samedi 3 février à partir de 17h.

Combien ? Entrée libre et gratuite

SPECTACLE | BENJAMIN BIOLAY EN ARGENTINE

Vous avez très probablement déjà entendu parler de l’auteur compositeur et chanteur français Benjamin Biolay. Son rapport avec l’Argentine est fort. En effet cela fait depuis maintenant plus de 10 ans qu’il se rend très régulièrement dans ce pays et d’ailleurs son album sorti en 2016 Palermo Hollywood est justement inspiré du nom du quartier de Buenos Aires. D’ailleurs de nombreuses chansons de cet album ont un lien direct avec l’argentine dont une d’entre elles a été interprétée avec Alika une artiste uruguayo-argentine. Mais si Benjamin Biolay vient ce week-end en Argentine ce n’est pas pour présenter cet album mais plus ses succès et ses musiques de son album de 2017 Volver.

Où et quand ? La plaza de la Usina del Arte (Boca), Caffarena 1, esq. Av. Pedro de Mendoza. Ce samedi 3 février à partir de 21h

Combien ? Entrée libre et gratuite

Bonne semaine à tous !

VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE ? A LIRE SUR LE MÊME SUJET