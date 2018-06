Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 22 juin au 29 juin.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]



Palacio Barolo – Equinoxe

Visite guidée | Palacio Barolo

Si vous souhaitez voir l’une des plus belles vues de la capitale, nous vous conseillons cette visite. En effet situé sur la célèbre avenida de mayo le palacio Barolo vous offrira une vue imprenable sur le Congreso. De plus vous découvrirez son histoire et ses légendes au cours d’une visite guidée exceptionnelle.

Où et quand ? Du mardi au samedi de 9h à 20h – Avenida de Mayo 1370, Buenos Aires

Combien ? A partir de 300 ARS

Visite guidée| Visite nocturne de la Paza De mayo

Qui n’a jamais entendu parler de la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Cette semaine nous vous proposons de découvrir cette place emblématique d’une tout autre manière. En effet venez découvrir cette place illuminée par la lune et les luminaires de la ville. La place en devient presque magique. Réservez ici.

Où et quand ? 29 juin à 20 h – Avenida de mayo, Buenos Aires

Combien ? Visite gratuite

Balade| Jardin Japonais

Il y a peu de lieux aussi apaisants que le Jardin Japonais à Buenos Aires. Et croyez-nous, lorsque l’on vit dans la mégapole, on est parfois bien content de se couper du flux incessant de voitures et de piétons ! Alors cette semaine direction un petit bol d’air frais.

Où et quand ? Tous les jours de 10h à 18h – Av. Casares 3450

Combien ? A partir de 120 ARS

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Caméra ancienne – Pexels

Musée | Museo del cine

Situé dans le quartier de la Boca, le musée du cinéma retrace l’histoire du septième art en Argentine. Tout au long du 20 ème siècle, la production cinématographique argentine est devenue l’une des plus importantes d’Amérique Latine. Les cinéphiles seront ravis de retrouver également les différents objets qui ont servi à la création cinématographique : caméras, projecteurs, scripts…

Où et quand ? Mardi à vendredi de 11h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h – Agustín R. Caffarena 49, (La Boca), Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

Exposition | Exposición rural

Le salon de l’agriculture est arrivé à Buenos Aires. Des représentants de différentes provinces se réunissent dans la ville de Buenos Aires, scène du festival du champ, où les dernières avancées du secteur sont présentées. Pendant onze jours, plus de 120 000 m2 sont destinés à la pleine expansion de l’exposition rurale.

Où et quand ? Du 18 au 29 juin de 9 h à 20h – Av. Sarmiento 2602-2874

Combien ? Lundi au vendredi : a partir de 120 ARS, Du samedi au dimanche : a partir de 150 ARS.

Exposition | Democracia en obra

Le centre culturel Kirchner accueille ce mois-ci une exposition des plus intéressantes. En effet, il expose le travail de différents artistes argentins et internationaux. Cette exposition pousse à ouvrir un dialogue sur la démocratie d’aujourd’hui et ses implications dans la vie sociale et quotidienne.

Où et quand ? Du 19 juin au 1 juillet à 19h – Sarmiento 151, Centro Cultural Kirchner

Combien ? Entrée libre et gratuite

[FERIAS ET FESTIVALS]

Affiche Buenos Aires Market – Buenosairesmarket

Feria | Buenos Aires Market

La feria consacrée aux aliments sains et gourmets continue son chemin à travers les quartiers de Buenos Aires. Retrouvez les meilleurs foods trucks de la ville et les producteurs de tout le pays. Vous pourrez également profiter de plusieurs activités pour toute la famille.

Où et quand ? 23 et 24 juin de 10h à 18h – Plaza Arenales (avenida Chivilcoy y Nueva York)

Combien ? Entrée libre et gratuite

Feria | Feria sin Tacc

Découvrez le festival gourmet dédié aux aliments sans gluten ! C’est la première féria alimentaire de rue d’Argentine qui propose ce concept ! Venez donc à cette feria en plein air pour faire vos achats pour la semaine ! Vous pourrez également participer à des cours de cuisine ainsi qu’à des ateliers thématiques !

Où et quand ? 23 et 24 juin de 10h à 18h – Plaza repubica del Perú (avenida Figueroa alcorta y salguero)

Combien ? Entrée libre et gratuite

Feria | Feria de Mataderos

La Feria de Mataderos, située dans le quartier de Mataderos à l’ouest de Buenos Aires, est le lieu idéal pour découvrir les traditions et coutumes des gauchos. Ce marché attire chaque dimanche des milliers de personnes, locaux ou touristes. Nous vous le recommandons donc fortement si vous voulez rencontrer des gauchos d’un autre temps !

Où et quand ? Tous les dimanches de 11 à 19 h – Av. Lisandro de la Torre & Av. de los Corrales.

Combien ? Entrée libre et gratuite

[CONCERTS ET SORTIES ]

Buenos Aires Mundial – DisfrutemosBuenosAires

Sortie | Buenos Aires Mondial

El Parque Centenario et la Plaza San Martín se transforment en stades pour profiter de l’événement sportif le plus acclamé : la Coupe du Monde de football 2018. En compagnie de voisins, amis, collègues ou famille, vous pourrez voir tous les matchs de la Coupe du Monde sur l’écran Géant, libre et à l’extérieur.

Où et quand ? Du 14 juin au 15 juillet – Plaza San Martín (Av. Santa Fe y Florida) y Parque Centenario (Av. Díaz Vélez)

Combien ? Entrée libre et gratuite

Concert | El Abrazo Cumbiero

Ce week-end nous vous proposons de participer à une soirée que vous n’êtes pas prêt d’oublier. Participez à El Abrazo de cumbiero un concert unique en son genre. Et tout ça dans une super ambiance latina. On vous y attend !

Où et quand ? Samedi 23 juin à 00 h 00 – Club culturel Matienzo, Pringles 1249,

Combien ? A partir de 120 ARS.

Sortie | A Ciegas Gourmet

Vivez une expérience unique avec A Ciegas Gourmet. En effet, lors de cette soirée vous vivrez l’un des repas les plus atypiques de votre vie, dans l’obscurité la plus totale. De plus, lors de ce dîner, vous aurez un spectacle de musique live par un chanteur accompagné d’un pianiste.

Où et quand ? Mardi au dimanche à 21h – Borges 1974

Combien ? A partir de 1200 ARS

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

La vuelta al mundo en 80 mundos – DisfrutemosBuenosAires

Thêatre | La vuelta al mundo en 80 mundos

Un groupe Marionnettistes du Theatre San Martin présente une version originale et revisitée de l’un des plus grands classiques de Jules Verne « Le tour du monde en 80 jours ». Alors si vous avez eu une dure semaine et que vous voulez vous détendre en regardant cette pièce de théâtre rendez-vous au Théâtre Régio.

Où et quand ? 23 et 25 juin à 15h – Théâtre Régio, Av. Córdoba 6056

Combien ? A partir de 140 ARS

Cinema | JURASSIC WORLD 2 Quatre années se sont écoulées depuis la destruction de Jurassic World causée par un problème de confinement d’un nouveau spécimen de dinosaure. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à montrer de l’activité, Owen et Claire commencent une campagne pour sauver les dinosaures d’une grande extinction. (source : cinesargentinos). Quand ? A partir du 21 juin. Spectacle | Pasión de Tango Un show de tango incroyable, une troupe de danseurs vous fera voyager le temps de ce spectacle. De plus un vrai orchestre accompagne et rythme les pas de cette folle danse. Où et quand ? Lundi et Mercredi à 20h – Viamonte 525, Sala Auditorium Astor Piazzolla

Combien ? A partir de 400 ARS

