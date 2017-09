Vous ne savez pas encore ce que vous souhaitez faire ce week-end dans la capitale? C’est normal, et c’est pourquoi Argentine-info vous a proposé un petit cocktail d’idées pour passer un excellent week-end tout seul, entre amis ou en famille! Au programme, visites guidées, spectacles et autres ferias incontournables ! On se retrouve ce week-end !

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Puerto madero – Source : Wikipedia

Balade | Buenos Aires desde el río

Une manière de découvrir la ville différemment ! La visite guidée ne se fait pas à pied mais à la rame ! Durant 1h partez sur le fleuve et découvrez Puerto Madero, l’emblématique port de la ville de Buenos Aires. L’occasion d’admirer le Puente de la Mujer, le vieux port et les différents édifices emblématiques de la zone !

Où et quand ? Mercredis et Dimanches à 10h15 et à 11h45 à Yacht Club Puerto Madero, Pierina Dealessi et Victoria Ocampo, Dique 4, Buenos Aires

Combien ? Gratuit. S’inscrire avant ici

Visite guidée| Casa Rosada

Visitez l’un des édifices les plus emblématiques de la capitale, le siège du pouvoir exécutif argentin et découvrez les richesses de ce bâtiment au coeur de la vie politique du pays.

Où ? Balcarce 50, Montserrat, Buenos Aires

Quand ? Les samedis et dimanches de 10h à 18h – Pensez à réserver sur casarosada.gob.ar et n’oubliez pas de vous présenter avec DNI ou passeport et la preuve de réservation (imprimée ou sur mobile)

Visite guidée| Uribelarrea

Vous souhaitez sortir du brouhaha quotidien de Buenos Aires? Alors venez participer à la visite du petit village pittoresque d’Uribelarrea, situé à moins de 1h30 de Buenos Aires. Il est connu pour être un des tout premiers village qui s’est consacré à l’enseignement et l’exploitation agricole. Au programme vous pourrez visiter le musée régional de l’agriculture, la très ancienne gare ferroviaire, le Collège Don Bosco, les belles places du village… De même vous pourrez vous régaler en dégustant des produits locaux.

Où et quand ? Ce samedi 23 Septembre uniquement. Une navette passe par plusieurs lieux de la ville à des horaires différents (cliquez ici pour plus de précisions) pour emmener ensuite à Uribelarrea (arrivée prévue vers 12h).

Combien ? A partir de 850 pesos pour les adultes (650 pesos pour les moins de 10 ans). Pensez à absolument réserver en avance car nombre de places limitées et réservations uniquement par mail à l’adresse rhmba@outlook.com

[EXPOSITIONS]

Musée – Source : Wikipedia

Exposition | Björk Digital

Il s’agit là d’une exposition unique en son genre. Vous allez être au cœur des projets de réalité virtuelle de l’artiste islandaise. Au programme vous vivrez des expériences de réalité virtuelle, des projections vidéos, vous expérimenterez des vidéos réalisées en 360 degrés ou encore vous serez dans un espace éducatif tactile dédié à l’artiste. Cette exposition a déjà fait ses preuves dans grand nombre de villes tels que Sydney, Tokyo, Mexico ou encore Los Angeles.

Où et quand ? Jusqu’au 24 Septembre, à La Usina Del Arte (Boca), Agustín R Cafferena 1, Buenos Aires

Combien ? Activité gratuite.

Exposition | Bienal Internacional de Arte contemporáneo de America del Sur

Cette exposition se déroule dans 32 villes en même temps dans le monde et par chance également à Buenos Aires. Il s’agit d’une exposition d’art contemporaine se déroulant dans plusieurs lieux emblématiques de la ville (et du pays). Le thème de l’exposition est libre du moment que cela se réfère à l’art moderne. L’exposition se déroule sur plusieurs semaines mais cela commence dès ce vendredi 22 Septembre à 19h30 au 1545 San Martin dans la ville de San Miguel de Tucumán.

Où et quand ? Du 22 Septembre au 3 Décembre 2017, dans différents lieux de Buenos Aires et d’Argentine.

Combien ? Très variable.

[FERIAS ET FESTIVALS]

Recoleta – Source : Wikipedia

Feria | Plaza Francia

En plein coeur de Recoleta, entouré d’arbres et de verdure, se tient depuis plus de 30 ans la Feria des artisans. Ces artisans intègrent à leurs travaux l’identité des peuples anciens ce qui donne un charme tout particulier à leurs produits. Vous allez pouvoir flâner entre ces échopes, discuter avec les artisans, en apprendre plus sur leurs produits … Bref, un moment de détente et de promenade que nous vous recommandons !

Où et quand ? Entre l’avenue Pueyrredon et l’avenue El Libertador – Tous les week-ends de 11h à 20h

Combien ? Activité gratuite

Mercado | Mercado Sabe la Tierra

« Sabe la Tierra » est une ONG qui essaie de promouvoir une consommation alimentaire durable. Ainsi lors de ce marché, la campagne se rapproche de la ville et ce sont les producteurs et agriculteurs eux-mêmes qui seront derrière chacun de leurs postes.

Où et quand ? Paseo Enrique Santos Discépolo 1800 (Balvanera) tous les mercredis de 10h à 16h ou Plaza Noruega (Begrano) les samedis de 10h à 17h, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Festival | Ciudad emergente 2017

Au programme de ce festival qui fête ses 10 ans cette année: concert, danse urbaine, gastronomie, cinéma, sport, exposition et même activités pour les enfants.

Où et quand ? Jusqu’au 24 Septembre à la « Usina del Arte » (Boca), Agustín R Cafferena 1, Buenos Aires.

Combien ? Gratuit pour la plupart des activités.

Ferias | Food week

Vous souhaitez connaître les spécialités culinaires locales tout en payant des prix raisonnables? Vous avez de la chance car depuis le 11 Septembre c’est la Food week à Buenos Aires! Le principe est simple. Pendant 2 semaines vous bénéficiez de menus promotionnels pour les repas du midi et du soir dans les restaurants partenaires de l’événement.

Où et quand ? Jusqu’au 24 Septembre. Dans les 39 restaurants partenaires de l’événement à Buenos Aires et aux alentours.

Combien ? Le repas du midi à partir de AR$25o et le repas du soir à partir de AR$410. Le prix comprend les 3 plats (boissons non incluses).

Feria | Buenos Aires Market

C’est le retour de la Feria dans le quartier Chacabuco ce week-end (23 et 24 Septembre). Plus de 60 stands de nourritures aussi variés les uns que les autres. De même les cuisiniers et les restaurants vous proposeront leurs spécialités propices à tous les goûts. En effet, il y aura de la cuisine italienne, chinoise, espagnole, vénézuélienne avec même la possibilité de choisir des menus végétariens ou encore sans gluten.

Vous avez peur que vos enfants s’ennuient pendant que vous allez faire vos emplettes? Ne vous inquiétez pas un espace sera réservé aux enfants avec des jeux et divertissements variés. Vous n’avez plus d’excuses pour manquer cet événement.

Où et quand ? Ce samedi 23 et dimanche 24 Septembre de 10h à 18h, à l’Avenida Asamblea y Emilio Mitre (Chacabuco), Buenos Aires.

Combien ? Entrée gratuite.

Palacio Duhau, Wikipédia

Feria | Brunch Francés

L’association gastronomique française a décidé de célébrer sa troisième édition de Brunch Francés dans les jardins du Palacio Duhau. Vous aurez le privilège de manger des spécialités de viandes et de poissons, de fromages typiques, des crêpes, des mille-feuille, des macarons…. Enfin bref, vous allez vous régaler. De même au niveau des boissons, avec de délicieux cocktails et vins de la cave Catena Zapata.

Où et quand ? Ce samedi 23 Septembre de 12h30 à 16h. A l’hotel Palacio Duhau-Park Hyatt (Retiro), Posadas 1350, Buenos Aires

Combien ? $1600 ($900 pour les 6-12ans). Réservez avant ici.

[CONCERTS ET SOIRÉES]

Bon Jon – Wikipédia

Concert |Lindsey Stirling

Cette artiste a révolutionné le monde de la musique électronique à travers son violon. Elle revient en Argentine au Teatro Opera avec son talent et sa volonté afin de vous faire découvrir ses succès !

Où et quand ? Tous les jours jusqu’au 20 octobre à 21h, Teatro Opera, Avenida Corrientes 860, Buenos Aires

Combien ? A partir de 690 ARS

Soirée | La petite fête

Dans le cadre de la semaine Vivi Francia, venez déguster du vin et assister à un spectacle de danse dans le quartier bohème de San Telmo. De même, si l’envie vous vient, vous pourrez enflammer la piste de danse à la suite du spectacle.

Où et quand ? Ce samedi 23 Septembre de 20h à minuit. Au Pulpería Quilapán (San Telmo), Defensa 1344, Buenos Aires

Combien ? Le repas du midi à partir de AR$25o et le repas du soir à partir de AR$410. Le prix comprend les 3 plats (boissons non incluses).

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Magie – Source : Flickr par Andrés Nieto Porras

Spectacle | La Bomba del tiempo

Cette édition spéciale apporte un peu d’ambiance dans la ville de Buenos Aires au rythme des percussions et de la musique. Depuis 11 ans cette bande de percussionnistes a déjà partagé ce spectacle avec 5 millions de personnes. De plus, l’improvisation et la nouveauté rendent ce spectacle intéressant. Ce spectacle est fait pour vous car la bande improvise sur scène selon l’énergie de l’audience. Chaque show est donc unique !

Où et quand ? Tous les lundis de 19h à 22h, Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, Buenos Aires

Combien ? À partir de 135 ARS

Spectacle | La bella durmiente del bosque

Pour les amoureux de ballets, vous allez être servis pour les prochaines semaines. En effet le prestigieux théâtre Colón s’apprête à recevoir des très grands noms des opéras classiques. Vous aurez par exemple la chance de voir une des principales danseuses étoiles du Royal Ballet de Londres, Marianela Núñez.

Où et quand ? Du Vendredi 29 Septembre au 7 Octobre (à 20h sauf le dimanche 1er octobre à 17h), Teatro Colón, 1171 Tucumán, Buenos Aires

Combien ? A partir de $80

Cinéma| Un lugar en la tierra de los sueños

Le cinéma taïwanais sera à l’honneur ce dimanche 24 Septembre avec le film « Un lugar en la tierra de los sueños ». Il s’agit d’un film emblématique du cinéma taïwanais et considéré comme étant de très grande qualité. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur le cinéma taïwanais c’est ce dimanche que cela se passe.

Où et quand ? Ce dimanche 24 Septembre à 18h, au centre Culturel de la Memoria Haroldo Conti (Belgrano), Avenida del Libertador 8151, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Bonne semaine à tous !

