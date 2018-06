Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 29 juin au 06 juillet.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]



Jardin Japonais – Equinoxe

Balade| Jardin Japonais

Il y a peu de lieux aussi apaisants que le Jardin Japonais à Buenos Aires. Et croyez-nous, lorsque l’on vit dans la mégapole, on est parfois bien content de se couper du flux incessant de voitures et de piétons ! Alors cette semaine direction un petit bol d’air frais.

Où et quand ? Tous les jours de 10h à 18h – Av. Casares 3450

Combien ? A partir de 120 ARS

Visite guidée | Palacio Barolo

Si vous souhaitez voir l’une des plus belles vues de la capitale, nous vous conseillons cette visite. En effet situé sur la célèbre avenida de mayo le palacio Barolo vous offrira une vue imprenable sur le Congreso. De plus vous découvrirez son histoire et ses légendes au cours d’une visite guidée exceptionnelle.

Où et quand ? Du mardi au samedi de 9h à 20h – Avenida de Mayo 1370, Buenos Aires

Combien ? A partir de 300 ARS

Balade | Tigre

Tigre est une destination très appréciée. Et c’est bien normal car il y en a pour tous les goûts ! Vous pouvez aller au Puerto de Frutos pour acheter des souvenirs typiques, réaliser une navigation en bateau ou en catamaran sinon optez pour la visite du musée maritime ou d’art. Passez également un moment agréable en vous promenant sur le Paseo Victoria.

Où et quand ? Tous les jours – Tigre, province de Buenos Aires

Combien ? Gratuit

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Centre cultural kirchner – Equinoxe

Musée | Centro Cultural Kirchner

La ville de Buenos Aires comprend de nombreux centres culturels qui proposent plusieurs expositions artistiques et culturelles ! Mais également des concerts ! Un des centres culturels très importants dans la capitale est le Centro Cultural Kirchner. Profitez de ces quelques jours libres pour découvrir les secrets culturels de la ville ! Vous pouvez réaliser des visites gratuites durant la semaine sainte !

Où et quand ? Samedi, dimanche et jour fériés à 14h et 15h30 – Sarmiento 151 (Microcentro), Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Exposition | Democracia en obra

Le centre culturel Kirchner accueille ce mois-ci une exposition des plus intéressantes. En effet, il expose le travail de différents artistes argentins et internationaux. Cette exposition pousse à ouvrir un dialogue sur la démocratie d’aujourd’hui et ses implications dans la vie sociale et quotidienne.

Où et quand ? Du 19 juin au 1 juillet à 19h – Sarmiento 151, Centro Cultural Kirchner

Combien ? Entrée libre et gratuite

Musée | Museo del cine

Situé dans le quartier de la Boca, le musée du cinéma retrace l’histoire du septième art en Argentine. Tout au long du 20 ème siècle, la production cinématographique argentine est devenue l’une des plus importantes d’Amérique Latine. Les cinéphiles seront ravis de retrouver également les différents objets qui ont servi à la création cinématographique : caméras, projecteurs, scripts…

Où et quand ? du mardi au vendredi de 11h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h – Agustín R. Caffarena 49, (La Boca), Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

[FERIAS ET FESTIVALS]

Feria Caminos y sabores – Caminos y sabores

Feria | Caminos y Sabores

La Feria Caminos y Sabores est une feria gastronomique d’aliments régionaux, de tourisme et d’artisanat qui a eu lieu pour la première fois en 2005 et qui est devenue le marché de produits régionaux le plus important d’Amérique Latine. Et voila que cette feria revient : exposants et visiteurs préparez-vous pour ce grand événement !

Où et quand ? du 06 au 09 juillet de 12h à 21h – La Rural, Av. Sarmiento 2704, Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

Feria | Feria de la plaza serano

La Feria de Plaza Serano à Palermo Soho est très connue pour ses articles de mode ! Chaque semaine, la feria gagne de plus en plus d’adeptes ! C’est le lieu idéal pour acheter des vêtements et des accessoires !

Où et quand ? Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 20h – Jorge Luis Borges y Honduras, Plaza Serrano, (Palermo), Buenos Aires

Combien ? Entrée libre et gratuite

Feria | Feria de Mataderos

La Feria de Mataderos, située dans le quartier de Mataderos à l’ouest de Buenos Aires, est le lieu idéal pour découvrir les traditions et coutumes des gauchos. Ce marché attire chaque dimanche des milliers de personnes, locaux ou touristes. Nous vous le recommandons donc fortement si vous voulez rencontrer des gauchos d’un autre temps !

Où et quand ? Tous les dimanches de 11 à 19 h – Av. Lisandro de la Torre & Av. de los Corrales.

Combien ? Entrée libre et gratuite

[CONCERTS ET SORTIES ]

Niall Horan – Flickr

Concert | Niall Horan

Niall Horan , ancien membre du boys band One Direction, arrive en Argentine en juillet 2018, poursuivant sa tournée » Flicker Sessions World Tour 2018 « . La chanteuse country Maren Morris fera la première partie du concert ! Où et quand ? Vendredi 06 juillet à 20h – Stade Luna Park, Av. Eduardo Madero 470, C1106ACR CABA

Combien ? A partir de 1200 ARS. Sortie | Cultural Hip-Hop Ce week-end a lieu la dernière édition de Cultural Hip-Hop au centre cultural de recoleta. Venez admirer une dernière fois ces danseurs talentueux qui essayent avec le plus d’élégance et de poésie de vous faire découvrir leur univers. Où et quand ? Samedi 30 juin à 17 h – Centre culturel Recoleta, Junin 1930

Combien ? Entrée libre et gratuite

Sortie | Buenos Aires Mondial El Parque Centenario et la Plaza San Martín se transforment en stades pour profiter de l’événement sportif le plus acclamé : la Coupe du Monde de football 2018. En compagnie de voisins, amis, collègues ou famille, vous pourrez voir tous les matchs de la Coupe du Monde sur l’écran Géant, libre et à l’extérieur. Où et quand ? Du 14 juin au 15 juillet – Plaza San Martín (Av. Santa Fe y Florida) y Parque Centenario (Av. Díaz Vélez)

Combien ? Entrée libre et gratuite

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Cotidiano Stand Up – AlternativalTeatral

Thêatre | Cotidiano Stand Up 4 comédiens avec un seul objectif: vous faire quitter la salle avec un grand sourire sur le visage. Non seulement vous venez à un spectacle, mais vous pouvez également y dîner car le spectacle se passe dans la salle principale de The Cavern à Paseo la Plaza. Matías Acuña, Juani Contessotto, Juliana Stover et Santiago Badino sont les comédiens qui vous feront passer une bonne soirée. Où et quand ? Tous les vendredis jusqu’au 29 Mai 2020 à 23h30 – Paseo La Plaza, av. Corrientes 1660

Combien ? A partir de 100 ARS

Cinema | La Fête du cinéma français Dans le cadre de la Fête du Cinéma organisée en France et dans le monde, une sélection de 7 comédies françaises sera projetée . Au programme Queen of montreuil, L’effet Aquatique, La bataille de solferino, Les deux amis, Quai d’orsay, 9 mois ferme, OSS 117 ne répond plus. Quand ? du 25 juin au 04 juillet – Av. Córdoba 946 (1054), C.A. Buenos Aires

Combien ? Gratuit sous réservation Spectacle | Pasión de Tango Un show de tango incroyable, une troupe de danseurs vous fera voyager le temps de ce spectacle. De plus un vrai orchestre accompagne et rythme les pas de cette folle danse. Où et quand ? Lundi et Mercredi à 20h – Viamonte 525, Sala Auditorium Astor Piazzolla

Combien ? A partir de 400 ARS Bonne semaine à tous !

