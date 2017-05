Argentine-info revient avec un nouvel agenda culturel, de quoi vous occuper durant le week-end et toute la semaine à venir ! Apprenez-en plus sur la capitale porteña grâce aux visites guidées ou bien profitez de spectacles et autres ferias incontournables ! A vos agendas !!

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Stand du Mexique – Source : Wikimedia

Sortie | Buenos Aires celebra Mexico

Venez, vous balader dans un environnement totalement mexicain ! Ici vous aurez des stands d’artisanat et de nourriture mexicaine, mais également des ateliers ainsi que beaucoup d’autres activités qui vous plongeront dans la culture mexicaine.

Où et quand ? Le 7 mai de 12h à 18h, Avenida de Mayo y Bolivar, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Balade | Bosques de Palermo

Venez admirer ce magnifique Parc de Palermo au cours de cette visite. Avec le Rosedal et ses 18 mille fleurs mais également le jardin des poètes et les lacs du « Parque de Febrero », vous allez apprécier un peu d’air frais au contact de la nature !

Où et quand ? Le 5 mai à 15h, Palermo, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Plus d’infos : ici

[EXPOSITIONS]

Art abstrait – Source : Public Domain Pictures

Exposition | Pensar en abstracto

Cette exposition est l’occasion de découvrir des artistes contemporains exposant leur œuvres aux formes géométriques et colorées. Ainsi, les formes, le dynamisme optique et les couleurs vous feront repenser l’espace ! Tout ça sans aucun texte ni sens de visite, afin de créer votre propre chemin dans l’art abstrait !

Où et quand ? Tous les jours sauf les mardis jusqu’au 1 er juillet, MACBA, Avenida San Juan 328, San Telmo, Buenos Aires

Combien ? Entrée générale à partir de 60 ARS, à partir de 40 ARS pour les étudiants et retraités

Exposition | Japón : de lo ancestral a lo contemporáneo

De l’art japonais dans la ville de Buenos Aires ? Et oui c’est possible grâce à cette exposition qui réunit aussi également une collection de kimonos japonais. Renseignez-vous aussi car plusieurs activités auront lieu sur la culture orientale.

Où et quand ? Jusqu’au 17 mai 2017 du mercredi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h, Museo Lucy Mattos, Avenida del Libertador 17426, Buenos Aires

Combien ? Entrée générale à partir de 120 ARS, à partir de 60 ARS pour les étudiants et retraités

Yves Klein | Expo

Cette rétrospective de l’artiste français Yves Klein rassemble à Buenos Aires plus de 70 œuvres parmi les plus emblématiques de sa collection. Alors venez découvrir les œuvres du créateur d’une nouvelle couleur dans l’histoire de l’art, le IKB, International Klein Blue.

Où et quand ? ? Du 18 mars 31 juillet 2017 à la fondation PROA, Av. Pedro de Mendoza 1929

La Boca, Caminito, Buenos Aires

Combien ? Entrée générale à partir de 50$, étudiants à partir de 30$, retraités à partir de 20$ et gratuit pour les moins de 12 ans.

[FERIAS et FESTIVALS]

Polo Circo – Source : Flickr

Festival | Buenos Aires Polo Circo

L’occasion de redécouvrir le cirque ! 7 compagnies internationales et 12 compagnies nationales sont présentes pour vous faire passer un bon moment. Venez voir des spectacles incroyables autour d’un fil conducteur qui est la vie, la mort, le changement et les formes de réinvention. Spectacles, ateliers et rencontres vous attendent dans un univers magique et imaginaire !

Où et quand ? Du dimanche 7 mai au mercredi 17 mai, Polo Circo, Avenida Juan De Garay Y Combate De Los Pozos, Buenos Aires

Combien ? Les spectacles nationaux sont gratuits et les spectacles internationaux à partir de 100 ARS

Feria | Feria Masticar

Le grand rendez-vous des fans du gourmet est de retour pour cette 6 ème édition! Avec leur slogan « Comer rico hace bien », cette association vous invite cette année à découvrir les nombreuses nouveautés de la Feria. Pour commencer un grand marché avec plus de 80 producteurs de différentes régions sera mis en place pour vous présenter leurs produits comme par exemple les bananes de « Jujuy » ou encore les oranges de « Entre Rios ». De plus, de grands chefs vous prépareront de bons petits plats tout au long de la feria. Pour finir, plus de 50 restaurants apporteront leur plats favoris aux gourmands de cette édition.

Où et quand ? Jeudi 11 mai de 14h à 23h et du vendredi 12 au dimanche 14 mai de 12h à 23h à « El Dorrego », Zapiola 50, Palermo, Buenos Aires

Combien ? A partir de 110 ARS

[CONCERTS et SOIRÉES]

Juani Mendez – Source : Zibilia

Concert | Linkin Park

Le groupe Linkin Park vient des Etats Unis pour donner un concert en Argentine et ce show est bel et bien un événement très attendu ici ! Fan de rock ? Ce concert est fait pour vous ! De plus, leur nouveau disque sortira quant à lui le 19 mai!

Où et quand ? Le 6 mai 2017, Tecnópolis, J.B de la salle 4365, Villa Martelli, Buenos Aires

Combien ? A partir de 1780 ARS

Concert | Juani Mendez

Venez assister au concert du saxophoniste et compositeur Juani Mendez, qui vient accompagné de son groupe. Ils reprendront et interpréteront de grandes légendes de jazz comme Lee Morgan, Charles Mingus ou Charlie Parker. La musique vous attend !

Où et quand ? Vendredi 5 mai 2017 à 23h30, Thelonious Club, Salguero 1884, Palermo, Buenos Aires

Combien ? Non spécifié

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Teatro Ciego – Source : Wikimedia

Spectacle | A ciegas Gourmet

Voici une oeuvre originale ! Dans l’obscurité la plus totale, vous allez parcourir les différents style musicaux de la planète avec la voix de la chanteuse mais également du pianiste Carlos Cabrera. Vous allez assister à un spectacle qui combine donc la musique, le théâtre et la nourriture : partez à l’aventure !

Où et quand ? Les Mercredis, Jeudis, Vendredis, Samedis et Dimanches jusqu’au 7 mai 2017 à 21h à Centro Argentino de Teatro Ciego, Pasaje Zelaya 3006, Abasto, Buenos Aires

Combien ? A partir de 700 ARS

Théâtre | Fuerza bruta

Ce spectacle est une oeuvre de théâtre dynamique qui rompt avec le théâtre traditionnel en proposant un style plein d’émotions. A travers un jeu mêlant les 4 éléments que sont l’eau, le feu, la terre et l’air, ces artistes vont vous faire vivre un spectacle hors du commun.

Où et quand ? Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta, Buenos Aires

Combien ? A partir de 330 ARS

Bonne semaine à tous !

