Argentine-info revient avec un nouvel agenda culturel, de quoi vous occuper durant le week-end et toute la semaine à venir ! Apprenez-en plus sur la capitale porteña grâce aux visites guidées ou bien profitez de spectacles et autres ferias incontournables ! A vos agendas !!

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Monserrat – Source : Wikipedia

Visite guidée | Rooftop Buenos Aires

En haut de l’édifice Eurobuilding, vous pourrez avoir une vue panoramique qui inclue la Avenida 9 de Julio ainsi que plus de 40 coupoles du quartier de Monserrat. Venez vivre un coucher de soleil extraordinaire face à l’architecture luxueuse qu’offre cette zone de Buenos Aires ! Accompagnez ce joli panorama d’un bon cocktail, à l’occasion de la célébration de Buenos Aires comme capitale gastronomique de l’année.

Où et quand ? Jeudi 13 juillet à 17h, Edificio Eurobuilding, Lima 187, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

S’inscrire : ici

Balade| Surf Urbano Casco Histórico

Montez sur un vélo électrique et amusez vous à découvrir Buenos Aires autrement ! Vous vous baladerez dans le quartier de Monserrat où des milliers de porteños transitent chaque jour. Le parcours comprend la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, la Cathédrale Metropolitana, le Cabildo et l’avenue Diagonal Norte.

Où et quand ? Samedi 8 et dimanche 9 juillet à 9h45, 12h45 et 14h45, Juana Manuela Gorriti 200, Dique 4, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

S’inscrire : ici

[EXPOSITIONS]

Le fameux « Cloud Gate » de Anish Kapoor à Chicago – Source : Flickr par Vincent Desjardins

Oeuvre d’art | Destierro de Anish Kapoor

Cet artiste indien est une des figures les plus importantes de l’art contemporain au niveau international. Kapoor est né à Bombay et vit actuellement à Londres. Ces sculptures font beaucoup parler d’elles. Il expose ici 3 d’entres elles : Imagine Blue, Anxious et Destierro.

Où et quand ? Jusqu’au 27 août 2017 de 12h à 18h, Parque de la Memoria, Av. Rafael Obligado 6745, Buenos Aires

Combien ? Gratuit



Exposition | 80 años de Radio Nacional

Cette exposition contient des enregistrements historiques de Alfonsina Storni, des publicités d’époque, des fragments de programmes ainsi que certaines voix célèbres comme Julio Cortázar, Antonio Berni, Raúl Soldi, Manuel Mujica Lainez, Manuel J. Castilla et pleins d’autres.

Où et quand ? Jusqu’au 7 juillet, CCK (Centre Culturel Kirchner), Bouchard 350, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Expo| Raymond Depardon

Le travail du cinéaste et photographe français Raymond Depardon sera exposé au centre culturel de Recoleta ! Parmi les activités proposées : la découverte de son travail, 2 expos de photos : « Un moment si doux » ainsi que « La France », la présentation de ses films et enfin une master class en présence de l’artiste. À ne pas rater !

Où et quand ? Jusqu’au 20 août, Centro Cultural de Recoleta, Junín 1930, Recoleta, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Expo| Mafalda

L’Alliance Française présente « Vacaciones de Mafalda », une exposition pour les grands et les petits qui pourront profiter des dessins animés de Mafalda et de ses attachants compagnons !

Où et quand ? Jusqu’au 26 août du lundi au vendredi de 12h à 19h, Galeria Centro Palermo, Billinghurst 1926, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

[FERIAS ET FESTIVALS]

Feria de Mataderos – Source : Flickr par Carlos Adampol Galindo

Festival | Estrellas en tu barrio

C’est un cycle musical qui rend hommage aux différents quartiers de la ville de Buenos Aires. Cette fois ci c’est au tour du quartier de Recoleta de recevoir le festival qui présente le meilleur de la musique et de la danse pour faire profiter tous les voisins du quartiers ! De nombreux grands artistes seront là pour vous faire profiter du spectacle !

Où et quand ? Samedi 8 juillet de 16h à 22h, Av. Santa Fe y Ayacucho, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Feria | Feria de Mataderos

Comme tous les dimanches, rendez-vous à la fête de l’artisanat et des traditions populaires en Argentine ! Cette feria a pour but de faire connaître les racines argentines à travers le folklore et l’artisanat. Ainsi, vous aurez accès à une multitude d’ateliers, discussions, expositions et dégustations de nourriture régionale comme par exemple les fameuses empanadas, grillades et pâtisseries. Envie d’une petite danse? Rejoignez donc le groupe de danseurs et montrez tous vos talents !

Où et quand ? Dimanche 18 juin de 11h à 19h, Mercado Nacional de Hacienda, Av. Lisandro De La Torre Y Av. De Los Corrales

Combien ? Gratuit

[CONCERTS ET SOIRÉES]

Mon Laferte – Sourc : Flickr par Rodrigo Díaz

Concert| Mon Laferte

C’est la première visite de la chanteuse chilienne en Argentine. C’est une des artistes les plus intéressantes de la scène musicale latino-américaine. L’artiste a été disque de platine pour avoir vendu plus de 60 000 exemplaires de son album “Mon Laferte VOL1″.

Où et quand ? Vendredi 7 juillet à 19h, Groove, Av. Santa Fe 4389, Buenos Aires

Combien ? À partir de 440 ARS

Soirée | La Bomba del tiempo

Cette édition spéciale apporte un peu d’ambiance dans la ville de Buenos Aires au rythme des percussions et de la musique. Depuis 11 ans cette bande de percussionnistes a déjà partagé ce spectacle avec 5 millions de personnes. De plus, l’improvisation et la nouveauté rendent ce spectacle intéressant. Ce spectacle est fait pour vous car la bande improvise sur scène selon l’énergie de l’audience. Chaque show est donc unique !

Où et quand ? Tous les lundis de 19h à 22h, Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, Buenos Aires

Combien ? A partir de 135 ARS

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Théâtre – Source : Wikimedia

Cinema | Ciclo Cinema Novo

Une programmation spécialement brésilienne vous attend dans le quartier de Recoleta !

Où et quand ? Jusqu’au vendredi 11 août, Palais de Glace, Posadas 1725, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Théâtre | Marco Polo

Voici le voyage de Marco Polo, célèbre explorateur, adapté au théâtre. Partez à l’aventure lors de son voyage direction l’Orient avec la Chine et son histoire d’amour avec la fille de l’empereur, la princesse Mei.

Où et quand ? Teatro Maipo, Esmeralda 443, Buenos Aires

Combien ? À partir de 250 ARS

Bonne semaine à tous !

VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE? A LIRE SUR LE MÊME SUJET