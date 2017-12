Pays de moins de 4 millions d’habitants, l’Uruguay surprend néanmoins par son charme et son calme. Colonia de Sacramento, la plus vieille ville d’Uruguay en est le meilleur exemple avec ses maisons incroyablement conservées qui remontent de la date de la création de la ville… en 1680 ! De même il est assez fréquent que des argentins se rendent à Montevideo le temps d’un week-end. Bien qu’il s’agisse d’une capitale vous serez surpris du calme que dégage cette ville en comparaison avec Buenos Aires. Mais enfin, s’il y a une destination qui vaut le détour pour profiter du calme et de la plage c’est bien Punta Del Este, la destination chic de l’Uruguay !

Punta Del Este – IHA

La vie à Punta Del Este

Si on donne souvent le surnom de Saint-Tropez uruguayen à Punta Del Este ce n’est pas pour rien ! En effet Punta Del Este est considérée comme une destination chic connue pour attirer des stars d’Amérique du Sud mais également des célébrités mondiales ! Ceci étant ces stars ne disposent souvent que d’une maison secondaire à Punta Del Este. Et c’est le cas de beaucoup de personnes dans cette station balnéaire. En effet, la ville compte un écart affolant de population entre la saison basse et la saison haute. Selon les informations de la ville, le nombre d’habitants se multiplie par plus de 30 en saison haute en passant d’environ 12 400 en hiver à plus de 450 000 en été…

Autrement dit la ville connait un véritable boom pendant la période pleine ! Inutile de vous dire que l’animation également. En revanche le coût de la vie, lui, reste tout autant élevé. Certaines zones sont plus concernées que d’autres, comme à José Ignacio, situé à l’Est de la Péninsule. En effet là-bas, un dîner dans un restaurant chic coûte en moyenne 100 dollars. En revanche, dans la zone de la Punta, les prix tournent plus autour d’une soixantaine de dollars, montant jusqu’à 70 dans le Port, et à 80 dans La Barra. Bref, il faut le savoir, si vous souhaitez passer un moment dans le Saint Tropez de l’Amérique du Sud, il faut accepter d’en payer le prix.

Que faire à Punta Del Este ?

Se rendre sur les plages de la ville. La plus connue d’entre elles est la plage Los Dedos de Punta Del Este où l’on retrouve une sculpture de main enterrée dans le sable. Pour surfer nous pouvons vous conseiller les plages de los Ingleses complètement à la pointe de la Péninsule ou encore la Playa El Emir.

Monter depuis le centre ville jusqu'à la pointe de Punta Del Este en direction du phare de la ville. Sur la même place qu le phare se trouve la Paroisse La Candelaria qui a le mérite qu'on y fasse un petit arrêt photo.

Partez à l'aventure sur l'Ile Gorriti accessible depuis le port de plaisance en bateau. Des plages et des restaurants y pullulent.

Vous pouvez aussi vous rendre sur une autre île mais cette fois beaucoup plus loin. Il s'agit de l'Ile de Lobos ou se trouve le plus haut phare d'Amérique du Sud. Cette île n'est accessible que dans le cadre d'une excursion particulière. De plus cette-ci est célèbre pour posséder la deuxième plus grande colonie de lions de mer au monde.

Si vous venez à la bonne période (début janvier en général), vous pourrez aussi assister au festival international de jazz de Punta del Este. Cette année le 22ème festival aura lieu du 4 au 7 Janvier 2018. Salué par de nombreux jazzmen comme un authentique festival de jazz, fidèle à l'esprit de la musique, ce rendez-vous est à ne pas manquer pour tous les fans de ce style musical. Un vrai bonheur ! Plus d'info ici : www.festival.com.uy !

A seulement quelques kilomètres plus au Nord de Punta Del Este, vous trouverez Punta Ballena pour y voir l'exceptionnel hôtel Casapueblo. Il fut construit par l'artiste uruguayen Carlos Páez Vilaró. La construction nécessita 36 ans pour prendre fin en 1960. Casapueblo comprend aujourd'hui un musée, une galerie d'art, un hôtel et un restaurant.

Hôtel Casapueblo – Wikimédia Commons

A bientôt pour votre prochain séjour à la plage à Punta Del Este !

