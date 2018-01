La réputation de Ushuaia n’est plus à faire tellement elle est le sujet à de nombreux reportages et documentaires. Ses montagnes, son canal, ses lieux mythiques (cap Horn, phare des éclaireurs…), ses parcs naturels, son accueillant centre ville ou encore ses lacs font d’Ushuaia une destination exceptionnelle qui accueille chaque année des milliers de touristes. Mais il n’est pas toujours simple de se rendre dans cette ville qui, rappelons-le, est une île qui se trouve à l’extrême sud du continent. Ainsi, pour vous faciliter la tâche, on vous donne tous les conseils et les informations dont vous avez besoin. Cap sur la ville la plus australe au monde !

Phare des éclaireurs – Lauriane Him

En Avion

Depuis Buenos Aires

C’est à vrai dire la situation la plus courante et une des plus conseillées. Conseillé pourquoi ? Car il existe un important choix de vols par jour et qu’au final le trajet est assez court (compter 3h30 environ). Chose importante, il y a des vols qui partent de l’aéroport nationale (Au nord de Palermo) et d’autres qui partent de l’aéroport international Ezeiza (à l’extrême Sud Est de Buenos Aires). Les prix sont assez variables selon l’horaire indiqué.

Depuis El Calafate

Bien que El Calafate possède un tout petit aéroport avec peu de destinations possibles, Ushuaia est une destination envisageable et par ailleurs beaucoup choisie. En effet, nombreux sont ceux qui décident de passer quelques jours à El Calafate puis envisagent d’aller d’El Calafate à Ushuaia pour rester dans cette dernière destination 3-4 jours. Il y a plusieurs vols par jours selon la période et il faut compter 1h20 seulement pour effectuer ce trajet. Attention toutefois, en période basse ce trajet n’est pas envisageable (sous réserve de changement).

Córdoba

Córdoba est la deuxième plus grande ville d’Argentine. Il n’est donc pas rare de voir des vols de Córdoba à Ushuaia. Ceci étant les vols directs sont relativement rares. Il faut compter au mieux 2 vols directs par jour. Compter pratiquement 4h de voyage.

Trelew

Petite ville de moins de 100 000 habitants, Trelew est principalement connue pour sa proximité avec la Péninsule de Valdés. Il existe des vols directs entre Trelew et Ushuaia. Compter au mieux 1 vol direct par jour en saison haute alors ne le manquez pas. Cela peut-être une bonne solution si vous souhaitez découvrir la Péninsule de Valdés en quelques jours puis Ushuaia.

Il existe aussi d’autres vols depuis d’autres destinations mais soient elles ne sont pas recommandées soient ce ne sont pas des vols directs.

La nature à Ushuaia – Lauriane Him

En Bus

On ne vous cache pas qu’un voyage en bus sera dans tous les cas long et fatigant. Sachez en tout cas qu’il n’existe qu’une seule et unique ville (hors Terre de feu) qui propose un trajet direct vers Ushuaia, il s’agit de Rio Gallegos.

Rio Gallegos

Il s’agit donc de l’unique ville qui permet d’atteindre Ushuaia en bus direct si on ne compte pas les autres petites villes qui se situent sur la terre de feu. Et cette ville ne propose qu’un seul et unique bus la journée qui permet de se rendre jusqu’à Ushuaia. La durée du trajet est d’environ 11h (assez variable selon la perte de temps à la frontière avec le Chili). Par ailleurs vous prenez un ferry pendant le trajet pour rejoindre la Terre de Feu. Encore une fois, ce bus est valable en saison haute en revanche en saison basse le trajet n’est plus direct et s’arrête plusieurs fois.

En Voiture

On ne vous le cache pas, ce n’est pas la solution la plus pratique ni la plus souhaitable étant donné le temps nécessaire pour se rendre dans cette ville. A titre d’exemple, pour aller de Buenos Aires à Ushuaia il faut compter 37 heures ce qui fait un jour et demi de voyage. De El Calafate il faut compter environ 11h et depuis Rio Gallegos 8h. A noter que de plus, les routes sont bien moins praticables en hiver en raison des conditions climatiques. De manière générale on déconseille plutôt la voiture.

Voilà, vous avez désormais toutes les clefs en mains pour aller à Ushuaia de la façon qui vous conviendra le mieux ! Encore une fois toutes les informations mentionnées dans cet article sont susceptible de changer et de varier selon la saison (haute ou basse).

