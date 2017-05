Voici une feria d’art qui revient en ce mois de mai dans la ville de Buenos Aires. Avec la participation de plus de 90 galeries ainsi que 350 artistes qui viennent de 20 pays différents, cette édition promet de grandes surprises !

Stand du Ministère de la culture – Source : Flickr

Une feria unique

Cet événement permet à la fois à des musées, des organisations privées, des organisations internationales ainsi que des collectionneurs d’acquérir des pièces d’art. Cette feria a pour but de promouvoir l’art argentin et latino américain. Lors de cette édition, 23 galeries, qui n’ont jamais participé auparavant seront présentes. De plus, ces galeries proviennent d’endroits insolites comme par exemple le Kosovo ou Tokyo. L’occasion d’ajouter un peu de diversité et de venir faire un tour à cette feria internationale.

Alec Oxenford, président de la fondation arteBA a aussi insisté sur la diversité des œuvres présentes. Des musées comme « Museo de Arte Tigre » ou encore « Reina Sofia de Madrid » pourront ainsi acquérir des œuvres de la feria. Dans le processus d’acquisition de musées, afin d’enrichir son patrimoine, arteBA compte dans son programme d’acquisition le musée Lacma (Los Angeles), Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid, MOCA de Shangai ou encore le musée Guggenheim de New York.

Thème de cette année

2 visiteurs à une exposition – Source : Flickr

La feria de cette année aborde le thème du futur. Ce thème sera notamment abordé grâce aux discussions avec 3 protagonistes : Claudia Fontes, Marta Minujín et Fernanda Laguna. Elles aborderont le sujet du rôle de l’artiste, de son monde et de son processus de travail afin de voir comment l’art est une représentation du futur.

Fonctionnement de la feria

Cette feria est composée d’une section principale ainsi que d’un forum ouvert. La section principale est un ensemble de galeries choisies par un comité de sélection indépendant. Le forum ouvert, quant à lui permet de rassembler des figures de l’art et de discuter sur le thème de l’année qui est le futur. Ce forum organisé par le ministère de la culture est l’occasion d’enrichir le débat sur l’art contemporain.

Plus de 80 000 personnes visiteront la feria au cours des 4 jours : alors venez y faire un tour !

Informations utiles

Quand ? Du 24 au 27 mai 2017 de 14h à 21h

Où ? La Rural, Avenida Sarmiento 2704, Buenos Aires

Combien ? Entrée générale à partir de 160 ARS, entrée pour les étudiants et retraités à partir de 80 ARS

Plus d’informations : ici

