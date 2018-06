Si vous êtes un/une grand(e) passionné(e) de sport de toutes sortes, vous devez sûrement être au courant de cette folle nouvelle. Si vous ne l’êtes pas, nous avons le plaisir de vous annoncer que la troisième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été auront lieux dans notre ville préférée. Non non vous ne rêvez pas, en octobre 2018, du 6 au 18, Buenos Aires va accueillir les athlètes de demain lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Qu’est ce que les Jeux Olympique de la Jeunesse ?

Les jeux olympiques de la jeunesses sont une compétition sportive multisupports comme les Jeux Olympiques que nous connaissons tous. La particularité est que ces jeux sont réservés aux jeunes âgés de 15 à 18 ans. Comme son homologue, les Jeux Olympiques de la jeunesse ont lieu tous les 4 ans en alternance entre les jeux d’hiver et d’été qui eux sont alternés tous les deux ans. De plus il faut savoir que toutes les disciplines au programme des Jeux Olympiques sont présentes aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, soit 28 disciplines différentes.

Un peu d’histoire sur ces Jeux

Qui en a eu l’idée ?

Les jeux olympiques de la jeunesse ont commencé à voir le jour lorsque Jacques Rogge président du comité international olympique en a fait sa priorité en juillet 2001. Cependant cette idée est toutefois bien plus ancienne, puisque l’Autrichien Johann Rosenzopf a été reconnu comme « inventeur » de ce concept par Jacques Rogge et le CIO. C’est lui qui avait en 1998 contacté le Comité olympique autrichien afin de créer des « Jeux olympiques juniors ». Ce n’est qu’ en avril 2007 que la commission exécutive du Comité international olympique a voté à l’unanimité de créer et mettre en place les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Le 5 juillet 2007, les 110 membres présents lors de cette session approuvent à l’unanimité le projet d’organisation de la première édition des Jeux olympiques d’été de la jeunesse en 2010. Puis des Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse en 2012. Après l’annonce de la décision, le président du CIO, Jacques Rogge, estime qu’il s’agit d’un « moment historique pour le mouvement olympique. Nous devons cela à la jeunesse du monde entier ».

Les premières éditions

C’est 3 ans plus tard que les premiers Jeux Olympiques de la jeunesse ont vu le jour. En effet ces premiers JOJ d’été ont été organisés en 2010 dans la ville de Singapour. C’est en 2012 que la première édition d’hiver des jeux a eu lieu en Autriche dans la ville d’ Innsbruck, seulement quelques mois avant que Londres n’accueille les Jeux olympiques d’été.

La deuxième édition de ces jeux d’été ont eu lieu en 2014 à Nankin en Chine. Tandis que les jeux d’hiver ont eu lieu en 2016 en Norvège dans la ville de Lillehamer. Les prochaines éditions auront lieu pour celle d’été cette année (2018) à Buenos Aires en Argentine et pour la saison d’Hiver en 2020 en Suisse plus précisément à Lausanne.

Plus qu’une simple compétition sportive

Au-delà de la compétition sportive, l’objectif des Jeux Olympiques de la Jeunesse est de promouvoir la pratique du sport notamment au sein des jeunes générations. Cet événement, en plus du volet sportif, a pour ambition de transmettre un fort volet éducatif et culturel, reposant sur les valeurs prônées par l’olympisme. Effectivement en plus des valeurs du dépassement de soi les jeux olympiques représentent, la fraternité, l’universalité, la paix, ainsi qu’ un mode de vie valorisant l’éducation à la santé, ainsi que la compréhension et le respect de son environnement.

C’est pour cela qu’ en complément des compétitions sportives, sont organisés des initiations, des démonstrations, ainsi que des spectacles musicaux afin de promouvoir le sport et la culture aux citoyens du pays organisant les jeux .

L’importance pour Buenos Aires d’organiser ces jeux

L’Argentine a déjà eu l’occasion d’organiser et d’accueillir de nombreux événements sportifs sur son territoire. Effectivement le pays du football a eu l’honneur d’organiser la coupe du monde de football en 1978, qui avait eu pour conséquence la construction de nombreuses infrastructures. Toujours dans le domaine du foot l’Argentine a accueilli 9 Copa-America. Dans d’autres domaines le pays a réalisé plusieurs éditions du mythique Dakar depuis 2009, mais aussi le championnat du monde de basket en 1990.

Et pourtant, avec ce long palmarès, Buenos Aires n’a jamais eu l’occasion d’organiser les Jeux Olympiques, malgré ses candidatures notamment en 1956 et plus récemment pour les Jeux de 2004. C’est d’ailleurs le seul membre fondateur du Comité International Olympique à n’avoir jamais organisé les Jeux Olympiques.

C’est pour cela que ces jeux olympiques peuvent être un gros coup de pouce pour une future participation aux Jeux Olympiques en 2032. De plus, cette participation a pour conséquence de pousser la ville à relever deux défis.

Un défi politique

En effet l’organisation des JOJ doit être le point de départ d’une politique ambitieuse du pays sur le plan sportif. Effectivement, comme dit précédemment l’objectif à termes des autorités argentines est de candidater à l’accueil des Jeux Olympiques. Pour ce faire, l’organisation des JOJ apparaît cohérente vis-à-vis du CIO. De plus cela permettra au pays de développer des compétences en matière d’accueil d’événements sportifs.

Un défi social

L’ autre enjeu de ces JOJ est de promouvoir la pratique de sports auprès de la jeunesse. C’est pour cela que les organisateurs se sont beaucoup penchés sur le développement de la communication sous tous ses angles. Et plus précisément au niveau des médias sociaux et numériques afin de toucher le public le plus large, et surtout le plus jeune possible, sur les valeurs prônées par ces Jeux. Par ailleurs, il est important de noter que cette politique de promotion du sport vise aussi à lutter contre l’obésité, aujourd’hui estimée à plus de 20 % en Argentine.

La mascotte

Dernièrement le comité d’organisation a dévoilé la mascotte des ces jeux olympiques de la jeunesse dans une vidéo d’animation plein de peps. Si vous souhaitez voir la vidéo cliquez ici. Celle-ci a été inspirée par le jaguar, l’une des espèces de félins sauvages les plus emblématiques du nord de l’Argentine. Cette mascotte a pour but d’inciter les jeunes à adopter le sport comme outil pour améliorer le monde, tout en sensibilisant le public au risque d’extinction de cette espèce. On ne sait pas vous si vous approuvez cette mascotte, mais nous on en est fan !

Le slogan

Le slogan qui a été choisi met en exergue l’espoir que les 3 998 athlètes vont véhiculer lors de ces jeux. Effectivement ils vont participer aux premiers jeux organisés dans le cadre d’une stricte égalité entre les hommes et les femmes. Effectivement il y aura le même nombre d’athlètes de chaque sexe une belle avancée dans le sport. Ce slogan permet aussi de se projeter dans le futur avec envie et non avec peur et crainte de celui-ci.

Le slogan de Buenos Aires 2018 « Viví el futuro ». Il a été traduit en anglais “Feel the future” et en français, “ Respire le futur ”. Voici le manifeste du slogan de Buenos Aires 2018 Respire le futur. L’énergie de la jeunesse pour créer un monde meilleur. Le sport pour la canaliser. Amitié, respect et excellence comme langue en commun. Célébrant la diversité depuis le sud. Égalité de genre, égalité d’opportunités. Ponts au lieu de barrières. Passions qui inspirent. Le pouvoir transformateur des jeunes. BUENOS AIRES 2018. RESPIRE LE FUTUR.

Les ambassadeurs

Pour ces jeux olympiques de la jeunesse le comité a élu trois ambassadeurs, deux hommes et une femme. Laissez nous vous présenter le premier ambassadeur Luciana Aymar qui est l’une des légendes du hockey féminin. Effectivement son palmarès ne nous laisse pas de marbre elle a été médaillée quatre fois déjà lors des jeux olympiques. Le deuxième ambassadeur est Luis Scola qui est le capitaine de l’équipe de Basket-ball d’Argentine. Et le dernier sélectionné pour faire véhiculer toutes les valeurs de ces jeux est Chad le Clos. Il est l’étoile de la natation de l’Afrique du Sud. Quelle belle sélection pour une si belle compétition.

Petite information Dernière petite information vous avez la possibilité si vous le souhaitez de faire partir de cette formidable aventure. Effectivement si vous avez plus de 18 ans vous pouvez faire partie de l’équipe de bénévoles des JOJ. Car rappelons-le sans athlètes pas de jeux, mais sans bénévoles, ils ne peuvent pas non plus avoir lieu. Pour plus d’informations cliquez ici. Pour vous inscrire cliquez ici. Le mot de la fin : La vision des Jeux Olympiques de la Jeunesse Buenos Aires 2018 est de » célébrer les meilleurs jeux faits PAR les jeunes POUR les jeunes, POUR le quartier, POUR Buenos Aires, POUR l’Argentine et POUR le monde entier. «

