En vous rendant à Buenos Aires, vous ne risquez vraiment pas de vous ennuyer, croyez-moi ! Ville de plus de 15 millions d’habitants, les activités et événements culturels sont nombreux. Cette mégapole se distingue par son éclectisme architectural et culturel. Vous remarquerez en vous perdant dans les nombreux quartiers de Buenos Aires, les différentes identités marquées ce qui donne à la ville un charme hors du commun. Ainsi nous avons décidé de vous proposer un voyage exceptionnel dans la capitale argentine. Plus de précisions sur ce voyage !

Plaza de Mayo – Candice Barkatz

La découverte des quartiers de Buenos Aires

Lors de votre journée à Buenos Aires, vous découvrirez tous ses quartiers principaux. Vous serez sans aucun doute surpris par les différents univers qu’offre la capitale. En effet vous passerez par exemple par le quartier Centro qui est composé de très larges avenues bordées d’édifices historiques, ses rues étroites et commerçantes ou encore son centre d’affaire bourdonnant.

Puis fuyez ce quartier très chargé en semaine pour vous rendre dans un quartier bien plus tranquille et reposant de la capitale à Puerto Madero, le nouveau quartier branché de Buenos Aires. Promenez vous sur les quais de ce port pour y admirer ses ponts et ses bateaux.

Depuis Puerto Madero, rendez vous ensuite à San Telmo le quartier bohème de Buenos Aires qui a beaucoup gardé de son passé au niveau architectural. En effet ce quartier était le quartier de résidence des immigrés européens qui travaillaient au port de Buenos Aires (à Puerto Madero). Aujourd’hui, le quartier est habité par des artistes, des commerçants et des expatriés à la recherche d’authenticité.

Au Sud de San Telmo, vous partirez à la découverte du quartier populaire de la Boca. Vous y découvrirez les célèbres maisons colorées du Caminito. Ensuite, vous irez dans les quartiers chics de Buenos Aires avec le quartier de Recoleta, le quartier résidentiel considéré comme le plus huppé de la capitale. De même vous irez dans le quartier Palermo qui bénéficie d’une atmosphère reposante grâce à ses nombreux parcs.

Puente de la Mujer dans le quartier Puerto Madero – Candice Barkatz

Les Monuments et places incontournables que vous verrez

Culturellement il s’agira d’un voyage très riche. En effet vous irez découvrir par exemple le cimetière de Recoleta qui abrite les tombes d’importantes figures de l’histoire argentine. Des hommes politiques, des écrivains, des historiens, des militaires, artistes ou encore scientifiques remplissent les 48oo tombeaux de ce premier cimetière public de la ville. C’est un petit peu le cimentière du Père Lachaise de Paris mais à Buenos Aires !

Dans le quartier Microcentro, vous apercevrez le palais présidentiel argentin : la casa Rosada ! Un bâtiment rempli d’histoires construit par Francisco Tamburini en 1894. Vous apprendrez par exemple que si la casa Rosada est rose c’est parce que cette couleur symbolisait l’union des partis unitaire et fédéraliste (de l’époque du président Domingo Sarmiento) qui étaient respectivement représentés par les couleurs blanches et rouges. Le rose étant bien entendu, un mélange de rouge et blanc.

De même vous découvrirez également d’autres bâtiments symboliques et des places historiques durant votre journée à Buenos Aires.

Une journée en Province à San Antonio de Areco, la capitale gaucho

San Antonio de Areco – Bertrand Mahé

A seulement 1h30 en voiture depuis Buenos Aires, vous aurez le privilège de vivre une journée entière dans la peau d’un véritable gaucho. En effet vous vous rendrez dans la ville de San Antonio de Areco connue pour être la capitale nationale de la tradition gaucho ! Il s’agit d’un des plus anciens villages de la Pampa. Il compte encore de nos jours un très grand nombre de lieux d’intérêt.

En effet il est par exemple très agréable de vagabonder dans ses ruelles pour y visiter les nombreux ateliers de cuir et d’argent où se fabriquent de nombreux objets gauchos. De plus vous aurez la chance de découvrir une estancia typique. Dans celle-ci vous dégusterez un excellent asado traditionnel puis pour digérer vous ferez une exceptionnelle balade à cheval ! Après cette balade, vous pourrez également faire un petit saut dans la piscine.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ POUR FAIRE UN VOYAGE DE QUELQUES JOURS AVEC EQUINOXE A BUENOS AIRES ET SAN ANTONIO DE ARECO ? CLIQUEZ ICI.

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet