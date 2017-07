La Feria Caminos y Sabores est une feria gastronomique d’aliments régionaux, de tourisme et d’artisanat qui a eu lieu pour la première fois en 2005 et qui est devenue le marché de produits régionaux le plus important d’Amérique Latine. Et voila que cette feria revient pour une 13ème édition : exposants et visiteurs préparez vous pour ce grand événement !

Feria Caminos y sabores – Source : Flickr par Mauricio Macri

Un événement exceptionnel

Cette feria est organisée par l’entreprise Exponenciar, une entreprise appartenant à Clarín et La Nación, les 2 médias les plus importants d’Argentine. Son but est de promouvoir le renforcement de l’identité régionale et la valeur ajoutée à l’origine des produits ainsi que la représentation culturelle d’autres espaces dans la capitale.

Quels sont les acteurs de cette feria ? Premièrement les milliers d’habitants de la ville ainsi que des alentours mais aussi les acheteurs de grandes chaines de retail, restaurants et enfin importateurs. Cette feria est organisée selon 9 chemins thématiques (Fromage, Viande, Tradition, Tourisme, Huile d’Olive et Épices, Boisson, Maté et thé, Fruits de la terre et douceurs). 400 exposants seront là pour vous faire découvrir ces produits des 23 provinces argentines.

Activités de la Feria

Cours de cuisine avec Macri – Source : Wikipedia

Lors de la feria, vous aurez accès à des cours de cuisine argentine ainsi que d’Amérique du Sud. Il y aura aussi un espace de dégustation, un concours « Experiencias del Sabor » durant lequel un groupe d’expert récompensera le meilleur fromage, dulce de leche, huile d’olive, maté ainsi que bière artisanale et enfin des tables rondes de négociation ! Le gagnant de l’édition aura son stand offert par l’organisation pour l’année suivante. Il bénéficiera ainsi d’une plus grande visibilité grâce à une signalisation différente des autres stands.

Une nouveauté de la feria ? Un mystérieux bracelet intelligent fait son apparition et il aide les exposants. Il offre un système de paiement, vous pouvez ainsi le recharger à volonté. Ce nouveau système a de nombreux avantages : il est plus simple, plus rapide, plus sécurisé et propre (hygiène concernant l’échange d’argent). Pour finir il offre une visibilité sur les réseaux sociaux plus importante !

Un succès incontestable

Au fur et à mesure de ses 11 éditions, la feria est devenue de plus en plus importante, développant ainsi en même temps les protagonistes de la feria. Lors de la dernière édition ce sont plus de 800 000 personnes qui ont participé à ce grand succès ! Combien serez vous cette année ?

Infos pratiques

Où ? La Rural, Av. Sarmiento 2704, Buenos Aires

Quand ? Du 6 au 9 juillet 2017 de 12h à 21h

Combien ? Entrée génerale à partir de 150 ARS

Plus d’infos : ici

