Découvert en 1616, le Cap Horn est depuis devenu un lieu mythique dans le monde entier ! Pourquoi mythique ? Parce le Cap Horn est considéré comme le point le plus austral de l’Amérique du Sud et qu’il est parmi tous les caps, celui le plus au Sud ! Il est également un lieu qui attire énormément l’attention c’est pourquoi nous vous proposons une exceptionnelle croisière en direction du Cap Horn ! Alors, serez-vous Cap à faire ce voyage qui fascine tellement de voyageurs ?

L’histoire du Cap

On pourrait croire que ce Cap est un lieu sans aucune histoire étant donné que l’île n’a jamais été habitée et qu’elle ne fait qu’une superficie de 30 kilomètres carrés. Evidemment elle est connue pour son Cap qui est par ailleurs le plus haut sommet de l’île (425 mètres). Elle a été découverte en 1616 suite à une expédition financée par la Hollande et plus précisément par la ville de Hoorn qui a donc donné son nom au Cap.

Ensuite le Cap était principalement un point de passage commercial crucial pour les navires qui voulaient se rendre jusqu’en Asie depuis l’Europe. En effet, il faut savoir qu’à l’époque un navire qui devait se rendre de New York à Los Angeles faisait une boucle par l’Amérique du Sud en passant par le Cap Horn. Il faisait pas moins de 22500 kms !

Mais depuis l’ouverture du Canal de Panama en 1914, tous les navires venant d’Amérique du Nord, Europe et Afrique passent désormais par le canal de Panama ce qui a pu réduire certains trajets considérablement.

En effet, désormais un trajet New-York jusqu’à Los Angeles ne représente « plus » que 9500 kilomètres en bateau. Ainsi depuis 1914 le Cap Horn a totalement changé de fonction. Il n’est plus qu’un passage mythique pour les plus grandes courses maritimes (Around Alone, Vendée Globe, Trophée Jules Verne ou encore le Global Challenge) et également un lieu touristique qui fascine le monde entier.

La Faune et la Flore sur le Cap Horn

Déclarée réserve biosphère par l’UNESCO, l’île abrite un climat propice pour certains types d’animaux. En été on atteint des températures allant de 4 à 14 degrés alors que l’hiver le thermomètre oscille entre 4 à -2 degrés. L’île est principalement touchée par des vents violents ce qui explique que cette zone maritime est considérée comme une des plus dangereuses au monde avec des vagues très hautes, des courants très importants, des tempêtes violentes et la présences de nombreux icebergs.

On retrouve sur l’île et ses alentours la présence de canard vapeur, de manchot papou, d’oie commune, de dauphin noir, éventuellement de baleine à bosse et d’autres animaux encore. De plus le Cap Horn n’abrite pas le moindre arbre, mais est tout de même relativement recouverte de végétation grâce aux fréquentes précipitations.

Un voyage à couper le souffle

Il est possible de réaliser une croisière jusqu’au Cap Horn. En effet l’Agence Equinoxe organise, en partenariat avec Mar Australis, une croisière exceptionnelle. Vous commencerez votre croisière sur le canal de Beagle en direction de l’extrême Sud. Le jour suivant vous irez jusqu’au Canal de Murray et la baie Nassau. C’est ensuite que vous vous retrouverez en face de l’impressionnant Cap Horn. Probablement le moment le plus important de votre croisière !

Vous retournerez ensuite direction Ushuaia en passant par la baie Wulaia. Elle est connue pour être l’un des plus grand établissement indigène des canotiers Yámanas. Le spectacle visuel qu’offre cette zone est splendide. En effet la végétation présente est extrêmement riche et variée. En effet, de nombreux lengas (hêtre de la Terre de Feu), coigües, canneliers et fougère poussent sur l’île.

Vous terminerez votre croisière en y admirant les fjords et les glaciers de la région. Il y a tellement de glaciers qu’une zone a été nommée l’Avenue des Glaciers. De plus vous réaliserez une excursion dans la forêt froide Patagonienne, et monter jusqu’au pied d’une cascade d’origine glaciaire. À partir de ce belvédère, la beauté du paysage est saisissante et superbe. De là vous pourrez prendre d’exceptionnelles clichés de ces paysages riches et variés avant de retourner à Ushuaïa. A noter qu’il est également possible d’effectuer la croisière d’Ushuaïa à Punta Arenas. Pour plus d’informations sur ce voyage cliquez ici ou contactez l’Agence Equinoxe.

Vous connaissez déjà tous les secrets de cette région et vous visualisez peut-être déjà vos futurs vacances. Sachez d’ailleurs que, concernant le voyage dans cette région, nous pourrons également vous proposer d’autres parcours, notamment en direction du Chili et de la petite ville de Punta Arenas !

