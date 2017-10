C’est une habitude alimentaire en Argentine, comme le dulce de leche (la confiture de lait), de manger dès que l’occasion se présente un ALFAJOR. Ce petit gateau rond fourré est souvent vendu à l’unité dans les kioskes, cafés ou supermarchés en Argentine.

Le marché des alfajores pèse en effet aujourd’hui plus de 6 milliards de pesos par an, pour une quantité moyenne de 6 millions d’alfajores consommés par jour dans le pays. Pour 36 millions d’habitants, c’est quand même pas mal ! D’après une étude menée en 2013, l’Argentin moyen mangerait 1,1 kg d’alfajores par an. Qui a dit que les Argentins ne mangeait que de la viande ?!

Alfajores – Photo : lovelihood

C’est essentiellement au cours des dix dernières années que la consommation de ce produit a explosé dans le pays. La centaine de marques disponibles actuellement propose des alfajores différents selon les régions ou les provinces argentines, avec des goûts et des packagings divers.

En 2009, ces marques ont produit 32.500 tonnes d’alfajores, dont 51% ont été consommés dans la seule ville de Buenos Aires. En 2010, le marché a encore augmenté de 3 % selon les dernières estimations.

Les marques Arcor et Kraft sont les 2 géants qui occupent les 2 premiers rangs des ventes, avec respectivement 30% et 19%. Jorgito, qui est le leader dans la ville de Buenos Aires, arrive en 3ème position, avec 17% des ventes, tandis que Guaymallén est 4ème avec 14%. Les autres marques se partagent les 20% du marché restants.

Un seul commentaire : Miam… Alberto..

L’alfajor préféré des Porteños (habitants de Buenos Aires) est le Capitán del Espacio.

Les prix s’étalent de 4 à 12 pesos, selon si le biscuit est simple, double ou triple, s’il est commun ou de qualité premium.

D’ailleurs, le grand leader du segment premium est l’alfajor Havanna, que l’on trouve dans les 61 points de ventes propres et 120 franchises de la marque. Le marketing de cette société pionnière de Mar del Plata est bien rodé, ce qui lui permet de commercialiser plus de 100 millions d’unités par an !

Source : La dieta argentina: cada día se comen 6 millones de alfajores

