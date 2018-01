C’est une des inquiétudes que l’on a toujours avant de partir en voyage pour une longue durée. En effet, il arrive souvent qu’on ait peur d’oublier au dernier moment un document ou un accessoire qui est un indispensable à nos yeux. C’est pour cela que nous avons décidé de vous concocter une petite check-list. Vous pouvez l’imprimer ci dessous (mettre en PDF pour imprimer sur la page entière). A noter que tous les documents et papiers inscrits ne sont pas nécessairement obligatoires et dépendent de votre situation. A titre d’exemple le visa n’est pas toujours obligatoire. Cliquez ici pour plus d’informations.



Format PDF Check-list en cliquant ici

En plus de cette check-list nous avons décidé de vous interpeller sur les choses à penser et à régler avant votre départ !

Suspendre ou résilier son abonnement internet français. Sachez qu’à ce jour aucun abonnement français ne permet de pouvoir utiliser comme en France son abonnement aux mêmes frais en Argentine (et d’une manière générale en Amérique du Sud). C’est à dire que le plus souvent des cas vous n’aurez pas de réseau et si vous en avez vous serez fortement surtaxé. Ainsi vous devrez prendre un nouvel abonnement en Argentine avec un nouveau numéro. A noter que si vous suspendez votre abonnement français vous devez toutefois payer une certaine somme en euro (de 2 à 8€ par mois) qui varie en fonction de votre opérateur . L’intérêt de suspendre son abonnement est de pouvoir conserver votre numéro français à votre retour d’Argentine et de rester fidèle à votre opérateur téléphonique.

Faire les démarches auprès de la préfecture de votre ville pour une demande de permis international. Il s’agit d’une demande gratuite mais relativement longue. De manière générale, votre permis français sera accepté dans le cadre de location de voiture mais il est toutefois conseillé de faire les démarches pour le permis international. Plus de renseignements en cliquant ici.

Voilà vous savez désormais ce que vous devez faire avant de vous rendre en Argentine et aussi, grâce à cette check-list ce que nous vous conseillons de prendre. Encore une fois cette liste n’est évidement pas exhaustive et ne s’adresse pas nécessairement à tout le monde.

