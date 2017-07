Pour vous aérer un peu hors de l’agitation de la capitale, nous vous proposons cinq options d’estancias originales. Elles offrent de nombreuses activités qui vous feront profiter d’un week-end en pleine campagne. On vous propose donc des estancias tout autour de Buenos Aires, à San Antonio de Areco, mais aussi ailleurs dans la province !

San Antonio De Areco – Source : Bertrand Mahé – Equinoxe

La Dulce

L’estancia La Dulce se situe dans la province de Buenos Aires, commune de Roque Perez, a 151 kilomètres de la capitale. Cette estancia est uniquement pour des événements privés et des groupes, il faut ainsi réserver au préalable ! La Dulce a comme but de partager les us & coutumes des gauchos, de vous faire goûter au traditionnel “asado” (délicieuses viandes argentines) accompagnés d’un bon malbec de Mendoza. Vous pourrez vous promener et vous relaxer dans le parc de la propriété. Autres options : galoper à cheval dans la belle campagne environnante, boire un “mate” fâce au coucher du soleil … bref, vivre la vraie vie de la grande Pampa argentine !

Estancia La Dulce – Source : Estancia Dulce

Le parc de la propriété est impressionnant. Il a été dessiné et planté en 1900. Sur environ 20 hectares, vous découvrirez une grande variété d’arbres tels que : eucalyptus, casuarinas, arbres du paradis, ombues, magnolias et orangers. La maison principale date de 1919 et possède 4 chambres, une salle de séjour avec bibliothèque et cheminée, 2 grandes salles de bain, une salle à manger (capacité 50 personnes), une grande cuisine avec bar et enfin une cave !

Activités proposées par l’estancia : piscine et solarium, promenade dans le parc, ballade en bicyclette, promenade dans le labyrinthe des bambous, balade en carriole, promenade à cheval, jeux de pétanque argentine (“bochas”), football, volley, tyrolienne dans les arbres et autres jeux (jeu de la corde, ping-pong, baby-foot,..)

El Ombú

Estancia El Ombu – Source : El Ombu

El Ombu se trouve à San Antonio de Areco où un dépaysement total vous attend. L’estancia est un bâtiment datant du XIXème, avec un jardin de 4 hectares. Tout votre séjour sera construit pour votre confort et votre tranquillité face à la beauté des lieux.

Pénétrez dans cette magnifique bâtisse, ouverte au public en 1993. Elle dispose en effet d’un beau jardin de 4 hectares qui offre une grande diversité d’espèces végétales. Par ailleurs, l’estancia propose 9 chambres confortables (doubles et triples) pour une escapade des plus agréables. Ici, on met l’accent sur le confort des clients, en leur offrant un service de qualité, dans le respect de la tranquillité et de la beauté des lieux.

En plus, au cœur de la ville, vous pourrez goûter les plats traditionnels argentins comme l’«asado » (un barbecue) tout comme en apprendre plus sur sa culture si particulière. Diverses activités vous sont proposées telles que des promenades, tours en vélo, golf, football et bien d’autres. Cependant, vous pourrez tout aussi bien vous détendre pour profiter de ce cadre exceptionnel, laissez-vous tenter …

Villa María

Villa Maria – Source : Wikimedia

L’Estancia Villa Maria est située à Maximo Paz, à seulement 45mn du centre ville, sur la route de l’aéroport d’Ezeiza. Avec ses 624 hectares et son paysage et patrimoine architectural unique, ce bel établissement est de style normand. Il a d’ailleurs été conçu par le grand architecte créole Alejandro Bustillo et est un véritable palace de 11 suites de grand confort.

Parmi ses nombreux trésors, l’Estancia possède un bar à vins, ainsi qu’un restaurant gastronomique où est servie la meilleure cuisine argentine du début du XXe siècle, et vous aurez également l’occasion de vous essayer au thé et aux délicieuses pâtisseries faites maison. Ce prestigieux domaine saura vous séduire par la richesse de ses intérieurs ainsi que par son vaste parc qui détient plus de 150 espèces d’arbres et de plantes.

Activités proposées par l’estancia : terrain de polo, cours de tennis, un parcours de golf de 18 trous, un spa, un centre équestre, des promenades à vélo ou à cheval, avec ou sans carrosse.

Puesto Viejo

The clubhouse – Source : Puesto Viaje

Puesto Viejo est une estancia de 100 hectares située à Cañuelas, dans la province de Buenos Aires. C’est le lieu idéal pour ceux qui veulent fuir la ville, le stress et également se lier d’amitié avec le polo ! Localisé dans une forêt d’arbres anciens, la maison principale de Puesto Viejo a été rénovée afin de créer un hôtel Boutique. Vous pouvez ainsi vous sentir comme chez vous !

Les activités proposées par l’estancia sont les suivantes : piscine, balade, observation des oiseaux, bicyclettes et enfin match de polo.

Un lieu incontournable de l’estancia : le Polo Club ! En effet, il est affilié à l’association Argentine de Polo et possède tout ce dont un joueur professionnel pourrait rêver ! Ses excellentes installations comprennent 6 terrains de polo qui sont régulièrement contrôlées par des professionnels dans ce domaine. De plus, le club accueille 12 tournois dans l’année. La Copa Ana Isabella marque le début de la saison jusqu’à la Copa de despedida, qui la clôture.

La Eloisa

Balade à cheval à La Eloisa – Source : La Eloisa

La Eloisa est une estancia située à moins de 100 kilomètres de la ville de Buenos Aires. Cette estancia est composée de 3 maisons : la maison principale « Alcanfor », « Las Hortensias », une maison de style anglais sur 2 étages ainsi que « La Aguada » avec vue sur le campo ! Afin de rendre votre séjour inoubliable, l’estancia vous propose enfin une gastronomie traditionnelle et internationale avec des produits de qualité, accompagnés de vins argentins.

De nombreuses activités sont à votre disposition telles que : le golf, les ballades, le vélo, la piscine, terrain des tennis et paddle et 3 terrains de polo ! Il est donc impossible de s’ennuyer !

Si vous avez envie d’un séjour paisible dans les estancias et lodges d’Argentine, n’hésitez plus. Choisissez donc l’Agence de Voyage Equinoxe, spécialiste de l’Argentine depuis 27 ans, pour y organiser votre séjour !

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet