Si Buenos Aires est incontestablement (et de loin) la plus grande ville d’Argentine (pratiquement 15 millions d’habitants), Córdoba est belle et bien la deuxième plus peuplée d’Argentine avec 1 400 000 habitants. Elle est réputée pour être LA ville étudiante (12% des habitants sont étudiants) et LA ville dynamique du pays. Ainsi une chose est certaine, en vous y rendant vous ne risquez pas de vous ennuyer ! Mais Córdoba c’est aussi une ville très intéressante à visiter, riche culturellement et facilement accessible. On vous en donne la preuve dans cet article !

Córdoba – Wikimédia Commons

DEPUIS BUENOS AIRES

Situé à 700 kms de Buenos Aires, il est tout à fait envisageable de se rendre à Córdoba depuis la capitale. La plupart des compagnies de bus proposent ce trajet. Les prix varient considérablement selon et la . Comptez quand même au moins (susceptible de changer) pour un aller et 11h de voyage. Pour avoir des conseils et la liste des compagnies qui proposent ce trajet cliquez ici. En avion : Il est également possible de passer par les airs pour se rendre à Córdoba. Attention les départs de vol depuis Buenos Aires se font à l’aéroport national Jorge Newbery qui se trouve au Nord du quartier Palermo. Les deux principales compagnies sont Aerolineas Argentinas et LAN Argentina. La durée d’un vol Buenos Aires – Córdoba est de seulement 1h30 et ce vol est opéré quotidiennement (susceptible de changer). Pour plus d’infos n’hésitez pas à vous rendre sur le www.flyequinoxe.com.ar ! L’Agence Equinoxe vous trouvera le vol le moins cher et le mieux adapté pour votre séjour à Córdoba !

DEPUIS MENDOZA

Il y a environ 600 kms qui séparent Mendoza de Córdoba. Comptez environ 11 heures de bus pour effectuer le trajet. Il y a plusieurs compagnies comme Chevallier, El Rapido, Cata, San Juan, Mar del Plata et Andesmar. A partir de 1100 ARS (susceptible de changer) par personnes. En avion : On retrouve les mêmes compagnies aériennes qu’au départ de Buenos Aires. Compter 1h de voyage en direct pour Aerolineas. Il n’existe pas de direct pour LATAM depuis Mendoza. On remarque que les trajets avec escales (à Ezeiza, Buenos Aires) sont très souvent moins chers. Comptez environ 1h10 de voyage en avion direct.

DEPUIS SALTA

Il faut compter au moins 13h de bus si vous avez l’intention d’aller à Córdoba depuis Salta. Attention les horaires sont très particuliers puisque les bus partent généralement à 2h15 et vers 20h. En d’autres termes il n’y a généralement que des . Les compagnies sont FlechaBus, Balut et La Veloz del Norte. En avion : Un vol direct tous les jours (le matin) proposé par Aerolineas. Cependant LATAM ne propose jamais de vols directs de Salta à Córdoba. Comptez environ 1h20 en vol direct.

DEPUIS IGUAZU

Une seule compagnie propose un bus entre Iguazú et Córdoba. Il s’agit de la compagnie ExpressSinger. Elle propose environ par jours. Le trajet dure environ 21h. Comptez à partir de 2372 ARS pour un aller. En avion : Tout comme depuis Salta, Aerolineas propose un vol direct chaque matin (susceptible de changer). En revanche LATAM ne propose que des vols avec escales. Comptez environ 2h pour un vol direct.

Sachez que toutes les informations (prix, horaires, escales ou non…) sont susceptibles de varier. Ces informations sont donc là à titre indicatif mais pour être certain de l’information nous vous invitions à vous rendre sur les sites des compagnies aériennes Aerolineas et Latam et pour les bus sur les sites de Plataforma10 ou Centraldepasajes.

Villa General Belgrano dans la Province de Cordoba – Bertrand Mahé

