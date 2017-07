Le Locro est un plat typiquement argentin qui se déguste durant les fêtes patriotiques. C’est en effet un 25 Mai jour de la Patrie ou un 9 Juillet jour de l’indépendance qu’on prend conscience de l’image symbolique du locro en ces jours de fête. Le locro est une sorte de ragoût à base de courges, de maïs, de haricots et de viande. Il en existe plusieurs recettes qui peuvent changer selon le mode de cuisson ou les ingrédients que l’on y met.

Locro – Source : Flickr par Miguel Vieira

Les bonnes adresses

Avec ce froid hivernal l’idée d’un locro bien chaud et savoureux nous paraît être le plan idéal pour affronter un weekend qui s’annonce polaire! Ainsi, Argentine Info a sélectionné une liste d’adresses où les meilleurs locros de Buenos Aires sont préparés!

La Cumaná

Situé dans un des quartiers les plus huppés de la capitale, la Cumaná est un restaurant qui offre une variété de plats typiques à un prix très raisonnable. L’environnement y est chaleureux avec des galets, des objets de la campagne mais également d’anciens objets qui décorent le salon. Parmi les plats traditionnels argentins, outre le locro vous trouverez carbonada, mondongo ou encore cazuelas.

Où ? Rodríguez Peña 1149, Recoleta, Buenos Aires

Quand ? Du dimanche au lundi de 12h à 1h

Jacarandá

Au cœur du quartier de Caballito se trouve ce restaurant dans une maison ancienne. Les plats sont élaborés par le chef Alejandro Vega. Il y prépare des plats abondants qui combinent gastronomie classique avec des propositions gourmet.En effet, ils élabore différentes variétés de locros mais le secret du succès de ses plats c’est la portion de porc, viande et autres délices qui sont généreusement servis avec !

Où ? Avenida del Barco Centenera 383, Caballito, Buenos Aires

Quand ? Du mardi au samedi à partir de 20h et le vendredi, samedi et dimanche aussi de 12h à 16h

Almacén Secreto Club

Un lieu qui réunit plusieurs concepts : un restaurant à « puertas cerradas », un spécialiste de la cuisine régionale et une galerie d’art! C’est donc un mélange explosif qui embellit encore plus l’endroit. Avec ses nappes de couleurs tissées sur un fond rougeâtre on reconnait vite l’ambiance des provinces du nord-ouest de l’Argentine. Vous profiterez donc autant de l’originalité de l’endroit que de notre locro !

Où ? Gregoria Pérez y Conde, Colegiales, Buenos Aires

Quand ? Du mercredi au dimanche de 20h30 à 2h

La Cocina

Un des meilleurs locro du centre porteño servi depuis 35 ans dans le sous sol de la Galería Boston. Les empanadas de viande sont les meilleures ! Le locro en hiver avec cette petite touche de piquant, accompagné d’un bon vin de la maison est un délice ! À base de mais blanc, courge, haricots, chorizo, ossobuco et paprika apporté spécialement de Catamarca, ce locro vaut le détour !

Où ? Florida 142, Buenos Aires

Quand ? Du lundi au vendredi de 10h à 17h

El Sanjuanino

La carte de El Sanjuanino est une des favorites des touristes qui souhaitent tester la gastronome typique ! Ici, dans la préparation du loco, les ingrédients traditionnels, avec notamment les tripes, le chorizo et la viande. Les veilles de fêtes patriotiques, cela fait partie de la tradition que les convives chantent l’hymne argentin !

Où ? Posadas 1515, Buenos Aires

Quand ? Du mardi au dimanche de 12h à 16h et à partir de 20h

Découvrez ainsi les recettes typiques et régalez vous bien !

