À l’occasion de la Fête Nationale française du 14 juillet, l’association française de gastronomie organise un événement du 10 au 16 juillet : Cuisine et Liberté. Une invitation qui permet ainsi au public de découvrir et de profiter de la gastronomie française. Tout cela dans des restaurants, boulangeries, pulpería mais également crêperies de la ville de Buenos Aires. À cette occasion, les restaurants offrent notamment des menus exclusifs. Il organisent également des visites guidées avec entrée gratuite dans la boulangerie Le Blé. Enfin, ils font des promotions sur des produits typiques pour fêter culinairement la prise de la Bastille !

Affiche de l’événement – Source : Lucullus

La Route du Pain

Les boulangeries à la française sont de plus en plus représentées dans la capitale. C’est pour cela que Lucullus inaugure cette année la Route du Pain. C’est un chemin gourmet autour des pâtisseries et boulangeries françaises. Dans différents quartiers de la ville, vous pourrez donc découvrir une sélection de boutiques où un produit phare sera indiqué. Vous ne serez ainsi pas perdu dans toutes ces propositions gastronomiques. 8 lieux vous accompagnent cette année depuis le quartier de Microcentro jusqu’à Belgrano en passant par Recoleta, Retiro ou encore Palermo. L’occasion de goûter de nouvelles choses comme les délicieuses viennoiseries, les fameux macarons ou encore des douceurs moins connues comme la fougasse ou la galette à la frangipane .

La Carte gastronomique

Si vous ne savez pas quel délice français est le plus proche de chez vous, on a ce qu’il faut : la carte culinaire française de Buenos Aires. Elle regroupe les enseignes participantes par quartier. Chacun offre des menus spéciaux pour l’occasion, de nouveaux produits, des cours de cuisine pour les petits, réductions…

Carte des événements – Source : Lucullus

1) Paris Burger propose à cette occasion le Burger Rivoli pour fêter le fête de la Patrie française du 10 au 15 juillet

2) Un, dos, Crêpes présente un menu « Révolution française » du 10 à 14 juillet composé entre autre d’une crêpe au poulet à la plancha

3) La Pulpería Quilapán, un charmant restaurant dans San Telmo propose à l’occasion de « Cuisine et Liberté » une table de fromage et un verre de vin

4) Villa Ocampo vous fera découvrir son menu pour déjeuner avec par exemple une mousse de foie au Porto ou encore un Saint Honoré

5) Fleur de Sel propose du 10 au 16 juillet un menu comprenant un plat original : la chartreuse de faisan

6) Le Bistrot Batacazo propose quant à lui un magret de canard au miel et en dessert un Paris Brest

7) Le Sud offre des propositions intéressantes avec de la truite ou encore des calamars et la fameuse tatin en dessert

8) La Bourgogne vous fera goûter à des spécialités très classiques comme le boeuf au vin et nombreux fromages de France

9) Hotel Club Francés donne à ses clients l’occasion de manger la Bouillabaisse ou l’Opéra en dessert

10) Gourmand Food Hall fait goûter un menu qui comprend une soupe à l’oignon et un dôme de chocolat

11) Frenchie propose dans son menu une petite salade de chèvre chaud au miel de Romarin ou encore un saint-honoré

Le Marché

L’événement se clôture par une note festive et familiale avec le Marché le samedi 15 et dimanche 16 juillet. En plein Recoleta, cette feria recrée un vrai petit espace français avec des chefs de Lucullus (association de gastronomie française) ainsi que leurs invités ! Parmi les spécialités françaises les plus connues, vous trouverez des crêpes, fondues, macarons, croissants et bœuf bourguignon… Il y aura aussi des espaces pour les producteurs et les produits importés. Camembert ou encore moutarde et confitures vous attendent !

Pour ceux qui ont le mal du pays ou ceux qui découvrent : il y a toujours une bonne raison pour manger ! Bon appétit !

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet