Ce 7 juin 2018 a eu lieu un événement très important et désespérément attendu par l’Argentine : la naissance d’une nouvelle génération de Yaguaretés. La naissance de cette espèce en voie d’extinction est un miracle pour la faune argentine. Cette naissance a pu avoir lieu grâce au remarquable travail de la CLT Argentina (the Conservation Land Trust). Aujourd’hui l’équipe d’ Argentine Info a décidé de vous en dire plus sur cette organisation qui fait tant pour le développement durable en Argentine.

Qui sont -ils?

The Conservation Land Trust est une organisation qui a été fondée en 1992. Cette organisation a été créée dans le but de défendre et de protéger les espaces naturels d’Argentine, dont sa faune et sa flore ainsi que de sauvegarder les coutumes des populations de ces régions. Le point principal de cette action est le développement durable sous toutes ses formes. Ils ont pour but de réintroduire des espèces qui avaient déserté leurs propres espaces naturels. Mais aussi de favoriser un tourisme responsable. Voici une partie de leur présentation traduit, car ils restent tout de même les mieux placés pour parler de leur vision de leur mouvement.

« Nous avons le grand rêve d’une nature vivante où toutes les sociétés humaines peuvent se développer pleinement. Valorisant la beauté, l’équité et la biodiversité. Nous travaillons pour un changement d’utilisation du territoire et une économie régionale à venir autour des parcs nationaux. »

Les valeurs

L’organisation the Conservation Land Trust tente de transmettre des valeurs basées sur une vision écologique et environnementale du monde en mettant en exergue les écosystèmes et les formes de vie qui les habitent, faune flore et humains. Leurs valeurs sont le respect de la terre et de ce qu’elle peut nous offrir. Plus précisément d’évoluer avec elle sans l’abîmer plus que ce qu’on a déjà fait. Nous éduquer sur notre impact en favorisant un tourisme éco-responsable.

Leurs missions

Afin de pouvoir mettre en place cette vision utopique d’une nature renaissant de ses cendres, le CLT s’est fixé de nombreuses missions. Pour eux le but est de « Conserver la biodiversité par la création et la restauration de parcs nationaux. En promouvant le développement et le bien-être des communautés rurales de leur environnement à travers une économie qui soutient l’ensemble des écosystèmes. »

Pour cela le CLT s’engage énormément et se consacre à la création et à l’expansion de parcs naturels. Ceux-ci peuvent être des parcs nationaux ou provinciaux. Ces parcs ont pour finalité d’assurer la pérennité du processus écologique. Dans le but que celui-ci se reforme au maximum et se conserve le mieux possible.

Mais aussi le CLT finance de nombreux programmes. En effet ils soutiennent des programmes participant à la protection de la faune. Prenons pour exemple la réintroduction d’espèces en voie d’extinction dans leurs espaces naturels. Il est important de noter que le CLT ne se préoccupe pas que de la faune, en effet ils s’engagent et aident les programmes participant à restauration de paysages et également à des programmes développement local, généralement dans le domaine de l’écotourisme, de l’agroécologie et de l’éducation environnementale.

En outre, CLT désigne des fonds et résout la construction de l’accès public et de l’infrastructure dans le but de préparer les zones naturelles pour les dons aux gouvernements provinciaux ou nationaux.

CLT en quelques chiffres clés

Possède et protège plus de 9 parcs naturels , nationaux et régionaux

, nationaux et régionaux Ils ont restauré plus de 300 000 hectares de terre

Ils ont réussi à faire déclarer plus de 220 000 hectares d’aires marines protégées. A noter que ce sont les premiers à avoir créé et déclaré des aires marines protégées en Argentine.

Ils ont réintroduit plus de 6 espèces différentes qui étaient en voie de disparition.

différentes qui étaient en voie de disparition. Plus de 100 naissances naturelles ont eu lieu depuis la création de l’organisation.

Afin de développer un tourisme responsable plus de 200 kilomètres de randonnée ont été aménagés. Ainsi que 6 campings naturels et respectueux ont été créés.

