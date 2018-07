Vous voulez voyager en Argentine et découvrir des endroits d’exception ainsi que les traditions et coutumes de cet immense pays. Que diriez-vous de vous rendre dans une estancia qui est si l’on peut dire une ferme perdue dans une nature sauvage et magnifique. Les estancias représentent aussi la fameuse tradition gaucho. Vous allez nous dire « Oui je veux visiter une estancia ! Mais je ne sais pas laquelle choisir? » Ne vous faites pas de soucis l’Agence Équinoxe vous propose une sélection de ses meilleures estancias. Dans chacune d’elles, le bien-être et la détente sont le maître mot. Faites-vous plaisir, cela fait du bien …

Estancia El Ómbu : El Ombu

Dans la région de Buenos Aires

El Ombú

El Ombú se trouve à San Antonio de Areco où un dépaysement total vous attend à seulement deux heures de la capitale. L’estancia est un bâtiment datant du 19 ème, avec un jardin de 4 hectares. Tout votre séjour sera construit pour votre confort et votre tranquillité face à la beauté des lieux.

Pénétrez dans cette magnifique bâtisse, ouverte au public en 1993. Elle dispose en effet d’un beau jardin de 4 hectares qui offre une grande diversité d’espèces végétales. Par ailleurs, l’estancia propose 9 chambres confortables (doubles et triples) pour une escapade des plus agréables. Ici, on met l’accent sur le confort des clients, dans le respect de la tranquillité et de la beauté des lieux.

Vous pourrez goûter les plats traditionnels argentins comme l’«asado » (un barbecue) tout comme en apprendre plus sur sa culture si particulière. Diverses activités vous sont proposées telles que des promenades, tours en vélo, golf, football et bien d’autres. Cependant, vous pourrez tout aussi bien vous détendre pour profiter de ce cadre exceptionnel.

Saison pour s’y rendre : Toute l’année

La porteña

Située dans la province San Antonio de Areco, l’Estancia se trouve « aux portes » de la ville de Buenos Aires. Cette estancia est considérée comme l’une des plus belles et traditionnelles du pays pour son architecture, sa beauté naturelle et son histoire. L’atmosphère qui règne dans ce lieu magique vous permettra de voyager à l’époque de Ricardo Güiraldes. Il est le célèbre auteur du roman de renommée internationale « Don Segundo Sombra ».

Cette magnifique estancia a été déclarée Monument Historique National grâce à son style argentin unique qui a été conservé au fil des siècles. Lors de votre séjour dans cette estancia vous pourrez constater que ce ranch profite d’une architecture exceptionnelle, typique de l’Argentine à l’époque coloniale. Vous pourrez également vous reposer et profiter de la nature en vous baladant sur l’immense terrain de l’estancia.

En plus de cette empreinte historique unique l’estancia propose plusieurs activités. Vous pourrez si vous le souhaitez réaliser plusieurs balades à cheval sur le domaine. Pour les débutants ou ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de faire de l’équitation, l’estancia propose des leçons. Une autre activité exceptionnelle et typique de l’Argentine que propose l’estancia est un cours et une démonstration de polo, c’est l’activité parfaite pour en savoir un peu plus sur le sport national argentin. Vous aurez aussi à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour vous relaxer piscine, massage.

Saison pour s’y rendre : Toute l’année

La Bamba de Areco

L’estancia la Bamba se trouve à proximité de San Antonio de Areco et à plus ou moins 120 km de Buenos Aires. C’est une des estancias historique d’Argentine, effectivement elle est l’une des premières estancias à avoir ouvert ses portes aux touristes. La bâtisse a été construite en 1830. Elle est la gardienne du patrimoine historique. Riche d’un noble passé, elle se distingue par son confort d’exception et son style couplant tradition et raffinement.

Cette estancia est entourée d’un magnifique parc arboré. En effet une longue avenue bordée de platanes mène au bâtiment de style colonial. L’estancia compte au total 11 chambres ce qui permet d’offrir aux clients un moment de calme loin du tourisme de masse. Ces onze chambres sont décorées avec raffinement avec des matières nobles : cuir, bois, laine ainsi qu’avec du mobilier de style colonial. Toutes les chambres profitent de très jolies vues sur le parc.

Profitez d’une journée de soleil pour faire du vélo, aller à la pêche. L’estancia vous propose aussi des balades à cheval ou pour ceux qui préfère avoir les pieds sur terre une randonnée. Mais si vous préférez vous reposer ceci n’est pas un souci une piscine est à votre disposition ou alors prenez un massage aux pierres chaudes ou participez à une dégustation de maté. Si vous le souhaitez vous pourrez déguster de délicieux plats traditionnels tout en admirant les gauchos vous présenter des chansons et danses traditionnelles.

Saison pour s’y rendre : Toute l’année

Au cœur de la Patagonie

Nipebo Aike

Au cœur de la Patagonie, venez découvrir l’estancia Nibepo Aike. Vous serez dans une estancia historique au bord du lac, entre steppe et grands glaciers. Depuis le début du XXe siècle, l’estancia appartient à la même famille de fondateurs, d’origine Croate. Sa proximité avec le glacier Perito Moreno en fait un endroit privilégié pour profiter de cet écrin au Sud de la Patagonie.

L’ estancia dispose d’un terrain de 12 000 hectares qui s’étend jusqu’au Chili. Elle a une capacité d’accueil maximale de 22 personnes dans ses dix chambres dont 8 chambres standards et 2 supérieures. Lors de votre séjour dans cette estancia le personnel vous prêtera toujours attention et vous vous sentirez « comme à la maison «

Les promenades à cheval (de quelques heures ou de quelques jours) et la randonnée sont les principales activités. En outre, sa cuisine se distingue grâce à ses légumes du jardin potager de l’estancia arrosés à l’eau des Andes et sa viande d’agneau de Patagonie à la braise. Un must.

Saison pour s’y rendre : D’octobre à avril

Estancia Nipebo Aike : Nipebo Aike

Peuma Hue

L’Estancia Peuma Hue est un charmant hôtel et éco-lodge situé dans le magnifique parc national Nahuel Huapi, en Patagonie à environ 25 minutes de la célèbre ville de Bariloche. Cette estancia peut héberger jusqu’à 28 personnes. Il existe plusieurs possibilités d’hébergement soit dans l’une des deux maison du Mountain Lodge soit dans l’une des 3 villas. L’estancia est équipée d’une salle de conférence , d’un potager et d’ une serre bio. Ainsi que d’un hangar à bateaux, d’ écuries et de pâturages pour les chevaux.

Depuis 10 ans, Evelyn Hoter tient cette estancia. Ici, tout est imaginé autour de la nature et des échanges humains. Cette estancia est reconnue internationalement pour l’écotourisme qu’elle propose. Composée de 2 grandes cabanes et d’une résidence centrale au milieu de rivières et montagnes, le lieu est enchanteur …

De nombreuses activités vous seront proposées comme des balades à cheval, du trekking ou des promenades pour observer le paysage qui vous entoure. Retrouvez aussi un équilibre avec votre âme et votre esprit grâce aux classes de yoga ou bien avec les massages. Un bon moment de détente au programme … Dégustez des repas sains et savoureux composés d’aliments du jardin et de produits faits maison avec de bons vins patagoniens, un délice pour les papilles !

Saison pour s’y rendre : Toute l’année

Helsingfors

L’Estancia Helsingfors est un endroit rustique et intime situé sur les rives du lac Viedma, au cœur du parc national argentin Los Glaciares, ce qui en fait un emplacement rêvé. Elle se situe à 3 heures au nord d’El Calafate, en direction d’El Chaltén, avec une vue imprenable sur les majestueuses montagnes des Andes et le fameux et légendaire Mont Fitz Roy.

L’estancia fut créée en 1917 par un immigrant finlandais. D’où vient le nom de cette estancia car celui ci signifie Helsinki en suédois. L’hébergement à Helsingfors possède huit chambres décorées individuellement, toutes avec salle de bain privée. Certaines chambres disposent d’un bain à remous et d’autres d’une douche écossaise pour toujours plus de confort. Le gros plus est qu’elle ne fait pas partie des circuits touristiques basiques. Ce qui fera pour vous une expérience unique où peu de gens ont la chance d’y être allé.

De par son emplacement ici l’activité principale est la randonnée. Vous aurez la possibilité d’en réaliser plusieurs pour tous les niveaux. N’oublions pas que nous sommes dans une estancia, vous aurez la possibilité de faire des balades à cheval dans des paysages à couper le souffle. Vous pourrez également partir pêcher ou faire une excursion sur des bateaux à moteur. L’estancia possède aussi un restaurant proposant une cuisine régionale savoureuse. Vous pourrez vous poser dans le salon et le bar avec une cheminée à foyer ouvert. Tout pour passer un séjour inoubliable.

Saison pour s’y rendre : D’octobre à avril

