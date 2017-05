Le Salon du Livre de Paris 2014 mettait l’Argentine à l’honneur ; on en parlait partout ces dernières semaines, et Argentine Info ne pouvait pas perdre l’occasion de s’en réjouir… Autour de la traditionnelle fête parisienne du livre, la littérature argentine dansait partout, avec un hommage à son étoile Julio Cortazar, mais aussi à 40 hommes et femmes écrivains, contemporains et argentins.

Photo : Celedreen

Maintenant que le salon du livre a fermé ses portes, la fascination française pour la littérature argentine n’a pas dit son dernier mot. Elle voyage encore jusqu’à l’Alliance Française de Buenos Aires, pour deux soirées de rencontres et de débats autour des nouvelles et des anciennes plumes.

À cette occasion seront retransmis les débats et conférences auxquels ceux qui n’ont pas pu être au salon du livre n’auront pas assisté.

Mercredi 9 avril à 19h

Présentation de l’anthologie des Lettres Argentines en France

Avec Jorge Coscia, Mario Goloboff, Silvia Baron Supervielle et Pierre Kalfon.

Une anthologie à deux voix des échanges culturels entre l’Argentine et la France depuis l’indépendance de l’Argentine, sur les pas des voyageurs du XVIIème siècle jusqu’à ceux de notre époque, et sur les traces de Borges, Cortázar et Gardel.

Durée : 50 minutes, Français/Espagnol, avec traduction simultanée

Hommage à Julio Cortazar

Avec Roger Grenier, Noé Jitrik, Mario Goloboff, Rosalba Campra et Julia Saltzmann.

Durée : 50 minutes, presque intégralement en Espagno

Vendredi 11 avril à 19h

El Eternauta : Una historia de culto (L’Eternaute : Une histoire du culte)

Avec Juan Sasturain, José Muñoz, Miguel Rep, les Éditions Vertige-Graphic.

Durée : 60 minutes, en Espagnol

Rencontre avec Quino et Zep

L’Ambassadeur de France en Argentine a remis à Quino la médaille de la légion d’honneur.

Durée : 30 minutes, en Français, avec traduction simultanée.

Entrée libre et gratuite, les entrées se retirent à 18h30 le jour même.

Rendez-vous à l’auditorium de l’Alliance Française,

Córdoba 936, San Nicolas/Retiro