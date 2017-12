Vous aussi vous commencez à sentir arriver la chaleur insoutenable dans la capitale ? C’est donc le moment d’aller dans le sud du pays pour vous rafraîchir ! Et quoi de mieux que de se rendre dans la superbe région des glaciers pour profiter de la fraîcheur ! S’étendant sur plus de 600 000 ha au Sud-Ouest de la Patagonie argentine vous serez vraiment submergé par la beauté et la richesse naturelle exceptionnelle. L’Agence Equinoxe vous a concocté un petit voyage extraordinaire dans un lieu incontournable de la Patagonie, à proximité d’El Calafate !

Lac argentin – Pablo Nivon

El Calafate

Pour votre tout premier jour de voyage, vous arriverez en début d’après-midi à El Calafate. Certes il ne s’agit pas du lieu le plus intéressant à découvrir dans cette région, ceci étant la ville dispose d’une artère commerçante bordée de restaurants et de boutiques animée dans une ambiance chaleureuse. En effet les nombreux chalets de montagne rendent à la ville une atmosphère vraiment agréable. Elle ravira sans aucun doute les amoureux des ambiances de stations de ski.

Hors programme, vous pourrez dans l’après-midi partir en 4×4 dans les hauteurs d’El Calafate. Traversant les paysages désertiques et les terrains d’estancias gigantesques (50 000 ha), vous atteindrez le sommet (1.100m) qui offre une vue panoramique sur la cordillère des Andes et les eaux turquoises du Lac Argentin.

De même, n’oubliez pas que vous êtes en plein cœur de la nature. Si vous levez la tête vous pourrez admirer les majestueux condors andins ! Ces rapaces qui peuvent atteindre des tailles allant jusqu’à 3 mètres 50. Le condor andin est le plus grand oiseau terrestre volant de l’hémisphère Ouest. De plus, El Calafate se distingue par ses paysages à couper le souffle avec par exemple ses paysages lunaires et désertiques.

Upsala et Estancia Cristina

Vue sur l’Estancia Cristina – Site Estancia Cristina ©

Vous aimez faire des choses que vous ne pouvez pas faire en France ? Alors vous serez comblé en navigant sur le lac argentin et en découvrant ses glaciers qui l’entourent. En effet vous embarquerez à Punta Bandera sur un catamaran pour naviguer toute la journée sur le bras nord (Brazo Norte) du Lac Argentin, le troisième plus grand lac d’Amérique du Sud.

Vous vous dirigerez ensuite en direction du bras Upsala (Brazo Upsala). De là, vous arriverez face au plus grand glacier du parc : l’Upsala. Son nom provient d’une ville suédoise, et dont l’Université parraina, au début du 20ème siècle, les premières recherches de glaciologie dans cette région d’Argentine. Ensuite vous vous dirigerez en direction du Canal Cristina d’où l’on peut admirer la célèbre estancia Cristina (pour plus d’informations sur l’estancia Cristina cliquez ici). Vous aurez la chance de découvrir cette vaste exploitation agricole avant de participer à une exceptionnelle expédition en 4×4 pour admirer le cadre sublime de la région.

En effet vous pourrez cette fois, depuis un point de vue exceptionnel sur une montagne, observer le lac que vous avez navigué, les glaciers qui l’entourent ou encore ses sommets enneigés. Profitez de ces incroyables moments pour prendre vos ultimes photos avant de repartir direction El Calafate pour savourer les derniers rayons du soleil. Ici les journées sont longues en été car vous êtes en bas de l’hémisphère sud !

Le Perito Moreno

Le Perito Moreno – Clément Burre

Mettez de côté tous les reportages, émissions ou documentaires que vous avez pu voir sur le Perito Moreno. Ne croyez pas que ce que vous avez vu à la télévision ou dans un livre est aussi intense que ce que vous pouvez vivre en vrai, lorsque que vous vous retrouvez en face de cette impressionnante muraille de glace.

De plus on ne se lasse pas d’admirer, des heures durant, les jeux de lumière sur sa surface bleutée. De même, si vous participez à ce voyage vous aurez l’occasion unique de prendre part à une courte navigation qui vous emmènera au plus près du glacier. Expérience exceptionnelle !

Profitez ensuite de votre dernière nuit à El Calafate dans votre hôtel avant de vous rediriger à l’aéroport de la ville. Et si vous souhaitez que ce voyage à El Calafate ne soit pas le dernier, n’oubliez pas de manger un fruit de la région. En effet, il existe une superstition qui dit que si vous mangez ce fruit de Patagonie, vous retournerez à cet endroit : « el que come Calafate, siempre vuelve. »

Sachez que la période idéale pour ce voyage est comprise entre le mois d’Octobre et le mois d’Avril.

Il y a bien entendu possibilité également de rajouter des étapes avant et/ou après le voyage.

