Je suppose que vous connaissez déjà les fameux brocanteurs et antiquaires de la place Dorrego? Par contre connaissez vous le mercado de las Pulgas du quartier Colegiales? Si la réputation des brocanteurs et antiquaires de San Telmo n’est plus à faire, celle du mercado de las Pulgas, dans le quartier de Colegiales mérite qu’on s’y attarde davantage car les trouvailles et l’ambiance qui ressortent du lieu vous feront passer, très certainement, un agréable moment.

Mercado de las Pulgas – Wikimédia

Que peut-on y trouver?

Que vous soyez un brocanteur professionnel, en famille ou juste de passage dans ce marché datant du 18eme siècle vous trouverez forcément des objets qui vous marqueront.

Même si le marché est plutôt spécialisé dans le mobilier on peut également y trouver de la vaisselle, des vieilles affiches publicitaires, des statues, des tableaux, des miroirs ou encore des coffres. De même vous pourrez chiner des meubles construits à l’aide de matériaux recyclés. Les objets les plus anciens datent du début du siècle, de la vague migratoire de 1920. Ceci étant la plupart des objets datent des années 1970 comme les vieux jouets, téléphones de toutes les couleurs.

Pour ceux, moins attiré par le mobilier vous trouverez aussi un pôle de gastronomie et de design.

Un lieu historique dans une ambiance très conviviale

Sur une superficie d’environ 1 hectare et demi, ce hangar datant du 18eme siècle compte plus de 167 boxes différentes d’exposants. Mais attention rien ne vous oblige à acheter si vous vous rendez à ce marché. En effet beaucoup de gens se rendent à ce marché uniquement pour l’ambiance et l’aspect convivial. C’est par exemple le cas le week-end où on constate une plus grosse affluence mais moins d’acheteurs.

Ne croyez pas que vous serez harcelés par les exposants, au contraire il arrive même fréquemment que les voisins de boxes soient de très bons amis et sirotent un maté ensemble pour l’occasion.

El mercado de las pulgas – Buenos Aires Ciudad

Un quartier en pleine expansion

Au-delà du marché aux puces, on constate que le quartier est de plus en plus attrayant. De nombreux bars, restaurants et même des bureaux affluent de plus en plus dans ce quartier. De même ce quartier possède de nombreux recoins très mignons où on peut admirer des fresques murales.

En bref, si la Feria de San Telmo est probablement le plus dynamique et attirant marché de Buenos Aires, le ‘mercado de las pulgas’ de Colegiales n’a pas à rougir de son rival historique. A noter que vous pourrez vous perdre dans ce labyrinthe situé au 1600 Avenida Dorrego (quartier Colegiales) du mardi au dimanche de 10h à 18h de Mai à Aout. Et de 10h à 20h de Septembre à Avril inclus.

Bonne chasses aux bonnes affaires à tous!

